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Маргарита Симоньян призвала запретить YouTube в России

Пока же это стоит сделать родителям для своих детей, считает медиаменеджер

11 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com
Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

YouTube в России должен быть полностью запрещен как разносчик разного рода зараз, заявила Маргарита Симоньян.

По ее словам, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самым от деструктивного контента".

При этом она отметила, что отличный контент тоже есть, но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно.

"Потому что ребенок, скорее, будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", – цитирует РИА Новости Симоньян.

интернет запреты

Комментарии 24

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Алексей

12:34:49 11-04-2025

мертворожденный рутуб пусть запретит

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Гость

12:37:41 11-04-2025

Ну про разносчика заразы самокритично

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Гость

12:39:31 11-04-2025

Ну в гаспромовских помойках то конечно одна полезность, высокоинтеллектуальные познавательные передачи с тнт, например

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Гость

13:02:14 11-04-2025

яблоко от яблоньки, от осинки апельсинки...
сама пусть следует своим проповедям

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....

13:14:47 11-04-2025

Откуда такие берутся

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Мойдодыр

13:15:54 11-04-2025

насмотрелась))

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Гость

13:23:32 11-04-2025

Запретите себя, пжл. Хватит лезть в Y, без него хватает всякого г в инете, прости меня, Господи........

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гость

13:24:02 11-04-2025

А как на счет того, что над Сибирью взорвать атомную бомбу?

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Гость

13:25:50 11-04-2025

И так через VPN неудобно смотреть, а они еще со своими запретами.
Нет того шарма, как говорится, у VK видео и «Рутуба», ну нет. ))))))))

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гость

13:29:43 11-04-2025

весеннее обострение ???

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холмс

13:50:55 11-04-2025

а я эстраду только в рутуб смотрю качество обалденное

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Гость

14:16:29 11-04-2025

холмс (13:50:55 11-04-2025) а я эстраду только в рутуб смотрю качество обалденное... А я эстраду не смотрю вообще. На рутубе несколько новостных каналов от блогеров, забаненных тюбиком. Но познавательные видео и всякие нужные в домашнем хозяйстве сведения только на ютубе. Там жизненный опыт людей со всего мира.

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Гость

13:52:52 11-04-2025

Симоньян выгнали с Ютуба, вот она его и запрещает.

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Гость

14:06:10 11-04-2025

Как заправить принтер, как поменять батарейку в брелке, как правильно хранить одежду - все смотрела на ютубе. А кому всякую хрень надо - и так найдёт. И кто хрень ищет тот её и видит

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Гость

14:08:37 11-04-2025

А вообще нормально взрослым людям запрещать смотреть какой-то контент? За кого они людей держат?

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Гость

14:12:44 11-04-2025

Детей нужно заинтересовать и увлечь, тогда у них времени не будет на всякое гэ, в крайнем случае зададут вопрос о чем там и надо ли им это. Многие разделы Ютуба остаются уникальными по содержанию.
С питанием аналогично.
Все этносы и автономии имеют право на особенности в кухне и воспитании, но запреты это больше личное.
Скорее нужно научить определять явное программирование/принуждение, владеть разумными критичными методами оценки и определять крайние рубежи хорошего и плохого

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ППШариков

14:16:04 11-04-2025

Детей не только от ютуба следует ограничивать, но и вообще от интернета, без смартфонов они уже и так, как без соски.

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Гость

14:45:38 11-04-2025

не в себе женина. не понятно, зачем новости связанные с ней и ее семьей каждый день публикуют

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345345435435

14:54:04 11-04-2025

Иногда с каких то новостей меня перебрасывает на видео на рутупе, но там сразу включается реклама и я просто закрывают страницу. Попробовал поискать на рутупе что-то полезное - там такого нет. Поэтому если рутуп благополучно сдуется - ни одна слезинка не выкатится из моего глаза. Желаю всяческих успехов команде рутупа в продвижении, но без меня, я туда ни ногой.

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Гость

15:02:53 11-04-2025

Интересы собственников Рутюба продвигает, хотят загнать всех на Рутюб силком, если конкуренцию не выдерживают значит остаётся запретить.

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Гость

15:08:24 11-04-2025

Отстаньте вы уже от Ютуба, мне например никакую гадость он не показывает, т.к. рекомендуемое у него формируется из твоих запросов и интересов. Спрашиваешь г.., он и покажет тебе г.... Спросишь хорошее, он и покажет хорошее. Там куча замечательных и очень полезных каналов, например по аквариумистике, просто гигантское количество роликов обо всем, такого кол-ва и качества Рутубу никогда не достичь.

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Элен без ребят

16:00:12 11-04-2025

я недавно,зачем то, заглянула в детище Газпром медиа- ВК видео. вот где натуральная помойка для дегенератов! даже обидно стало за когда- то лучшую в мире соцсеть. не зря я туда не заглядывала лет 5-6. надо вытащить оттуда все дорогое сердцу и адью.

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Гость

10:44:52 12-04-2025

Да по барабану ей и Ютуб, и атомная бомба в Сибири... Надо же как-то на плаву оставаться при нынешней власти. Вот и несет всякую пургу. А дома ее видно не ждут.

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игорь

09:19:25 13-04-2025

обьясните симоньян что есть приложение "ютуб детям" там как раз только мульты

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