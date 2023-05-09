В Барнауле проходит выставка ретротехники. Фоторепортаж

Показывают как автомобили, так и мотоциклы

09 мая 2023, 12:50, ИА Амител





































































Выставка ретроавтомобилей в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 9 мая на площади Победы проходит выставка ретротехники, приуроченная к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлено семь мотоциклов и 25 автомобилей, порядка десяти из которых – из коллекции автовокзала. При этом больше всего внимание людей привлекает ГАЗ-69 1955 года выпуска.

Какой именно транспорт показывают жителям и гостям города – в нашем фоторепортаже.