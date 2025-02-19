В Минстрое предложили ввести единую платежку за коммунальные услуги
Глава Минстроя Файзуллин считает, что заниматься сбором платежей должны единые региональные операторы
19 февраля 2025, 13:22, ИА Амител
В России нужно сделать единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает "360", об этом в ходе заседания комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Во время заседания присутствующие обсуждали, как на собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги влияет прямой договор с поставщиками ресурсов, когда сбор средств осуществляют сами ресурсоснабжающие организации, а не управляющие компании.
"Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров", – заявил Файзуллин.
Прежде идею внедрения единой платежки за ЖКУ Минстрой уже предлагал в виде электронного платежного документа. Предполагалось, что они будут формироваться в ГИС ЖКХ.
13:24:48 19-02-2025
и комиссию ввести, конечно же с жильцов, вот.
13:39:14 19-02-2025
Конечно-конечно. Создать очередной единый департамент, который будет собирать деньги с народонаселения, делить, и остатки отправлять в ЖЭКи. И всё в кучу, чтобы концов не найти.
😆
13:53:21 19-02-2025
Кхм... (13:39:14 19-02-2025) Конечно-конечно. Создать очередной единый департамент, котор...
100%. Ирек думал местом на котором сидит. Но если стать хозяином всех региональных операторов, которые будут собирать деньги за жкх, то можно быстро войти в список форбс.
13:41:22 19-02-2025
у нас итак одна куда еще единее
13:56:46 19-02-2025
Гость (13:41:22 19-02-2025) у нас итак одна куда еще единее...
Она одна, но счета, куда мы перечисляем средства за потребленные ресурсы, разные. А они хотят на один счет регионального оператора. А оператор с полученными средствами будет делать так "кручу-верчу-запутать хочу".
13:45:33 19-02-2025
Только перевели на отдельные договора и опа Файзулин проснулся).
13:48:33 19-02-2025
только оплата напрямую ресурсовикам-никаких посредников..
14:19:26 19-02-2025
А за неплательщиков ресурсовикам тоже единый оператор будет оплачивать? И потом судиться? Полномочия будут?
Или только оседлать кормушку в виде процентов с населения?
16:08:01 19-02-2025
Толи дело было в СССР пришел в одно окно заплатил за свет, тепло, пердячий газ и прочие поборы, а сейчас одна морока, каждый наместник чудит в своем офисе по своему.
10:13:36 20-02-2025
Гость (16:08:01 19-02-2025) Толи дело было в СССР пришел в одно окно заплатил за свет, т... Особенно нравилось в сссре пользоваться системой город. Нажал кнопочку и никуда ходить не надо и окошки не нужны. Ну кроме окошка в толчке.
17:13:35 19-02-2025
А вы друзья как не садитесь, но ... хрен эту московскую бюрократию прокормишь. Им же надо оправдать свое наличие, вот и извращаются кто как может-бедная Россия.
19:37:15 19-02-2025
А что с прямым договором не так? У ресурсовиков разговор с неплательщиками быстрый, они заинтересованы в получении оплаты со всех потребителей, иски сразу подают. А кто тут будет с должниками разбираться? И что в принципе, может ДАТЬ это лишнее звено?