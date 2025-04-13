"Мы заберем свое". Симоньян предсказала раздел Украины по примеру Польши

По словам главреда, Россию интересуют лишь те территории, где живут люди с российской культурой

13 апреля 2025, 08:46, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Территорию Украины поделят так же, как когда-то была поделена территория Польши. Об этом в эфире программы "Право знать" на "ТВ Центр" заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами", – заявила она.

Она подчеркнула, что подобное население будет с энтузиазмом встречать РФ. Остальные земли, по ее оценке, будут отделены буферной зоной, а то, что находится за ней – "найдется кому поделить между собой".