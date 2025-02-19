В Минстрое предложили ввести единую платежку за коммунальные услуги

Глава Минстроя Файзуллин считает, что заниматься сбором платежей должны единые региональные операторы

19 февраля 2025, 13:22, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

В России нужно сделать единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает "360", об этом в ходе заседания комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Во время заседания присутствующие обсуждали, как на собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги влияет прямой договор с поставщиками ресурсов, когда сбор средств осуществляют сами ресурсоснабжающие организации, а не управляющие компании.

"Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров", – заявил Файзуллин.

Прежде идею внедрения единой платежки за ЖКУ Минстрой уже предлагал в виде электронного платежного документа. Предполагалось, что они будут формироваться в ГИС ЖКХ.