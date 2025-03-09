"Мы платим как проклятые". Жители Барнаула пожаловались на резко подорожавшее отопление

Это "просто грабеж", утверждают горожане

09 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com

Жители Барнаула пожаловались на резко подорожавшее отопление. Слова горожан приводит телеграм-канал Barnaul 22.

По их словам, тарифы "растут как на дрожжах".

"Мы платим как проклятые. У нас отопление стоит дороже, чем в Тюмени, а уровень заработных плат гораздо ниже. Может, хватит обдирать людей?" – посетовала горожанка.

В комментариях некоторые пользователи подтвердили, что за февраль в квитанции счет за отопление действительно был выше, чем ранее:

"За февраль действительно пришло с существенным повышением, у нас почти 1500 [рублей]";

"Да, у меня 65% коммуналки – это отопление. При том, что в квартире просто тепло, а не жарко";

"... За февраль месяц дороже января. Отопление 4380. Просто грабеж. "Двушка" больше 8000 получилась в месяц";

"... У меня 60 [кв. м] нет, а квитанция за февраль 9750, без света и всяких интернетов, чисто ЖКХ".

Еще один комментатор указал, что живет в квартире 85 кв. м. За февраль у него в общем вышло 14,6 тыс. рублей, тогда как за январь было 1 тыс. дешевле.