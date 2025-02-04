В Барнауле мужской театр танца покажет уникальное и зрелищное "Шоу под дождем"
Невероятная хореография, эффектная игра света и бесконечный поток энергетики
04 февраля 2025, 15:15, ИА Амител
В Барнауле 4 и 5 февраля в ДК Барнаула выступит мужской театр танца "Шоу под дождем", основанный в 2009 году.
"Российский феномен, аналогов которому нет ни в одной стране. Основная часть целевой аудитории – молодые девушки. Коллектив успешно гастролирует по всему миру, исполняя невероятные танцевальные шоу под потоками воды", – рассказали организаторы шоу.
"Мужчины будут танцевать все – от классики до брейк-данса, а вы будете удивляться их невероятной силе и пластике. И, конечно, название придумано не просто так: в финале вас ждет потрясающий танец под струями воды. Никакой пошлости – только красивое сочетание танца, пластики и удивительный сюжет шоу, который дарит невероятные эмоции – от смеха до вдохновения", – подчеркнули организаторы.
Недавно "Шоу под дождем" покорило Китай. Выступления в Шанхае собрали полные залы и вызвали настоящий ажиотаж среди зрителей. Именно здесь уникальная хореография и авторские спектакли театра продемонстрировали всю прелесть русской культуры.
"Сложные хореографические постановки и роскошные номера, в которых каждый артист создает волнующее зрелище. Каждый спектакль театра – отдельная история, которая сопровождается актером в трогательных, глубоких и забавных монологах и визуализируются танцорами в оригинальных танцевальных номерах. Мужское шоу дарит зрительницам энергию и драйв, юмор и позитив, романтику и любовь!" – подчеркнули организаторы.
15:39:25 04-02-2025
Всё пляшут.. а может их призвать на благо родины?
07:51:03 05-02-2025
Гость (15:39:25 04-02-2025) Всё пляшут.. а может их призвать на благо родины?... А может тебя?
16:50:02 04-02-2025
Представляю, как у них кожа сохнет. После таких выступлений
17:03:27 04-02-2025
Может девушкам и зайдет. А мне как-то даже не очень приятно смотреть, прям даже фу
08:50:36 05-02-2025
Гость (17:03:27 04-02-2025) Может девушкам и зайдет. А мне как-то даже не очень приятно ...
Фильмы с мужчинами-актерами тоже не смотришь, ибо фу? А вообще, у тебя реальные проблемы.
08:57:40 05-02-2025
Гость (08:50:36 05-02-2025) Фильмы с мужчинами-актерами тоже не смотришь, ибо фу? А ... С голыми мужиками не смотрю
17:26:29 04-02-2025
Да! Бабушке на ДР надо заказать их пару танцев!...
09:49:27 11-02-2025
Кричали женщины УРА, и в оздух лифчики взлетали.