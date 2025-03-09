"Мы платим как проклятые". Жители Барнаула пожаловались на резко подорожавшее отопление
Это "просто грабеж", утверждают горожане
09 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com
Жители Барнаула пожаловались на резко подорожавшее отопление. Слова горожан приводит телеграм-канал Barnaul 22.
По их словам, тарифы "растут как на дрожжах".
"Мы платим как проклятые. У нас отопление стоит дороже, чем в Тюмени, а уровень заработных плат гораздо ниже. Может, хватит обдирать людей?" – посетовала горожанка.
В комментариях некоторые пользователи подтвердили, что за февраль в квитанции счет за отопление действительно был выше, чем ранее:
- "За февраль действительно пришло с существенным повышением, у нас почти 1500 [рублей]";
- "Да, у меня 65% коммуналки – это отопление. При том, что в квартире просто тепло, а не жарко";
- "... За февраль месяц дороже января. Отопление 4380. Просто грабеж. "Двушка" больше 8000 получилась в месяц";
- "... У меня 60 [кв. м] нет, а квитанция за февраль 9750, без света и всяких интернетов, чисто ЖКХ".
Еще один комментатор указал, что живет в квартире 85 кв. м. За февраль у него в общем вышло 14,6 тыс. рублей, тогда как за январь было 1 тыс. дешевле.
08:35:37 09-03-2025
только показательные расстрелы ворья и грабителей спасут эту страну.
14:33:15 09-03-2025
Элен без ребят (08:35:37 09-03-2025) только показательные расстрелы ворья и грабителей спасут эту... это точно сколько можно повышать причём на все и каждый день
17:52:56 10-03-2025
Элен без ребят (08:35:37 09-03-2025) только показательные расстрелы ворья и грабителей спасут эту... Согласен с Вами. Только так можно навести порядок. Они никогда не нажрутся.
08:51:37 09-03-2025
На фоне резкого роста экономики и доходов, это всё не так уж важно
13:17:20 09-03-2025
Гость (08:51:37 09-03-2025) На фоне резкого роста экономики и доходов, это всё не так уж... А что важно ,жить в нищете?
18:16:54 09-03-2025
Гость (08:51:37 09-03-2025) На фоне резкого роста экономики и доходов, это всё не так уж... Где ты видишь рост доходов, цены растут каждый день, а доходы, фига без масла
19:33:27 09-03-2025
Гость (08:51:37 09-03-2025) На фоне резкого роста экономики и доходов, это всё не так уж... Каких доходов? У кого они выросли?
08:59:48 09-03-2025
А ещё тариф в 2 раза подымут летом.
09:01:03 09-03-2025
Да, иногда надо зарабатывать, а не только работать.
Двушка 84м2 - 12 тыщ в феврале. Нормально.
10:16:53 09-03-2025
Musik (09:01:03 09-03-2025) Да, иногда надо зарабатывать, а не только работать. Двуш... Масик, да люди и работают, чтобы заработать. Как проклятые работают, иногда на 2-3 работах, но за нормальную оплату за свой труд не найти. Растут только цены. Что-то тут не правильно устроено
10:57:06 09-03-2025
Musik (09:01:03 09-03-2025) Да, иногда надо зарабатывать, а не только работать. Двуш...
Да, беда именно в этом: кто НЕ работает, тот ЕСТ, а кто РАБОТАЕТ, тот сосёт лапу. А вообще, по данным синоптиков, январь и февраль были рекордно теплыми. Поэтому, при одном и том же тарифе, они должны были стать рекордно низкими по потребленным ГКал. Чего не случилось у СГК. Можно бы и проверить их компетентным органам. Ну и, отрицательный рост - он тоже рост, если на него смотреть с другой стороны.
11:40:58 09-03-2025
Musik (09:01:03 09-03-2025) Да, иногда надо зарабатывать, а не только работать. Двуш... Среднемесячная температура в феврале 2025 -10 градусов. То есть как в СОЧИ. Откуда бешенные платежи за отопление?
11:56:24 09-03-2025
Гость (11:40:58 09-03-2025) Среднемесячная температура в феврале 2025 -10 градусов. То ... ТСЖ есть?
