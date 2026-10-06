"Мы ждали!" Когда на Алтае начнут бесплатно прививать детей от вируса папилломы человека

ВПЧ может вызывать рак, и лекарства от вируса нет. Но зато есть профилактическая вакцина

06 октября 2026, 09:15, ИА Амител

Вакцинация/фото из архива amic.ru

О существовании "прививки от рака для девочек", а точнее - прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ), известно давно. Однако до сих пор в России поставить ее можно было лишь платно и только импортными вакцинами, одна доза которых стоит порядка 15 тысяч рублей, а на полный курс вакцинации требуется 2 – 3 дозы.

В 2025 году в России разработали собственную, доступную по цене, вакцину от ВПЧ. В сентябре 2026 года первая партия препарата поступила в гражданский оборот. А на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал, что массовая бесплатная вакцинация детей от ВПЧ отечественной вакциной в России может начаться уже в следующем году.

Попадет ли в эту прививочную кампанию Алтайский край? Почему прививаться от ВПЧ нужно не только девочкам, но и мальчикам? И правда ли, что вакцина может вызвать бесплодие? Читайте в нашем материале.

Что такое ВПЧ?

Вирус папилломы человека – это не один, а целая группа вирусов, которые поражают поверхность кожи и слизистые оболочки. Известно около 200 штаммов вируса. Большинство из них не опасны для человека, но некоторые могут вызывать серьезные заболевания.

Самые известные – папилломы: небольшие наросты на коже или слизистой оболочке, похожие на бугорок на тонкой ножке. Часто их можно увидеть на шее, в подмышках, на веках. Папилломы не болят, но представляют собой неприятный косметический дефект и могут травмироваться одеждой.

Куда серьезнее аногенитальные папилломы на половых органах, которые провоцируются 6 и 11 штаммами ВПЧ. Новообразования это доброкачественные, однако часто сопровождаются зудом, жжением, неприятным запахом и болью во время полового акта.

"Они быстро прогрессируют, нередко сливаются, образуя большие наросты. У меня была пациентка, девочка, с папилломой размером с фалангу взрослого пальца", - рассказала главный гинеколог детского и юношеского возраста Алтайского края Олеся Булганина.

Как ВПЧ связан с раком?

Штаммы ВПЧ 16 и 18 типа могут вызывать рак, объяснила онкогинеколог Алтайского краевого онкологического диспансера Елена Украинцева.

Чаще всего это рак шейки матки: более 70% случаев заболевания вызваны этими генотипами ВПЧ. В меньшей степени - рак вульвы и влагалища. Рискуют не только женщины-носители ВПЧ, но и мужчины – у них может развиться рак полового члена. А у тех и других онкогенные штаммы вируса могут стать причиной злокачественных опухолей анального канала, ротовой полости и ротоглотки.

Почему именно эти органы? Да потому что основной путь передачи ВПЧ - половой, а все эти органы так или иначе участвуют в сексуальных контактах.

Почему хотят вакцинировать детей, а не взрослых?

"Пройти курс вакцинации от ВПЧ очень важно до полового дебюта: как любая профилактическая вакцина, вакцина против ВПЧ проявит эффективность, если будет введена до встречи организма с вирусом. Оптимально для вакцинации – 12-13 лет", - пояснила Олеся Булганина.

Врач напомнила, что раковые опухоли часто "молчат" годами, то есть развиваются незаметно, без симптомов. Около 40% случаев диагностируются на поздних стадиях, когда прогноз лечения не самый благоприятный.

- Заполучить онкогенный штамм ВПЧ можно еще подростком, а полноценный рак может проявить себя уже во взрослом возрасте. Вакцинация детей – это работа на будущее, - добавила Булганина.

Есть ли лекарство от ВПЧ?

Лекарства, которое бы полностью уничтожало ВПЧ, нет. В 80% случаев организм сам справляется с вирусом – человек может и не подозревать, что перенес инфекцию. Лечат не сам вирус, а его последствия - папилломы, предраковые изменения тканей или рак.

Как вакцина защищает от ВПЧ?

Она "обучает" иммунитет находить и уничтожать конкретные штаммы вируса. Иммунная система в искусственно смоделированных условиях "запоминает" их признаки, и, если человек столкнется с вирусом, она сможет быстро обнаружить и нейтрализовать его.

Когда организм сам справляется с ВПЧ, формируется только клеточный иммунитет, так как "зона обитания" вируса - эпидермис кожи и эпителий слизистых оболочек, он не проникает кровоток. Однако клеточный иммунитет нестойкий. При вакцинации антителами к вирусу насыщается еще и кровь, формируется более сильный и долгосрочный гуморальный ответ.

"Специалисты из Томского НИИ онкологии более десяти лет наблюдали за действием вакцин, отслеживая привитых девушек. Ни у одной из них не возникло ни рака, ни даже предрака", - рассказала Елена Украинцева.

Пока вакцинация – это единственный надежный способ защитить себя от опасных онкогенных типов ВПЧ, уверены эксперты.

А что насчет барьерных контрацептивов?

Руководствуясь профессиональным опытом Олеся Булганина не считает их надежной защитой от инфекций для подростков: "у несовершеннолетних секс часто незапланированный, а значит, не всегда защищенный. Кроме того, не всегда правильно используют презервативы, которые должны надеваться до, а не во время полового акта".

Что за вакцину от ВПЧ запустили в массовое производство в России?

Это препарат "Цегардекс", разработанный компанией "Нанолек" совместно с научно-производственным предприятием "Комбиотех". Вакцина защищает от четырех наиболее опасных штаммов ВПЧ - 6, 11, 16 и 18-го типов.

Можно ли заразиться ВПЧ из-за введения вакцины?

