Зачем власти хотят вернуть штрафы за превышение средней скорости и как ее рассчитать

Российский Минтранс уже подготовил поправки, касающиеся превышения средней скорости

08 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Дорога / Фото: amic.ru

Российские власти планируют снова ввести штрафы за превышение средней скорости. Минтранс уже подготовил поправки изменений в ПДД, сообщает "Коммерсантъ". Amic.ru разобрался, что такое средняя скорость и зачем за ее превышение хотят наказывать.

Что такое средняя скорость?

"Коммерсантъ" пишет, что по новым поправкам средней скоростью будет считаться значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспорта ко времени, которое потратила машина на его преодоление. Чтобы вычислить среднюю скорость, берутся показатели двух камер на коротком участке дороги. Скорости с первой и второй камер складываются и определяется промежуточный результат. При этом водитель не должен будет превышать ни максимальную, ни среднюю скорость на дороге.

Зачем хотят ввести ограничения?

Сторонники нововведения считают, что это поможет лучше контролировать скоростной режим и наказывать нарушителей, превышающих скорость на коротком участке дороги.

В пресс-службе Минтранса ТАСС пояснили, что превышение скоростного лимита является одним из самых частых нарушений ПДД. Введение средней скорости, уверены чиновники, поможет бороться с нарушениями и заставит водителей соблюдать скоростной режим. Также будут уточнены требования к размещению камер фотовидеофиксации.

Такое ограничение вводится впервые?

Нет. Раньше ГИБДД уже наказывала водителей за превышение средней скорости. Такая практика началась в 2013 году, но в 2021 году она прекратилась. Тогда Верховный суд решил, что преступление можно совершить только на конкретном месте, а не на протяженном участке дороги.

А что теперь меняется?

Процедуру вынесения штрафов детально пропишут в КоАП РФ. Ранее в административном кодексе ничего о средней скорости указано не было. Также появятся новые требования к установке камер, фиксирующих среднюю скорость.

"Коммерсантъ" пишет, что в поправках местом совершения преступления будет являться зона контроля последней камеры. Если камера одновременно зафиксировала превышение мгновенной и средней скорости, водителю выпишут один штраф.

А ГИБДД поддерживает поправки?

По информации "Коммерсанта", ГИБДД считает, что вводить наказание за превышение средней скорости нельзя до устранения правовых пробелов. Инспекторы уверены, что сначала нужно понять, что делать, если участок нарушения находится на территории нескольких регионов РФ. Также неясно, как поступить с "тихоходами", которые едут на автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч (это запрещено правилами).

Какой размер штрафов?

Пока он не установлен. По информации "Известий", в 2022 году депутаты предлагали установить следующие штрафы за превышение средней скорости:

от 20 до 40 км/ч – 500 рублей;

от 40 до 60 км/ч – от 1 до 1,5 тысячи рублей;

более 60 км/ч – штраф от 2 до 5 тысяч рублей и/или лишение прав.

Сейчас за превышение максимально допустимой скорости на 20-40 км/ч штрафуют на 500 рублей, на 40-50 км/ч – на сумму от 1 до 1,5 тысячи рублей, а за превышение на 60-70 км/ч – на сумму от 2 до 2,5 тысячи рублей. Также за последнее нарушение могут лишить водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

А если превысить скорость на 80 и более километров в час, водитель заплатит 5 тысяч рублей штрафа или лишится прав на срок от полугода. При повторных нарушениях наказание ужесточается.

Когда могут ввести поправки?

Пока непонятно. Не исключено, что принять их власти могут уже до конца этого года.