15:07:02 09-03-2025
Гость (11:40:58 09-03-2025) Среднемесячная температура в феврале 2025 -10 градусов. То ... Перегретый пар является бросовой тепловой энергией при выработке электрической энергии на ТЭЦ. СГК выгодно держать максимальную температуру теплоносителя и не снижать ее при снижении температуры воздуха. Такое регулирование предусмотрено правилами теплоснабжения и должно контролироваться Инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края, это так просто. При среднемесячной температуре в феврале 2025 -10 градусов, температура стояков отопления остается, как и при температуре в -20 градусов.
18:28:15 09-03-2025
Говорят, что когда-то излишний пар шел на отопление тепличного хозяйства «Индустриальный», который поставлял овощи Барнаулу и Новосибирску. Потом Новосибирск начал развивать свой тепличный бизнес, выкупил барнаульское хозяйство, обанкротил, уничтожив конкурента, теперь барнаульцы едят новосибирские овощи.
22:07:38 09-03-2025
Гость (15:07:02 09-03-2025) Перегретый пар является бросовой тепловой энергией при выраб... А зачем вырабатывать излишний пар? Чтобы население больше платило? То есть СГК расходуют природные ресурсы (наносят вред природе), чтобы вырабатывать пар с излишком (ещё раз наносят вред природе) для выкачивания бОльших денег.
09:47:52 09-03-2025
Какие расстрелы. Останемся без населения.
09:48:50 09-03-2025
И в Рубцовске много дерут с людей за отопление.
10:05:52 09-03-2025
Это еще зима была теплая. Вопрос - Откуда такие драконовские цены взялись?
10:09:14 09-03-2025
Писать надо в следственный комитет и генеральную прокуратуру РФ, включая приемную президента. иначе толку не будет
11:57:27 09-03-2025
Гость (10:09:14 09-03-2025) Писать надо в следственный комитет и генеральную прокуратуру... Всё спустят на уровень муниципалитетов. Там проведут проверку и скажут, что всё хорошо.
17:11:33 09-03-2025
Гость (10:09:14 09-03-2025) Писать надо в следственный комитет и генеральную прокуратуру... Пишите-пишите... Контора пишет
10:31:05 09-03-2025
Решение очевидное, но люди боятся.
10:32:53 09-03-2025
Может пора тормазнуть пока не поздно - уровень жизни в нашем регионе и так не ахти а отопление платим по московским тарифам.И вот самое главное кто - нибудь из наших депутатов (к стати народных) или администраций поднял этот вопрос - увы...
12:15:16 09-03-2025
гость (10:32:53 09-03-2025) Может пора тормазнуть пока не поздно - уровень жизни в нашем... меня терзают смутные сомнения...
10:38:08 09-03-2025
Пишите объективные комментарии.
Кирпичный дом ЖИ, 2017 года постройки.
Отопление за февраль 50 руб за 1 кв.м.
15:29:48 09-03-2025
Гость (10:38:08 09-03-2025) Пишите объективные комментарии.Кирпичный дом ЖИ, 2017 го... Именно об указанной Вами стоимости отопления все тут пишут, и это высокая стоимость.
10:42:53 09-03-2025
Это нормальная цена, а вы хотели 3 тыщи за трешку платить?
13:11:24 09-03-2025
Петя (10:42:53 09-03-2025) Это нормальная цена, а вы хотели 3 тыщи за трешку платить?... Родственница пенсионерка, в этом месяце за однушку заплатила 7,500 это нормально? Пенсия 18тыщ.
10:45:56 09-03-2025
Новосибирцы судились с СГК, когда те попытались задрать тариф выше небес. Успешно. А нас кто защитит, если главный - личный друг владельца заводов, пароходов, мегаяхт и этой компании, и его отчаянный лоббист, фактически запродавший население в рабство оптом. Надо Путину писать.
11:00:26 09-03-2025
Гость (10:45:56 09-03-2025) Новосибирцы судились с СГК, когда те попытались задрать тари... ага... опять "царь хороший - бояре плохие".....
11:07:49 09-03-2025
если в стране все хорошо это заслуга президента? а если плохо то вина чиновников?