Препарат рекомбинантный, то есть приготовлен из оболочек вирусоподобных частиц, содержащих только основной белок вируса. Самой вирусной ДНК там нет, значит заразиться невозможно.

Какая вакцина лучше – отечественная или импортная?

"Любые вакцины от ВПЧ различаются только количеством видов вирусоподобных частиц. Отечественная – четырехвалентная, и аналогичная вакцина есть в группе зарубежных препаратов. Еще один важный компонент – адъювант, вещество, усиливающее иммунный ответ на вакцинацию. Я изучала состав и структуру вакцин – адъювант везде одинаков. Так что разницы между нашей и зарубежными вакцинами я не вижу", - говорит Олеся Булганина.

А вот главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова и вовсе считает такую постановку вопроса некорректной:

"Любая вакцина, зарегистрированная к применению в Российской Федерации, имеет сертификат безопасности. Если она допущена государственными органами для вакцинации населения, значит разработчик подтвердил ее эффективность и безопасность результатами исследований".

Может ли вакцина от ВПЧ привести к бесплодию?

Никакого заговора по стерилизации населения нет, уверяют эксперты. Безопасность вакцин проверяется не только в рамках клинических исследований, но и после регистрации.

"В медицинской литературе я встречала результаты использования зарубежных вакцин от ВПЧ на разных группах пациентов: с аутоиммунными патологиями, ВИЧ, беременных, с системной красной волчанкой… Данных о взаимосвязи между вакциной и исследуемыми заболеваниями и состояниями не было получено. Аналогично и по бесплодию, и уровень самопроизвольных абортов и пороков развития у вакцинированных не превышал статистику в популяции непривитых от ВПЧ", - рассказала Олеся Булганина.

А своим детям врачи готовы поставить прививку от ВПЧ?

Готовы, уверяют специалисты: "у меня двое мальчишек-дошкольников. И да, я планирую защитить их и их будущих партнеров от ВПЧ с помощью прививки", - говорит Елена Украинцева.

"У меня дочь 29 лет, и она привита зарубежной вакциной – в те времена была только такая. Была бы наша, отечественная, вопрос выбора даже бы не стоял", - поделилась Олеся Булганина.

Когда бесплатная вакцинация от ВПЧ начнется в Алтайском крае?

"Минздрав РФ пока лишь анонсировал примерные сроки начала вакцинации. Никакой конкретики еще нет. Существуют два прививочных календаря – национальный и календарь прививок по эпидемическим показаниям. В какой из них будет внесена вакцина от ВПЧ и какой порядок массовой вакцинации определит Минздрав - время покажет", - говорит Ирина Переладова.

Вакцинация по национальному календарю прививок проводится за счет федерального бюджета. Это все прививки, которые нам ставят в детстве: гепатит, туберкулез, корь, краснуха, паротит и прочие. Вакцины из календаря прививок по эпидемическим показаниям регионы приобретают сами. Например, прививки от пневмококка для призывников.

Почему решили массово вакцинировать от ВПЧ?

"Государственная политика в области здравоохранения – это профилактика заболеваний. На разработку и производство вакцин тратятся большие деньги, но они несравнимы с затратами на диагностику и лечение тех же онкозаболеваний, если мы говорим о ВПЧ. Наука не стоит на месте: появилась вакцина от ВПЧ - пришло время заняться массовой вакцинопрофилактикой", - объяснила Ирина Переладова.

Чтобы сформировать популяционный иммунитет, должно быть вакцинировано не меньше 70% населения страны. Но это того стоит, уверены эксперты.

За рубежом, согласно исследованиям, в краткосрочном периоде после вакцинации - а это как раз дети до 18 лет – снизилось количество случаев аногенитальных папиллом. Когда дети подросли, у них взяли цитологический мазок и увидели снижение предраковых и злокачественных патологий. А через 10 и 15 лет после прививки получили логичное снижение заболеваемости раком шейки матки.

"Такого результата ждем и у нас. В Москве изучали результаты применения зарубежной вакцины на небольшой выборке – за трехлетний промежуток число случаев аногенитальных папиллом снизилось на 42%! Вы не представляете, как мы ждали эту вакцину!" - воодушевлена Олеся Булганина.

Доказанная эффективность побудила 86 стран включить вакцинацию девочек против ВПЧ в национальные календари прививок, а 23 страны дополнили программы вакцинацией мальчиков (по данным 2017 года).

Сколько раз в жизни нужно будет вакцинироваться от ВПЧ?

Пока ответа на этот вопрос нет.

"Частицу ВПЧ впервые выявили в 1991, и только через 15 лет появилась первая зарубежная четырехвалентная вакцина. Прошло слишком мало времени, чтобы отследить, на какой срок формируется иммунитет против ВПЧ. Пока показаний к ревакцинации нет, так как в крови у ранее привитых еще сохраняются антитела к ВПЧ", - пояснила Олеся Булганина.

После прививки ВПЧ девочкам нужно ходить к гинекологу?

"Обязательно! – считает Олеся Булганина. - Не нужно относиться к этой вакцине как к манне небесной, которая решает все проблемы репродуктивного здоровья. Существуют еще нарушения менструального цикла, преждевременное истощение яичников, хронические тазовые боли, патологии молочных желез, гормональные патологии – в конце концов, кроме ВПЧ есть и другие инфекции, передающиеся половым путем и требующие внимания".

По приказу регионального Минздрава несовершеннолетние девочки должны быть осмотрены гинекологом в 6 лет, а с 13 лет – посещать этого специалиста ежегодно.

"Дай Бог, если никаких патологий нет. В любом случае это помогает ребенку привыкнуть к приему гинеколога и уйти во взрослую жизнь с четкими установками для своего здоровья".