"Мы суперски хорошие". Как "Шоу под дождем" заставляет девушек покрываться мурашками

Заводят ли танцоры романы с поклонницами и что из этого получается

11 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Они покорили 300 городов, 14 стран и миллионы зрителей. А на днях побывали в Барнауле. "Шоу под дождем" – танцевальный проект, в котором участвуют одни мужчины. В 2025 году он отметил 15-летие. Недавно труппа вернулась из Китая. Ребята настолько понравились жителям Поднебесной, что их не хотели отпускать. Теперь руководитель шоу Рустам Надыршин даже думает создать третий состав театра – специально для Китая. Об этом он рассказал съемочной группе "Переговорки" на amic.ru, которая побывала на выступлении в Барнауле. Также узнали, чем отличается публика в Китае и России, насколько опасно сочетать на сцене воду и электричество, чем "Шоу под дождем" отличается от стриптиза и поговорили о любовных историях между танцорами и зрительницами.

Кто в "Переговорке"?



Режиссер, хореограф и руководитель театра "Шоу под дождем" Рустам Надыршин.

Родился 27 сентября 1982 года.

Танцами занимается с раннего детства. В 17 лет стал художественным руководителем Детского хореографического коллектива.

Поступил в Институт культуры в Киргизии, через год переехал в Санкт-Петербург, где поступил в СПбГУКИ на отделение хореографии.

10 июня 2009 года под руководством Надыршина открылся Санкт-Петербургский театр танца "Искушение".

Автор уникальных постановок.

02:21 Кто работает над программой и сколько человек в коллективе?



03:17 "Думали, что все кончилось". В чем секрет 15-летней популярности театра?

04:06 "Это нормально". В зрительном зале трое мужчин, остальные – женщины.



05:10 Бросают ли распаленные зрительницы что-то на сцену танцорам?



05:31 "Мы с женой познакомились на нашем спектакле". Как часто случаются сказочные истории любви между танцорами и поклонницами?



06:06 "Думаем над третьим составом". О плотном графике, как в него вклинился Китай и что из этого может получиться.



07:04 "13 выступлений и один выходной". Как следят за формой танцоры?



08:32 Гремучая смесь воды и электричества. Как заботятся о безопасности танцоров и зрителей?



09:34 "Больше эмоций и восторгов". Чем отличается публика в Китае и в России.



10:34 "Мы не идеальны, но суперски хорошие". Как команда относится к критике и к тому, что некоторые считают шоу "почти стриптизом"?



11:21 "Наш коллектив самый дружный в мире". Как попасть в шоу "Под дождем"?



12:39 Немного горячего видео с выступления.