12:06:56 09-03-2025
Никуда не денетесь. Будете платить. Им надо яхты коттеджи в Майями покупать. Детву надо за бугром пристраивать. Золотишко брюлики шубки прикупать.
12:07:03 09-03-2025
А чему удивляться? Давно было понятно, что дело методично будет идти к тому, что по соотношению доходы/расходы за ЖКХ и общественный транспорт будем платить больше, чем в "вымерзающей и выгнивающей гейропе".
И кто-то реально надеется, что на этом все остановится? Инфляция только набирает обороты. И платить придётся в разы больше.
17:56:35 09-03-2025
Гость (12:07:03 09-03-2025) А чему удивляться? Давно было понятно, что дело методично бу... Вот средние температуры за текущий отопительный сезон: сент2024 +10; окт2024 +3,9; нояь2024 -3,3; дек2024 -11,7; янв2025 -9,8; фев2025 -10,6; март2025 -6,9. Даже средней -12 не было за всю зиму!
12:11:25 09-03-2025
"Элитарные" стекловатники строятся по тем же проектам, что и в Анталии или тропическом Китае. Внешние стены - один силикатный блок и кусок стекловаты. Отсюда гигантские теплопотери в нашу сибирскую зиму и соответственно платежи. А летом траты на кондиционеры.
14:11:14 09-03-2025
Гость (12:11:25 09-03-2025) "Элитарные" стекловатники строятся по тем же проектам, что и... Живу в таком стекловатнике , угловая квартира с большим угловым оком . Батареи перекрыты , постоянно окна открываем .
15:17:16 09-03-2025
Гость (14:11:14 09-03-2025) Живу в таком стекловатнике , угловая квартира с большим угл... Подтверждаю, у меня один-в-один.
12:41:37 09-03-2025
Капиталисты понимают только стук прикладами винтовок в ворота своих дворцов!
15:01:56 09-03-2025
Гость (12:41:37 09-03-2025) Капиталисты понимают только стук прикладами винтовок в ворот... вы до избирательного участка-то дойти не можете, какие вам винтовки? Те, кто горлопанят что надо Путину писать - ему написали? Никуда вы уже не денетесь - будете платить, сколько выставят.
13:08:59 09-03-2025
Втихаря продали ТЭЦ-3,не спросив население. А это 2-10 тысяч на каждую квартиру за отопление. Мы платим за яхты Мельниченко.
13:34:47 09-03-2025
Мой муж 40 лет работал на кране, разгружая вагоны с углём- каждый видет этот огромный кран с Калинина. Норм оборудование не ремонтировалось, не модернизировалось. Сейчас много этому уделено внимания, но это всё требует оплаты. Я не думаю, что кто- то хочет остаться без отопления вообще. Как говорят- Любишь жить комфотно без форс- мажора- плати. Прочтите сколько вложено наших денежек на обновление и капремонт ТЭЦ. Желательно опубликовать об этом материал в прессе, чтобы люди знали- за что и на что идут наши кровно заработанные
15:26:01 09-03-2025
Ирина. (13:34:47 09-03-2025) Мой муж 40 лет работал на кране, разгружая вагоны с углём- к... Желательно опубликовать материал в прессе о прибыли СГК.
15:41:57 09-03-2025
Ирина. (13:34:47 09-03-2025) Мой муж 40 лет работал на кране, разгружая вагоны с углём- к... А вы хоть раз видели сметы по ремонту теплотрасс? Согласно сметам их теплоизоляция практически сусальным золотом выложена.... еще та кормушка. А вы про кран пишите.
21:46:30 09-03-2025
Ирина.А Вы знаете, что СГК входит в СУЭК, а СУЭк принадлежит гражданину Объединенных эмиратов.По-моему, по всем правилам, из нашей платы за тепло должна часть откладываться на капремонт. Вы хотите, чтоб толстосум эти деньги на капремонт клал себе в карман,отдыхая в Эмиратах и катаясь на яхте, а мы оплачивали дополнительными деньгами капремонт. Хочется задать вопрос, вы -есть подруга владельца СУЭКа, что так рьяно его защищаете, простите за нескромный вопрос?
