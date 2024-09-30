Гигантский столб дыма было видно даже из пригорода

30 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Последствия пожара / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Мощнейший пожар разгорелся в Барнауле 29 сентября. Огонь охватил здание крупной мебельной фабрики. Возгорание было такой силы, что огромный столб дыма виднелся даже из Новоалтайска. Площадь пожара составила несколько тысяч квадратных метров, а открытое горение ликвидировали только к утру следующего дня.

Все, что известно о крупном пожаре в Барнауле к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что за крупный пожар произошел в Барнауле 29 сентября 2024 года? Около 16 часов дня 29 сентября в Барнауле загорелось шестиэтажное здание по адресу ул. Попова, 179е, на территории Барнаульского мебельного комбината. В соцсетях появилось множество фото и видео полыхающего объекта. Пожар произошел в промзоне, но о клубах дыма и запахе гари сообщали жители и других районов города. Возгорание началось на пятом этаже, но вскоре распространилось на все здание. К моменту первого сообщения о ЧП, площадь, объятая огнем уже составляла около тысячи квадратных метров, но за короткое время она увеличилась в несколько раз. Экстренные службы оперативно выехали на место пожара и приступили к тушению.

2 Насколько мощным был пожар на мебельной фабрике в Барнауле? К моменту локализации пожара общая площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров. Пожар был настолько мощным, что, судя по сообщениям очевидцам, столб дыма было видно даже из Новоалтайска. Огонь тушили больше 16 часов – лишь утром 30 сентября региональное МЧС сообщило о ликвидации открытого горения . Спасатели продолжают работать на месте происшествия и устраняют последствия пожара. Ситуацию с тушением пожара осложнило то, что рядом с полыхающим помещением находятся резервуары с топливом. Спасатели приложили все усилия, чтобы огонь не перекинулся на эти цистерны.

3 Как тушили пожар на мебельном комбинате в Барнауле? В тушении пожара участвовало не меньше 78 спасателей и 28 единиц техники. Региональное МЧС сообщало, что в полыхающем здании работали семь звеньев газодымозащитников, а на территории фабрики развернули три боевых участка тушения. К борьбе с огнем привлекли даже пожарный поезд станции Барнаул Западно-Сибирской железной дороги. Он доставил к месту ЧП 122 тонны воды и 3 тонны пенообразователя.

4 Есть ли пострадавшие в результате пожара? Пострадавших нет. Сообщается, что спасатели вывели из горящего здания одного человека.

5 В каком состоянии здание мебельной фабрики после пожара? В результате пожара здание полностью выгорело и частично обрушилось. На месте происшествия побывал фотокорреспондент amic.ru – кадры с места пожара можно посмотреть здесь Полный ущерб будет оценен позднее: для начала спасателям нужно до конца закончить свою работу.

6 Кому принадлежит сгоревшее здание и что в нем располагалось? Конкретный владелец здания пока неизвестен. По адресу ул. Попова, 179е, располагалась мебельная фабрика "Три слона". ТАСС называет эту компанию "крупнейшим холдингом производителя мебели в Сибири". Организация имеет производственные и складские помещения по всему Алтайскому краю. Но здание на Попова было "собственным домом" "Трех слонов", говорится на официальном сайте холдинга. "Производство росло, развивалось, и в 2010 году получило собственный дом по адресу ул. Попова 179е, куда своевременно и переехало. В производстве выделилось два направления – производство корпусной мебели и производство мягкой мебели", – говорится на сайте