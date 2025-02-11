"Мы суперски хорошие". Как "Шоу под дождем" заставляет девушек покрываться мурашками
Заводят ли танцоры романы с поклонницами и что из этого получается
11 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Они покорили 300 городов, 14 стран и миллионы зрителей. А на днях побывали в Барнауле. "Шоу под дождем" – танцевальный проект, в котором участвуют одни мужчины. В 2025 году он отметил 15-летие. Недавно труппа вернулась из Китая. Ребята настолько понравились жителям Поднебесной, что их не хотели отпускать. Теперь руководитель шоу Рустам Надыршин даже думает создать третий состав театра – специально для Китая. Об этом он рассказал съемочной группе "Переговорки" на amic.ru, которая побывала на выступлении в Барнауле. Также узнали, чем отличается публика в Китае и России, насколько опасно сочетать на сцене воду и электричество, чем "Шоу под дождем" отличается от стриптиза и поговорили о любовных историях между танцорами и зрительницами.
Кто в "Переговорке"?
Режиссер, хореограф и руководитель театра "Шоу под дождем" Рустам Надыршин.
Родился 27 сентября 1982 года.
Танцами занимается с раннего детства. В 17 лет стал художественным руководителем Детского хореографического коллектива.
Поступил в Институт культуры в Киргизии, через год переехал в Санкт-Петербург, где поступил в СПбГУКИ на отделение хореографии.
10 июня 2009 года под руководством Надыршина открылся Санкт-Петербургский театр танца "Искушение".
Автор уникальных постановок.
02:21 Кто работает над программой и сколько человек в коллективе?
03:17 "Думали, что все кончилось". В чем секрет 15-летней популярности театра?
04:06 "Это нормально". В зрительном зале трое мужчин, остальные – женщины.
05:10 Бросают ли распаленные зрительницы что-то на сцену танцорам?
05:31 "Мы с женой познакомились на нашем спектакле". Как часто случаются сказочные истории любви между танцорами и поклонницами?
06:06 "Думаем над третьим составом". О плотном графике, как в него вклинился Китай и что из этого может получиться.
07:04 "13 выступлений и один выходной". Как следят за формой танцоры?
08:32 Гремучая смесь воды и электричества. Как заботятся о безопасности танцоров и зрителей?
09:34 "Больше эмоций и восторгов". Чем отличается публика в Китае и в России.
10:34 "Мы не идеальны, но суперски хорошие". Как команда относится к критике и к тому, что некоторые считают шоу "почти стриптизом"?
11:21 "Наш коллектив самый дружный в мире". Как попасть в шоу "Под дождем"?
12:39 Немного горячего видео с выступления.
09:48:41 11-02-2025
порнография какая то!
09:50:01 11-02-2025
Кричали женщины УРА и сцену лифчиками закидали.
10:14:55 11-02-2025
пойду лифчик прикуплю...
10:37:12 11-02-2025
Народ во всём мире, не отягощённый умом, любит такого рода зрелища... В Тае, говорят,Ю очень популярно шоу трансвеститов... Хорошо хоть тут без этих обошлись, хотя, конечно, всё действо и канва высосаны из пальца.
10:52:46 11-02-2025
Гость (10:37:12 11-02-2025) Народ во всём мире, не отягощённый умом, любит такого рода з... скоро найдут и трансов
11:25:41 11-02-2025
Гость (10:37:12 11-02-2025) Народ во всём мире, не отягощённый умом, любит такого рода з...
Всегда говорил, что в провинции с таким шоу делать нечего. Провинциалы обязятельно обвинят в неотягощенности умом, так как сами им просто не наделены. Тебя заставляют что ли его смотреть, дурик? Работай иди от зари до зари! Может на пенсии разумом очнешься.
12:36:25 11-02-2025
Гость (11:25:41 11-02-2025) Всегда говорил, что в провинции с таким шоу делать нечег... Чувак (чувиха), я в своей жизни был на выступлении таких артистов, о которых ты, скорее всего, и не слышал, признанных во всём цивилизованном мире. Поэтому, единожды дав слабину под напором теперь уже покойной жены сходил на это влажное шоу, я могу с ответственностью сказать- это дешёвка как раз для провинции. Жрите, не обляпайтесь!
15:45:31 11-02-2025
Гость (12:36:25 11-02-2025) Чувак (чувиха), я в своей жизни был на выступлении таких арт... жена после шоу умерла? не выдержала?
08:45:14 12-02-2025
Гость (15:45:31 11-02-2025) жена после шоу умерла? не выдержала?... Нет, физически жива, коптит где-то, но по сути она мертвец из одноимённой песни барнаульской группы "Delirium".
10:52:01 11-02-2025
там где нужен рассинхрон, он есть, у каждого своя партия так сказать...
но там где "артисты" должны двигаться синхронно, то с этим полная лажа!!!
качки плюхающиеся в мелкой луже...!
возможно кого-то из женкого полу это заинтересует...?
меня не зацепило...
13:22:20 11-02-2025
Гость (10:52:01 11-02-2025) качки плюхающиеся в мелкой луже...!.. жена насильно заставила смотреть?
10:54:27 11-02-2025
Очень в прошлом году было впечатляющим выступление, начавшееся со слов: "я умер..."
12:47:18 11-02-2025
Гость (10:54:27 11-02-2025) Очень в прошлом году было впечатляющим выступление, начавшее... Надо бы парнишкам не останавливаться, а дать концерт в Рубцовске...
13:47:51 11-02-2025
Гость (12:47:18 11-02-2025) Надо бы парнишкам не останавливаться, а дать концерт в Рубцо... Да у нас в крае много в каких населенных пунктах в клубах крыши протекают!
Скоро весна, это будет актуальная тема.
Там обязательно нужно показать это шоу!!!
15:42:29 11-02-2025
Таких бы на завод да к станку, а не под дождем прыгать.