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"Мы заберем свое". Симоньян предсказала раздел Украины по примеру Польши

По словам главреда, Россию интересуют лишь те территории, где живут люди с российской культурой

13 апреля 2025, 08:46, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Территорию Украины поделят так же, как когда-то была поделена территория Польши. Об этом в эфире программы "Право знать" на "ТВ Центр" заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами", – заявила она.

Она подчеркнула, что подобное население будет с энтузиазмом встречать РФ. Остальные земли, по ее оценке, будут отделены буферной зоной, а то, что находится за ней – "найдется кому поделить между собой".

Политика украина

Комментарии 11

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Гость

08:49:06 13-04-2025

Русские ваюют, а армяны заберут ?

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Гость

08:54:54 13-04-2025

"Ганс, мы что злодеи?"

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Олег

09:49:14 13-04-2025

А кто это? И почему армянка делит Украину?

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Гость

10:04:48 13-04-2025

Четвертый год уже забирают. Забиральщики.

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Musik

10:26:17 13-04-2025

Очень странная фраза. Сигнальные.

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Две палки вам хватит

10:33:49 13-04-2025

Она гений. Так и будет. Только как это сделать?

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Гость

11:59:04 13-04-2025

Тут недалекие люди обитают. Во-первых, про армянку: среди 150 миллионов населения в России живет порядка 100 разных национальностей. И если они разделяют русские ценности - уважают местный уклад, говорят на русском, считают нашу страну своей Родиной - то и они русские. Во-вторых, тут скрытые хохлы - ну мол типа уже 3 года как ниче не можете. Я вот этим скажу - чемодан, вокзал, хохляндия. Пшли вон отсюда.

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Гость

14:34:21 13-04-2025

Гость (11:59:04 13-04-2025) Тут недалекие люди обитают. Во-первых, про армянку: среди 15... В том-то и дело, что она непонятно какие ценности разделяет. Что за идея разделять окраину? Все земли населены потомками граждан Российской Империи. Кто хотел в ЕС, уже уехали. Кто остался, возвратятся в родную гавань без всяких разделов.

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Гость

10:06:06 14-04-2025

Гость (14:34:21 13-04-2025) В том-то и дело, что она непонятно какие ценности разделяет....
тех, кто остался еще фильтровать надо. мозги им сломали знатно...

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Гость

14:04:39 13-04-2025

Ей бы о муженьке больше думать бы, а там без нее как нибудь разберутся.

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Musik

10:17:50 14-04-2025

Гость (14:04:39 13-04-2025) Ей бы о муженьке больше думать бы, а там без нее как нибудь ... вот согласен.
берем целиком.

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