Как минимум 230 квартир купят детям-сиротам в Алтайском крае в 2023 году

На обеспечение жильём этой категории граждан предусмотрено более 1 млрд рублей

14 января 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае закупят не меньше 230 квартир для детей-сирот, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Из федерального бюджета на эти цели выделили 338 млн рублей, ещё 244,6 млн дал регион. Также за счёт субсидии из краевого бюджета на сумму 600 млн рублей будут выдавать жилищные сертификаты.

"Уже законтрактовано 184 квартиры, из них 133 жилых помещения расположены в новостройках Славгорода, Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Сдача этих многоквартирных домов запланирована на первое полугодие текущего года. Ещё 51 квартира законтрактована в Горняке, Яровом, Рубцовске, а также в Целинном, Благовещенском, Поспелихинском, Шипуновском, Михайловском, Калманском и Кулундинском районах края", – перечислили в ведомстве.

Таким образом, всего в 2023 году на обеспечение жильём детей-сирот в Алтайском крае предусмотрено более 1 млрд рублей.

Напомним, в 2022 году на покупку жилья сиротам в регионе потратили 446,4 млн рублей. За эту сумму купили 261 квартиру, большую часть из которых — в Новоалтайске, Поспелихе и Барнауле.