"Мы в диалоге". Почему легкоатлеты Алтая наконец могут вернуться в манеж "политеха"

Министерство спорта готово выделить деньги на новое бронированное покрытие

12 февраля 2025, 06:45, Вячеслав Кондаков

Соревнования в манеже АлтГТУ / Фото: amic.ru

Министерство спорта Алтайского края готово положить новое бронированное покрытие в легкоатлетическом манеже АлтГТУ. Это позволит в нем снова тренироваться в шипованных кроссовках профессиональным легкоатлетам, в том числе таким известным спортсменам, как Полина Ткалич , Сергей Шубенков , Виктория Погребняк и другие. Об этом журналистам сообщил министр спорта региона Иван Нифонтов.

Когда установят новое покрытие?

Ориентировочно – летом. Во сколько обойдется установка, неизвестно. По словам министра, ректорат "политеха" готов пойти навстречу профессиональным спортсменам. Сейчас на беговую дорожку пускают только в кроссовках без шипов.

"Мы в диалоге с руководством университета. Мы слышим друг друга в этом остром вопросе. Позиция руководства "политеха" в том, что манеж должен быть открыт для всех посетителей. Единственное требование – нельзя бегать в шипованных кроссовках, чтобы не повредить специальное покрытие, которое находится в идеальном состоянии. Манеж может быть включен в официальный реестр спортивных объектов Алтайского края и принимать соревнования всероссийского уровня", – заявил министр.

Почему вообще возникла проблема с покрытием?

В 2019 году руководство АлтГТУ приняло решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. После ремонта выяснилось, что на новых дорожках профессиональные спортсмены заниматься не могут: шиповки их разрушают. Других площадок для тренировок в Алтайском крае больше нет.

В результате многие топовые атлеты были вынуждены перебраться в здание тира Алтайской школы олимпийского резерва, где не самые лучшие условия для тренировок. В итоге развитие легкой атлетики в регионе встало под угрозу.

"Судьба всей легкой атлетики зависла полностью. Заниматься в манеже невозможно: надо беречь ноги спортсменов. Речи о проведении крупных соревнований там уже не идет. Нам нужно просто помещение, чтобы тренироваться и готовить резерв. Соревноваться мы можем на крупных турнирах в других городах России и мира. Сельские спортсмены тоже мучаются", – говорил о проблеме известный алтайский тренер Сергей Клевцов.

Повлиять на ситуацию власти края не могли: манеж находится в федеральной собственности.

"Политеховский" манеж был домом для легкоатлетов с 1973 года. Делили они его с гимнастами, гандболистами и штангистами. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, был единственной площадкой в Алтайском крае, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов, выступающих на федеральных и международных соревнованиях.

К слову, руководство региона уже много лет обсуждает возможность строительства нового манежа в Барнауле, который находился бы в краевой собственности. Однако на его строительство необходимо несколько миллиардов рублей, а таких денег в региональном бюджете нет.