Маргарита Симоньян призвала запретить YouTube в России
Пока же это стоит сделать родителям для своих детей, считает медиаменеджер
11 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
Фото: Christian Wiediger / unsplash.com
YouTube в России должен быть полностью запрещен как разносчик разного рода зараз, заявила Маргарита Симоньян.
По ее словам, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самым от деструктивного контента".
При этом она отметила, что отличный контент тоже есть, но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно.
"Потому что ребенок, скорее, будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", – цитирует РИА Новости Симоньян.
12:34:49 11-04-2025
мертворожденный рутуб пусть запретит
12:37:41 11-04-2025
Ну про разносчика заразы самокритично
12:39:31 11-04-2025
Ну в гаспромовских помойках то конечно одна полезность, высокоинтеллектуальные познавательные передачи с тнт, например
13:02:14 11-04-2025
яблоко от яблоньки, от осинки апельсинки...
сама пусть следует своим проповедям
13:14:47 11-04-2025
Откуда такие берутся
13:15:54 11-04-2025
насмотрелась))
13:23:32 11-04-2025
Запретите себя, пжл. Хватит лезть в Y, без него хватает всякого г в инете, прости меня, Господи........
13:24:02 11-04-2025
А как на счет того, что над Сибирью взорвать атомную бомбу?
13:25:50 11-04-2025
И так через VPN неудобно смотреть, а они еще со своими запретами.
Нет того шарма, как говорится, у VK видео и «Рутуба», ну нет. ))))))))
13:29:43 11-04-2025
весеннее обострение ???
13:50:55 11-04-2025
а я эстраду только в рутуб смотрю качество обалденное
14:16:29 11-04-2025
холмс (13:50:55 11-04-2025) а я эстраду только в рутуб смотрю качество обалденное... А я эстраду не смотрю вообще. На рутубе несколько новостных каналов от блогеров, забаненных тюбиком. Но познавательные видео и всякие нужные в домашнем хозяйстве сведения только на ютубе. Там жизненный опыт людей со всего мира.
13:52:52 11-04-2025
Симоньян выгнали с Ютуба, вот она его и запрещает.
14:06:10 11-04-2025
Как заправить принтер, как поменять батарейку в брелке, как правильно хранить одежду - все смотрела на ютубе. А кому всякую хрень надо - и так найдёт. И кто хрень ищет тот её и видит
14:08:37 11-04-2025
А вообще нормально взрослым людям запрещать смотреть какой-то контент? За кого они людей держат?
14:12:44 11-04-2025
Детей нужно заинтересовать и увлечь, тогда у них времени не будет на всякое гэ, в крайнем случае зададут вопрос о чем там и надо ли им это. Многие разделы Ютуба остаются уникальными по содержанию.
С питанием аналогично.
Все этносы и автономии имеют право на особенности в кухне и воспитании, но запреты это больше личное.
Скорее нужно научить определять явное программирование/принуждение, владеть разумными критичными методами оценки и определять крайние рубежи хорошего и плохого
14:16:04 11-04-2025
Детей не только от ютуба следует ограничивать, но и вообще от интернета, без смартфонов они уже и так, как без соски.
14:45:38 11-04-2025
не в себе женина. не понятно, зачем новости связанные с ней и ее семьей каждый день публикуют
14:54:04 11-04-2025
Иногда с каких то новостей меня перебрасывает на видео на рутупе, но там сразу включается реклама и я просто закрывают страницу. Попробовал поискать на рутупе что-то полезное - там такого нет. Поэтому если рутуп благополучно сдуется - ни одна слезинка не выкатится из моего глаза. Желаю всяческих успехов команде рутупа в продвижении, но без меня, я туда ни ногой.
15:02:53 11-04-2025
Интересы собственников Рутюба продвигает, хотят загнать всех на Рутюб силком, если конкуренцию не выдерживают значит остаётся запретить.
15:08:24 11-04-2025
Отстаньте вы уже от Ютуба, мне например никакую гадость он не показывает, т.к. рекомендуемое у него формируется из твоих запросов и интересов. Спрашиваешь г.., он и покажет тебе г.... Спросишь хорошее, он и покажет хорошее. Там куча замечательных и очень полезных каналов, например по аквариумистике, просто гигантское количество роликов обо всем, такого кол-ва и качества Рутубу никогда не достичь.
16:00:12 11-04-2025
я недавно,зачем то, заглянула в детище Газпром медиа- ВК видео. вот где натуральная помойка для дегенератов! даже обидно стало за когда- то лучшую в мире соцсеть. не зря я туда не заглядывала лет 5-6. надо вытащить оттуда все дорогое сердцу и адью.
10:44:52 12-04-2025
Да по барабану ей и Ютуб, и атомная бомба в Сибири... Надо же как-то на плаву оставаться при нынешней власти. Вот и несет всякую пургу. А дома ее видно не ждут.
09:19:25 13-04-2025
обьясните симоньян что есть приложение "ютуб детям" там как раз только мульты