"Обещать не могу". Манеж "Политеха" в Барнауле могут вновь отдать легкоатлетам Алтая

После ремонта уже несколько лет спортсмены не могут заниматься в манеже

25 февраля 2023, 07:02, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Беговые дорожки для занятий легкой атлетикой могут быть снова возвращены в манеже АлтГТУ. Напомним, после реконструкции объекта несколько лет назад профессиональные спортсмены не могут тренироваться в манеже: беговые дорожки не предназначены для занятий в бутсах. Об этом заявил министр спорта региона Максим Рябцев. Впрочем, пояснил чиновник, решение не окончательное и от министерства ничего не зависит. Альтернативной площадки для тренировок легкоатлетов в регионе нет.

"По манежу ведём переговоры с руководством вуза, чтобы атлеты могли полноценно заниматься. В частности, разрешить шиповки. Обещать не могу, это зависит не только от меня. Позицию вуза можно понять: они сделали ремонт и постелили новые дорожки. Обсуждаем возможность заменить за наши деньги покрытие и допустить наших атлетов. А если дорожки выйдут из строя, мы заменим их новыми собственными силами", – пояснил Максим Рябцев журналистам.

В 2019 году руководство АлтГТУ приняло решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. После ремонта выяснилось, что на новых дорожках профессиональные спортсмены заниматься не могут: шиповки разрушают покрытие. А других площадок в Алтайском крае, где могли бы тренироваться спортсмены зимой, больше нет.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявлял, что это может поставить крест на развитии лёгкой атлетики в Алтайском крае. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, оказался единственной площадкой в регионе, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступавших на федеральных и международных соревнованиях. При этом "политеховский" манеж был домом для легкоатлетов с 1973 года. Делили они его с гимнастами, гандболистами и штангистами.

В итоге легкоатлеты занимались на улице, на стадионах "Лабиринт", "Динамо" и краевом училище олимпийского резерва. О проблеме спортсмены пытались заявить на краевом и федеральном уровне. Главный тренер сборной региона по лёгкой атлетике Сергей Клевцов направлял письмо на имя министра спорта РФ Олега Матыцина.

Решить проблему могло бы строительство нового манежа. Однако на его возведение понадобится не менее 5 миллиардов рублей. Таких денег в краевом бюджете нет. По слухам, в 2019 году барьерист летел из Москвы на Алтай на одном самолёте с губернатором Виктором Томенко. Спортсмен пожаловался главе региона на отсутствие площадки для тренировок зимой. Губернатор пообещал помочь и даже продвигал идею строительства манежа на федеральном уровне. Компания "Газпром" обещала выделить деньги на объект, но до конкретики так и не дошло. Не помог и министр спорта РФ Олег Матыцин, приезжавший с визитом в Барнаул в январе 2021 года. На вопрос журналистов о необходимости подобного объекта в Алтайском крае ради "новых Шубенковых", глава ведомства ответил: денег на спорткомплекс у государства сейчас нет, необходимо подключать внебюджетные источники финансирования.

Отметим, сегодня лёгкая атлетика едва ли не один самых популярных видов в спорте в крае.