Маргарита Симоньян призвала запретить YouTube в России

Пока же это стоит сделать родителям для своих детей, считает медиаменеджер

11 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

YouTube в России должен быть полностью запрещен как разносчик разного рода зараз, заявила Маргарита Симоньян.

По ее словам, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самым от деструктивного контента".

При этом она отметила, что отличный контент тоже есть, но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно.

"Потому что ребенок, скорее, будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", – цитирует РИА Новости Симоньян.