07:38:54 10-03-2025
Ирина. (13:34:47 09-03-2025) Мой муж 40 лет работал на кране, разгружая вагоны с углём- к... Ирина! Вы,наверно, забыли, что ещё и с первого июля повысятся тарифы в АК на ЖКХ на 18 с лишним %.Если Вы не жена толстосума, уверен, что Вам очень не понравится очередной антиподъем жизненного уровня.
14:36:12 09-03-2025
Да здесь пишут про отопление в Барнауле ,а в сёлах где нет газа молчим .Моя мама получает пенсию 18000 при этом проработав в колхозе всё жизнь и выйдя на пенсию ещё работала я к чему это пишу так вот у неё после оплаты отопления остаётся 1,5000 и к то в этом виноват цены поднимаются не только на камунальные услуги но и на продукты скаро и самим топиться не возможно будет так как за уголь цена бешеная ,а дрова нельзя брать в лесу ,а купить не начто 4 куба дров стоит 18000 куда мы катится при СССР говорят плохо жили возможно но зато всё было и всем хватало !!
14:41:37 09-03-2025
Пора уже антимонопольщикам вмешаться в ситуацию.
17:14:41 09-03-2025
И (14:41:37 09-03-2025) Пора уже антимонопольщикам вмешаться в ситуацию.... Че с них толку
14:43:05 09-03-2025
В теплосетях огромные потери! Посмотрите один Паровоз ( Труба с паром) на пересечении ул.Мододежная и проспект Красноармейский. Трубы на ул.Попова и ул.Малахова...да в общем и везде по городу Барнаулу. СГК греют
Воздух!!! ...а оплачивает всё это население! ...и эту монополию не победить!!!)))
21:46:41 09-03-2025
Рантье (14:43:05 09-03-2025) В теплосетях огромные потери! Посмотрите один Паровоз ( Тру... У нас во дворах на теплотрассах можно ананасы выращивать. Всю зиму снега нет на теплотрассе, тает. Изоляции нет практически. Отапливаем улицу. Отсюда и цены такие.
18:53:48 09-03-2025
В комментариях правильно было сказано что Барнаул Барнаулом, котором заработок больше чем в сёлах Алтайского края но в этих самых сёлах платят за отопление не меньше чем в городе, Инной раз даже больше, только зарплата в разы меньше
20:48:25 09-03-2025
В Новоалтайске такая же шляпа! Выживать всё интересней с каждым днём!
22:41:31 09-03-2025
не зна. у меня за 110 метров в самый холод 8000 ЗА ВСЁ с инетом тв и электричеством
07:28:37 10-03-2025
Гость (22:41:31 09-03-2025) не зна. у меня за 110 метров в самый холод 8000 ЗА ВСЁ с ине... У меня за 45 столько. Вот как объяснить, незнайка?
18:16:45 10-03-2025
Гость (22:41:31 09-03-2025) не зна. у меня за 110 метров в самый холод 8000 ЗА ВСЁ с ине... Кинь квитанцию посмотрим🤗
07:24:01 10-03-2025
Это где ж такой замечательный дом и прекрасная честная УК? Я чуть больше плачу, но площадь квартиры в 2 раза меньшее.
10:29:17 10-03-2025
Пятая колонна разгоняет гиперинфляцию, а "компетентные органы" их крышуют. Очередная попытка развалить Россию
11:43:34 10-03-2025
Да нормальная цена на отопление, кроме пенсионеров конечно для них надо скидку 50%сделать, живу в селе на отопление уходит 12-15 тыс в год, дом 102кв, уголь покупал 3200 тонна т.к дом теплый 4 тонны хватает, дрова летом пилу взял пару раз привез валежника, даже в кайф по лесу походить, поэтому давайте к нам в село будете Драва пилить и печку сами 2 раза в день топить, зато дёшево 😀
13:59:19 10-03-2025
Макс (11:43:34 10-03-2025) Да нормальная цена на отопление, кроме пенсионеров конечно д... Уголь 4700
01:31:44 11-03-2025
Спасибо СГК, кто-то проверяет их сверхприбыли и работу?