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Мы с валом не справимся. Томенко попросил изучить, почему в регионе много детей-сирот

В очереди на получение жилья от государства находится примерно шесть тысяч человек

08 февраля 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал органы власти внимательно изучить вопрос о присвоении статуса "дети-сироты" жителям региона. Заявление он сделал в ходе заседания краевого правительства 8 февраля. По словам Томенко, льготы, которые положены детям-сиротам, в частности бесплатное жильё от государства, могут привлекать мошенников. Кроме того, краевой бюджет испытывает финансовую нагрузку каждый год, выделяя значительные суммы на решение вопроса с жильём для сирот. В прошлом году на это потратили 1,5 млрд рублей. Однако значительно уменьшить очередь из детей-сирот на получение жилья не удалось. В ней по-прежнему находится около 6 тысяч человек.

По словам губернатора, ежегодно регион обеспечивает квартирами примерно 700 детей-сирот. Этого хватает, чтобы приостановить прирост очереди. "Да, мы выдаём большому количеству и сертификаты, и жильё, но следом право на получение возникает примерно ещё у такого же количества жителей. Здесь необходимо разобраться, почему в своё время эти дети были признаны сиротами и оставшимися без попечения родителей. Работа в этой области требует нашего особенного внимания, особенно со стороны органов опеки. Возможно, в предыдущие годы как-то не так была выстроена работа, что такое большое число жителей края, тогда ещё детей, попали в эту категорию", – предположил губернатор.

По мнению Томенко, на ситуацию необходимо обратить внимание не только краевым органам власти, но и муниципалитетам, а также региональному уполномоченному по правам человека. "Скажу мягко, что порой есть какие-то нестыковки. В эту категорию должны входить только те люди, кто соответствует заложенным критериям, – как по букве, так и по духу закону", – подчеркнул глава региона.

Губернатор также призвал брать ситуацию на контроль на ранних этапах, когда только начала развиваться негативная ситуация в семье. В таком случае необходимо задействовать механизмы защиты ребёнка, в том числе и в части обеспечения жильём, а может быть, и финансовыми средствами, призвал Виктор Томенко.

"Иначе мы эту ситуацию не сдержим и с валом не справимся. Сегодня сумма жилищного сертификата примерно 2,5 млн рублей, а учитывая среднюю зарплату, доходы жителей Алтайского края, их имущественный статус, такая сумма может быть стимулом для искусственных действий", – отметил губернатор.

В 2022 году в Алтайском крае выделили 1,5 млрд рублей, чтобы обеспечить очередников из числа детей-сирот квартирами или сертификатами. "Если вал (очередников, – прим. ред.) продолжится, то он потребует ещё больше средств, которых, естественно, никогда нет в избытке", – резюмировал Виктор Томенко.

фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 46

  • Мамашек которые отказываются на органы продать и окупится проект
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Мамашек которые отказываются на органы продать - а как же призывы рожать больше и чаще? А также призывы рожать любой ценой, лишь бы не аборт? "Родите и оставьте", говорили они. Тактично умалчивая, что, оставив ребенка в роддоме, ты будешь 18 лет платить алименты, а потом отдашь как минимум часть своей квартиры.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Умные мамочки делают всё, что бы их лишили материнства, таким образом давая возможности государству побеспокоится об их детях. Родственные связи не теряют, объясняя им своё поведение. Так же стараются оформить им инвалидность, чаще всего с психиатрическим диагнозам. Примеров вокруг полно.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • много отказников у тех кто считает типа аборт -это же грех.. ага
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Мамашек которые отказываются - пардон, в зачатии участвуют двое, люди партеногенетически вроде бы еще не научились размножаться. Предлагаю прежде разобрать на органы осеменителей. Заодно и имущество в пользу ребенка изъять. А то как в койку, так он первый, а как аборт, рожать или на органы - так мамашка отдувайся. Вы, господа, допрыгаетесь - будете жить друг с другом, долго и счастливо) Без клятых бапп.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Случайно пришло на ум? Важными государственными вопросами никто не занимается на постоянной основе. Так и живем по течению.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А то как в койку, так он первый. К кому он в койку первый? У вас там очередь что ли выстраивается на опережение? Хватит уже тупить. Женщина решает, с кем ей встречаться. Женщина решает, с кем ей ложиться в постель. Женщина решает, от кого ей рожать. Женщина решает, рожать ли ей ребенка. В нашей стране мужчина по своему желанию, вопреки желанию женщины, в постель с ней не ложится и не оплодотворяет ее, и не может заставить ее рожать, и даже не может заставить ее сделать аборт или отговорить от аборта. Вот и выбирайте правильно, с кем вам спать и от кого рожать, чтобы потом не приходилось "отдуваться".
    08 февраля, Гость   Ответить
  • В нашей стране мужчина по своему желанию, вопреки желанию женщины, в постель с ней не ложится - надо же, какое достижение. А что, надо разрешить ложиться с той, которая не хочет? Однако... "Вот и выбирайте правильно, с кем вам спать" - то есть мужчина в вашем мире не выбирает, с кем ему спать, его в койку загоняют насильно, да еще и презерватив стягивают силком. А не "в резинке не те ощущения"? Еще раз, внятно и по буквам - решают, кому с кем спать, двое. Два одинаково дееспособных человека. А не женщина в одно лицо. И биологических родителей у зачатого вдвоем ребенка, внезапно, двое. И да, поскольку рожает женщина, то как бы ей и решать, готова ли она тратить свои ресурсы и здоровье на беременность и роды. А если вы не готовы отвечать за ребенка - предохраняйтесь или не суйте член в женщину.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в зачатии участвуют двое... Вы бабуля кино только с симоняном и петросяном смотрите? Попросите внуков они вам покажут другие фильмы, где к барышне по трое пристраиваются Потом все в твоём у Малахова требуют материнский капитал
    08 февраля, Гость   Ответить
  • внимательно изучить вопрос о присвоении статуса "дети-сироты" жителям региона." Хрен вы у меня теперь получите,а не статус сироты!!! Я легко и просто решу вопрос.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы он озаботился количеством пивнушек и Марий Ра, торгующих низкокачественным бухлом... тогда, возможно и количество детей-сирот стало бы более понятным...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Потому что ты губер депрессивного и нищего региона в кап.стране.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • где к барышне по трое пристраиваются Потом все в твоём у Малахова требуют материнский капитал - новое слово в биологии? У ребенка два генетических отца? Может, это вам надо школьные знания освежить? Или у вас сперматозоиды сначала друг друга оплодотворяют, а потом яйцеклетку? Может, тогда вообще без женщины можно обойтись, будет у ребенка два отца - отлично же.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • где к барышне по трое пристраиваются А чё,так тоже можно?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А чё,так тоже можно? - а кто Вам запретить может?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Может, тогда вообще без женщины можно обойтись - давно пора, а то им то алименты, то маникюр-педикюр оплачивай
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Сами эту дурку устроили. Кто-то о своем ребенке надрывается заботится, а кто-то написал отказную. Лишили родительских прав и как с гуся вода. Ребенка на попечительство бабаушке. Сиротские выплаты пожалуйста. Квартиру сироте тоже государство выделит. Нет ни алиментов, нет принудительных работ, ни уголовки. А что так можно было? Так ведь да! Можно и все по закону!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • давно пора, а то им то алименты, то маникюр-педикюр оплачивай - во, это дело. Как грится, крепкая мужская дружба, и никаких баб. Никто мозги не компостирует, никаких беременностей, детей и алиментов. Сплошной профит.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Тарифы на ЖКХ самые высокие , для сравнения в Москве дешевле. Уровень доходов - МРОТ. Самая ужасная медпомощь, она вроде и есть по бумагам, по факту все платно приходится делать .
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Написал отказную, или лишили родительских прав - алименты присудят. И получать их будет либо приют, в котором ребенок живет, либо опекунская семья
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо мамашкам-кукушкам! Благодаря им бесплодные пары могут стать родителями
