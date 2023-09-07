"Мы получили высокую оценку президента". Интервью с Виктором Томенко

Кандидат в губернаторы региона рассказал о будущем городов и сел Алтайского края

07 сентября 2023, 09:50, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото предоставлено предвыборным штабом кандидата

Алтай очень перспективен в АПК. Но что делается для развития этой сферы? Об этом в экспресс-интервью amic.ru рассказал Виктор Томенко.

– Как должно развиваться алтайское село?

– Мы по праву считаемся житницей России. Но поддержание сельского хозяйства в порядке требует системной работы. У нас есть хороший контакт с федеральным правительством. Мы в курсе всех ключевых инициатив, к нашим предложениям относятся внимательно. Например, распределение между агрорегионами субсидий, идея внедрения госпродзаказа для стабилизации закупочных цен, зерновой коридор в Китай.

Мы стремимся к алтайскому сельскому стандарту. Это означает и создание рабочих мест, и обеспечение жителей всем необходимым: от качественной медицины до детских садов и школ, от чистой воды до отремонтированных дорог.

Нам нужно, чтобы труженики зарабатывали больше, а личные подсобные хозяйства вырастали в мини-фермы. Ведь на кону продовольственная безопасность России. Об этом постоянно напоминает и Владимир Путин, и я как руководитель федерального направления "Сельское хозяйство" в президентском Госсовете.

– Кстати, Владимир Путин уделяет много времени вопросам импортозамещения. Чем ответит на вызовы край?

– У нас на этом пути есть успехи. И мы получили высокую оценку от президента. В области сельхозмашиностроения у нас все шансы стать лидером по стране. А Бийск вполне может стать настоящим "фармаполисом" за счет производства дешевых и востребованных лекарственных препаратов. Есть прорывные замыслы для Рубцовска и использования его колоссального географического потенциала в качестве экономических "ворот" России на юг и восток. Вижу интересные проекты для других наших городов.

На предприятиях, которые занимаются импортозамещением, требуются кадры. И зарплаты достойные – в оборонном комплексе, например, до 100 тыс. рублей. И важно, что в крае действует сразу несколько программ, в рамках которых можно получить высокооплачиваемую профессию. Каждый житель края должен знать о своих возможностях увеличить доходы.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича.

Агитационный материал