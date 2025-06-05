"Мы предупреждаем". Об авариях, опасных производствах и тех, кто может помочь

Всего десять компаний из ста соблюдают нормы промышленной безопасности. А такое отношение приводит к большим трагедиям

05 июня 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGE4G6U

Безопасность на промышленных производствах – тема очень важная, хотя говорят о ней не часто и не много. Но если, не дай Бог, где-то произойдет авария, последствия могут быть чрезвычайно печальными. Помогает избежать подобных несчастных случаев организация Алтайского края "Центр аудита промышленной безопасности". Ее директор и основатель Александр Плесовских в "Переговорке" на amic.ru рассказал, какие производства являются самыми опасными, сколько компаний на самом деле соблюдают правила промышленной безопасности, почему оборудование работает пять лет вместо 20 и что делать, чтобы на предприятиях не было аварий и миллионных штрафов.

Кто в "Переговорке"



Александр Плесовских – директор Центра аудита промышленной безопасности.

Окончил АлтГТУ. Трудовую деятельность начинал в 2005 году на Барнаульском котельном заводе "Сибэнергомаш". Около десяти лет работал в Ростехнадзоре главным государственным инспектором.

В 2019 году основал организацию "Центр аудита промышленной безопасности".

Компания проводит аудит промышленной безопасности на опасных производственных объектах (признана "лучшей услугой" 2024 года в Алтайском крае), а также режимно-наладочные испытания, техническое освидетельствование, обследование зданий на опасных объектах и пр. Помогает предприятиям по всей России исключить аварии на объектах, несчастные случаи и избежать штрафных санкций.

01:49 "Семь котлов из десяти изготавливаются в Алтайском крае". О том, почему наш регион называют котельной столицей России.

03:10 Почему Александра заинтересовала эта сфера работы?

04:35 "Клиент получает спокойный сон". Услуги по аудиту промышленной безопасности востребованы.

06:21 Какие производства считаются самыми опасными и в чем?

08:09 О котельном оборудовании и нюансах по его безопасности.

10:14 Когда начинаются проблемы. О том, почему котельное оборудование должны обслуживать только профессионалы.

10:55 "99% – человеческий фактор". О причинах серьезных аварий на производстве. Александр отмечает: "Отсутствие контроля со стороны государства – не есть хорошо".

13:12 "А что за это грозит?" О том, сколько компаний соблюдают нормы промышленной безопасности.

15:38 "Дешевле, чем штрафы". О том, сколько стоит все оформить по закону?

15:54 "Выбрасывают через пять-шесть лет, а могло бы работать 20". О том, как неправильная эксплуатация приводит к лишним тратам и удорожанию продукта.

17:35 "Быть всегда начеку". Совет специалиста тем, кто эксплуатирует "опасное" оборудование.

18:35 "Мы не пугаем, мы предупреждаем". Что нужно сделать, чтобы избежать аварий на производстве и штрафных санкций.

21:18 О том, чем Центр аудита промышленной безопасности может помочь своим клиентам.

ООО "СО "ЦАПБ"

Реклама