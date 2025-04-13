"Мы заберем свое". Симоньян предсказала раздел Украины по примеру Польши
По словам главреда, Россию интересуют лишь те территории, где живут люди с российской культурой
13 апреля 2025, 08:46, ИА Амител
Территорию Украины поделят так же, как когда-то была поделена территория Польши. Об этом в эфире программы "Право знать" на "ТВ Центр" заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами", – заявила она.
Она подчеркнула, что подобное население будет с энтузиазмом встречать РФ. Остальные земли, по ее оценке, будут отделены буферной зоной, а то, что находится за ней – "найдется кому поделить между собой".
08:49:06 13-04-2025
Русские ваюют, а армяны заберут ?
08:54:54 13-04-2025
"Ганс, мы что злодеи?"
09:49:14 13-04-2025
А кто это? И почему армянка делит Украину?
10:04:48 13-04-2025
Четвертый год уже забирают. Забиральщики.
10:26:17 13-04-2025
Очень странная фраза. Сигнальные.
10:33:49 13-04-2025
Она гений. Так и будет. Только как это сделать?
11:59:04 13-04-2025
Тут недалекие люди обитают. Во-первых, про армянку: среди 150 миллионов населения в России живет порядка 100 разных национальностей. И если они разделяют русские ценности - уважают местный уклад, говорят на русском, считают нашу страну своей Родиной - то и они русские. Во-вторых, тут скрытые хохлы - ну мол типа уже 3 года как ниче не можете. Я вот этим скажу - чемодан, вокзал, хохляндия. Пшли вон отсюда.
14:34:21 13-04-2025
Гость (11:59:04 13-04-2025) Тут недалекие люди обитают. Во-первых, про армянку: среди 15... В том-то и дело, что она непонятно какие ценности разделяет. Что за идея разделять окраину? Все земли населены потомками граждан Российской Империи. Кто хотел в ЕС, уже уехали. Кто остался, возвратятся в родную гавань без всяких разделов.
10:06:06 14-04-2025
Гость (14:34:21 13-04-2025) В том-то и дело, что она непонятно какие ценности разделяет....
тех, кто остался еще фильтровать надо. мозги им сломали знатно...
14:04:39 13-04-2025
Ей бы о муженьке больше думать бы, а там без нее как нибудь разберутся.
10:17:50 14-04-2025
Гость (14:04:39 13-04-2025) Ей бы о муженьке больше думать бы, а там без нее как нибудь ... вот согласен.
берем целиком.