В Барнауле мужской театр танца покажет уникальное и зрелищное "Шоу под дождем"

Невероятная хореография, эффектная игра света и бесконечный поток энергетики

04 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

"Шоу под дождем" / Фото: vk.com/poddojdem

В Барнауле 4 и 5 февраля в ДК Барнаула выступит мужской театр танца "Шоу под дождем", основанный в 2009 году.

"Российский феномен, аналогов которому нет ни в одной стране. Основная часть целевой аудитории – молодые девушки. Коллектив успешно гастролирует по всему миру, исполняя невероятные танцевальные шоу под потоками воды", – рассказали организаторы шоу.

"Мужчины будут танцевать все – от классики до брейк-данса, а вы будете удивляться их невероятной силе и пластике. И, конечно, название придумано не просто так: в финале вас ждет потрясающий танец под струями воды. Никакой пошлости – только красивое сочетание танца, пластики и удивительный сюжет шоу, который дарит невероятные эмоции – от смеха до вдохновения", – подчеркнули организаторы.

Недавно "Шоу под дождем" покорило Китай. Выступления в Шанхае собрали полные залы и вызвали настоящий ажиотаж среди зрителей. Именно здесь уникальная хореография и авторские спектакли театра продемонстрировали всю прелесть русской культуры.