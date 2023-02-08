Мы с валом не справимся. Томенко попросил изучить, почему в регионе много детей-сирот

В очереди на получение жилья от государства находится примерно шесть тысяч человек

08 февраля 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал органы власти внимательно изучить вопрос о присвоении статуса "дети-сироты" жителям региона. Заявление он сделал в ходе заседания краевого правительства 8 февраля. По словам Томенко, льготы, которые положены детям-сиротам, в частности бесплатное жильё от государства, могут привлекать мошенников. Кроме того, краевой бюджет испытывает финансовую нагрузку каждый год, выделяя значительные суммы на решение вопроса с жильём для сирот. В прошлом году на это потратили 1,5 млрд рублей. Однако значительно уменьшить очередь из детей-сирот на получение жилья не удалось. В ней по-прежнему находится около 6 тысяч человек.

По словам губернатора, ежегодно регион обеспечивает квартирами примерно 700 детей-сирот. Этого хватает, чтобы приостановить прирост очереди. "Да, мы выдаём большому количеству и сертификаты, и жильё, но следом право на получение возникает примерно ещё у такого же количества жителей. Здесь необходимо разобраться, почему в своё время эти дети были признаны сиротами и оставшимися без попечения родителей. Работа в этой области требует нашего особенного внимания, особенно со стороны органов опеки. Возможно, в предыдущие годы как-то не так была выстроена работа, что такое большое число жителей края, тогда ещё детей, попали в эту категорию", – предположил губернатор.

По мнению Томенко, на ситуацию необходимо обратить внимание не только краевым органам власти, но и муниципалитетам, а также региональному уполномоченному по правам человека. "Скажу мягко, что порой есть какие-то нестыковки. В эту категорию должны входить только те люди, кто соответствует заложенным критериям, – как по букве, так и по духу закону", – подчеркнул глава региона.

Губернатор также призвал брать ситуацию на контроль на ранних этапах, когда только начала развиваться негативная ситуация в семье. В таком случае необходимо задействовать механизмы защиты ребёнка, в том числе и в части обеспечения жильём, а может быть, и финансовыми средствами, призвал Виктор Томенко.

"Иначе мы эту ситуацию не сдержим и с валом не справимся. Сегодня сумма жилищного сертификата примерно 2,5 млн рублей, а учитывая среднюю зарплату, доходы жителей Алтайского края, их имущественный статус, такая сумма может быть стимулом для искусственных действий", – отметил губернатор.

В 2022 году в Алтайском крае выделили 1,5 млрд рублей, чтобы обеспечить очередников из числа детей-сирот квартирами или сертификатами. "Если вал (очередников, – прим. ред.) продолжится, то он потребует ещё больше средств, которых, естественно, никогда нет в избытке", – резюмировал Виктор Томенко.