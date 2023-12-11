МВД РФ выступило против наказания водителей за превышение "средней скорости"

Также в ведомстве выступают против штрафов за нарушение знаков динамических информационных табло, также называемых знаками переменной информации

11 декабря 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В МВД России выступили против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации "средней скорости" и временных ограничений. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Напомним, что российские власти планируют снова ввести штрафы за превышение средней скорости. Накануне стало известно, что Минтранс подготовил соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД).

Согласно поправкам, средней скоростью будет считаться значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспорта ко времени, которое потратила машина на его преодоление. Ввести ее планировали только в следующем году.

Также СМИ сообщали, что Минтранс хочет ввести штрафы за нарушение предписаний на "динамических информтабло" и переменных знаках.

"МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации "средней скорости", а также временных ограничений на информационных табло и знаках", – заявила Волк.Отметим, что на данный момент сотрудники ГИБДД штрафуют автомобилистов лишь за нарушение предписаний постоянных дорожных знаков.