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Никто мозги не компостирует - стопудово!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Написал отказную, или лишили родительских прав - алименты присудят. - Об этом пролайф предпочитает умалчивать. Так что нет, аборт проще. По крайней мере, никто денег с тебя тянуть не будет. А то получается, что содержать ребенка у женщины денег нет, а на алименты внезапно вдруг должны найтись. "Спасибо мамашкам-кукушкам! Благодаря им бесплодные пары могут стать родителями" - ой все... Дети, рожденные от мамаш-кукушек, вряд ли здоровы, ибо у кукушек часто проблемы с алкоголем или наркотиками. Так что очереди из семейных пар на этих детей как-то не наблюдается.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • по трое пристраиваются-------- Я Кошкина! Я всегда так делаю.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • вот это ногораздвигалки возбудились.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Губернатору необходимо решать проблему алкоголизации региона, тогда и сирот будет меньше. Алтайские сёла захлебываются в самогонке.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Дети, рожденные от мамаш-кукушек, вряд ли здоровы-- я знакомы с ситуацией изнутри. Воспитываю доченьку .Малышей забирают махом. . Наша с мужем дочурка появилась у нас в возрасте 4 месяцев, ни дня не проведя в детском доме. Проблемы со здоровьем были, но не критичные. Решаемые уходом и мед. обслуживанием. Нашей радости скоро исполнится 12 лет
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Губернатору необходимо решать проблему алкоголизации региона-- каким образом?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас большая часть сироток заверещат-"!как же нам и не положено жилье"?а когда начинаешь подробно изучать проблему,оказывается,что "the" родители просто лишены своих родительских прав.Но при этом они живут все вместе.хорошо устроились,однако...отчего у нас количество сирот увеличивается?как раз в большей степени из за этого. Вас кто родил?Родитель?или государство?вот и думайте с кого спрашивать.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Попутали грешное с праведным. Сироты — дети до 18 лет, у которых умерли оба родителя и на этом определении можно и нужно ставить точку. Детям сиротам положена пенсия за умерших родителей и эти деньги идут на содержание их в детских домах. Если у ребёнка отказника/беспризорника жив хотя бы один из родителей, он не сирота, а госъиждивенец. В обеспечении жильём первоочередная роль должна отводиться свидетельству о смерти родителей, а не справке о проживании в детском доме/интернате. Сироты должны содержаться в детских домах, а госъиждивенцы в интернатах. Нельзя родителей лишать прав, нужно изымать детей в интернаты на временное гособеспечение, с правом общаться с родителями и вернуться в семью совершеннолетними.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Нельзя родителей лишать прав, нужно изымать детей в интернаты на временное гособеспечение---- то есть автоматически лишить ребенка попасть в любящую семью? Поживи 18 лет в интернате. пОтом явись к спившейся в хлам мамашке.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле пиво в магазинах доступно 24/7. После этой химии и появляются сироты.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле пиво в магазинах доступно 24/7. -- это ж сколько сирот то должно быть, если КАЖДЫЙ хоть раз купивший пива , рожает сироту?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Малышей забирают махом - и откуда же тогда у нас переполненные дет. дома? Если всех махом забирают. Да и дом малютки вроде не пустует.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Нельзя родителей лишать прав - ай маладца. А потом люди, решившие усыновить этого ребенка, не смогут этого сделать. А опека проблему не решит - опекуна, в случае чего, подвинут, и ребенок вернется в "любящую" семейку. Предложение - огонь. Плодятся алкаши, а страдать будут дети и приемные родители. Просто отлично. И, кстати, помещение ребенка в детский дом родителей от алиментов не освобождает.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Что могут дать детям, деграданты алкаши родители, нужно бороться с норкоманией и алкоголизмом, таких личностей, как правило лишают родительских прав, а Вас волнуют затраты на сирот, сейчас все будите делать чтобы таких детей оставлять в семьях, полагаю, что детям лучше не будет, зато у Вас будет экономия, стерилизуйте такие семьи, так как детям.., они ничего не дадут не материально, не морально......
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, и где будет жить ребёнок, в каких условиях, алкоголизм до конца не лечится,...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на уровне правительства края: 1) признать наличие проблемы; 2) лечить уже больных алкоголизмом людей; 3) пресекать факты сбыта контрафактного алкоголя и самогона. Если действующие законодательные нормы не работают, то принимать новые краевые законы; и т.д.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Население, нужно обеспечивать рабочими местами, сколько было промышленных предприятий только в Барнауле в 90е годы???, что теперь по сравнению с тем временем вы рапортуете, что промышленность очень хорошо работает, где рабочие места для сельской местности, это все связано с деградацией таких слоев населения, почему большая иммиграция молодого поколения из Алтайского края Вы создавайте другие, хорошие условия для населения края, чтобы у края было будущее, а Вы только видете в данной ситуации и, что много сирот. ..
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Спросите у бывшего губернатора какая Сурикова, какой был Алтайский край, какая статистика по сиротству, А Вы зная, что население нищее дали согласие на повышение коммуналки, почти на 15%,будут ещё сироты по причине, что население в крае нищее.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "почему в регионе много детей-сирот" действительно почему? В 89ом было 87 тысяч (по всему Союзу), а сейчас в одной только РФ больше 800 тысяч. Может быть что-то случилось за это время?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Да селите их кучками ещё до официальной выдачи жилья, они сами покромсают друг-друга, и вопрос будет решаться быстрее. Всё равно они живут стаями, и соседям нормальным устраивают дебоши.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А что не рожать? Родил-сдал в дет.дом,мат.капитал получил . Ещё родил-опять сдал , денежки получил и т.д.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, почему эти вопросы стали возникать только за полгода до выборов губернатора?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Чем больше сирот, тем больше жирует опека, это их "золотоносная" жила.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Главная проблема Алтайского края - беспросветная нищета и отсутствие занятости населения на почве деградации и развала по причине плохой работы краевой власти, она слишком далека от бед и чаяний людей к сожалению, имела возможность в этом убедиться.
    09 февраля, Гость   Ответить
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