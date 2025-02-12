"Мы в диалоге". Почему легкоатлеты Алтая наконец могут вернуться в манеж "политеха"
Министерство спорта готово выделить деньги на новое бронированное покрытие
12 февраля 2025, 06:45, Вячеслав Кондаков
Министерство спорта Алтайского края готово положить новое бронированное покрытие в легкоатлетическом манеже АлтГТУ. Это позволит в нем снова тренироваться в шипованных кроссовках профессиональным легкоатлетам, в том числе таким известным спортсменам, как Полина Ткалич , Сергей Шубенков , Виктория Погребняк и другие. Об этом журналистам сообщил министр спорта региона Иван Нифонтов.
Когда установят новое покрытие?
Ориентировочно – летом. Во сколько обойдется установка, неизвестно. По словам министра, ректорат "политеха" готов пойти навстречу профессиональным спортсменам. Сейчас на беговую дорожку пускают только в кроссовках без шипов.
"Мы в диалоге с руководством университета. Мы слышим друг друга в этом остром вопросе. Позиция руководства "политеха" в том, что манеж должен быть открыт для всех посетителей. Единственное требование – нельзя бегать в шипованных кроссовках, чтобы не повредить специальное покрытие, которое находится в идеальном состоянии. Манеж может быть включен в официальный реестр спортивных объектов Алтайского края и принимать соревнования всероссийского уровня", – заявил министр.
Почему вообще возникла проблема с покрытием?
В 2019 году руководство АлтГТУ приняло решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. После ремонта выяснилось, что на новых дорожках профессиональные спортсмены заниматься не могут: шиповки их разрушают. Других площадок для тренировок в Алтайском крае больше нет.
В результате многие топовые атлеты были вынуждены перебраться в здание тира Алтайской школы олимпийского резерва, где не самые лучшие условия для тренировок. В итоге развитие легкой атлетики в регионе встало под угрозу.
"Судьба всей легкой атлетики зависла полностью. Заниматься в манеже невозможно: надо беречь ноги спортсменов. Речи о проведении крупных соревнований там уже не идет. Нам нужно просто помещение, чтобы тренироваться и готовить резерв. Соревноваться мы можем на крупных турнирах в других городах России и мира. Сельские спортсмены тоже мучаются", – говорил о проблеме известный алтайский тренер Сергей Клевцов.
Повлиять на ситуацию власти края не могли: манеж находится в федеральной собственности.
"Политеховский" манеж был домом для легкоатлетов с 1973 года. Делили они его с гимнастами, гандболистами и штангистами. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, был единственной площадкой в Алтайском крае, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов, выступающих на федеральных и международных соревнованиях.
К слову, руководство региона уже много лет обсуждает возможность строительства нового манежа в Барнауле, который находился бы в краевой собственности. Однако на его строительство необходимо несколько миллиардов рублей, а таких денег в региональном бюджете нет.
08:16:47 12-02-2025
Пусть министр придёт вечером буднего дня и посмотрит, сколько людей в Манеже. Какие профессиональные спортсмены? Там любителей столько, что развернуться негде. Условия?!!! О чем говорит этот Ваня???
08:36:31 12-02-2025
А прыжки в длину мимо?
09:03:55 12-02-2025
Гость (08:36:31 12-02-2025) А прыжки в длину мимо?... А бухать кто за вас будет?
09:24:24 12-02-2025
Единственное не уточнили, что дети платят за каждое помещение манежа
12:24:10 12-02-2025
Гость (09:24:24 12-02-2025) Единственное не уточнили, что дети платят за каждое посещени... а вы в бассейны, Победу, Титов Арену бесплатно ходите?
09:47:00 12-02-2025
И тогда осенью в манеж вход будет стоить уже не 250 р, а 800...
10:22:46 12-02-2025
123 (09:47:00 12-02-2025) И тогда осенью в манеж вход будет стоить уже не 250 р, а 800... Всё ради светлого будущего наших детишек. А потом их ещё и предателями будут называть, когда они в другой регион переедут , где есть возможность тренироваться
11:32:29 12-02-2025
Полюбому нужен ещё один легкоатлетический манеж!
Пусть даже из какого-то приспособленного ангара или другого большого помещения.
12:23:38 12-02-2025
Манеж в УОРе,больше похож на баню.Очень жаль,что руководители нашего региона не видят этого.Руководителю нашего спорта,просто не обходить посетить манеж.