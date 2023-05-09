"Мы всегда будем помнить": Томенко поделился снимками с парада в Барнауле

Глава региона подчеркнул, что сегодня жители края вспоминают фронтовиков и тружеников тыла, на долю которых выпали тяжёлые испытания

09 мая 2023, 14:55, ИА Амител





















Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал кадры с торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона на центральной площади. Фотографии он выложил в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что сегодня жители края вспоминают фронтовиков и тружеников тыла, на долю которых выпали тяжёлые испытания.

"Мы всегда будем помнить, что с Алтая на фронт ушли около 600 тысяч наших земляков. Кроме того, в годы войны в наш край эвакуировали более 100 предприятий. К станкам вставали все, кто мог: женщины, старики, дети", – написал Томенко.

Губернатор также напомнил, что Барнаул получил звание "Город трудовой доблести". Сегодня краевые власти делают всё необходимое для того, чтобы и Рубцовск, и Бийск в будущем получили эту оценку. Вместе с тем, считает Томенко, этого звания заслуживают и многие сёла Алтайского края.