"Мы получили высокую оценку президента". Интервью с Виктором Томенко
Кандидат в губернаторы региона рассказал о будущем городов и сел Алтайского края
07 сентября 2023, 09:50, ИА Амител
Алтай очень перспективен в АПК. Но что делается для развития этой сферы? Об этом в экспресс-интервью amic.ru рассказал Виктор Томенко.
– Как должно развиваться алтайское село?
– Мы по праву считаемся житницей России. Но поддержание сельского хозяйства в порядке требует системной работы. У нас есть хороший контакт с федеральным правительством. Мы в курсе всех ключевых инициатив, к нашим предложениям относятся внимательно. Например, распределение между агрорегионами субсидий, идея внедрения госпродзаказа для стабилизации закупочных цен, зерновой коридор в Китай.
Мы стремимся к алтайскому сельскому стандарту. Это означает и создание рабочих мест, и обеспечение жителей всем необходимым: от качественной медицины до детских садов и школ, от чистой воды до отремонтированных дорог.
Нам нужно, чтобы труженики зарабатывали больше, а личные подсобные хозяйства вырастали в мини-фермы. Ведь на кону продовольственная безопасность России. Об этом постоянно напоминает и Владимир Путин, и я как руководитель федерального направления "Сельское хозяйство" в президентском Госсовете.
– Кстати, Владимир Путин уделяет много времени вопросам импортозамещения. Чем ответит на вызовы край?
– У нас на этом пути есть успехи. И мы получили высокую оценку от президента. В области сельхозмашиностроения у нас все шансы стать лидером по стране. А Бийск вполне может стать настоящим "фармаполисом" за счет производства дешевых и востребованных лекарственных препаратов. Есть прорывные замыслы для Рубцовска и использования его колоссального географического потенциала в качестве экономических "ворот" России на юг и восток. Вижу интересные проекты для других наших городов.
На предприятиях, которые занимаются импортозамещением, требуются кадры. И зарплаты достойные – в оборонном комплексе, например, до 100 тыс. рублей. И важно, что в крае действует сразу несколько программ, в рамках которых можно получить высокооплачиваемую профессию. Каждый житель края должен знать о своих возможностях увеличить доходы.
Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича.
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