"Безумные шейки". Врач рассказала, чем опасен вирус папилломы человека и как защититься

Носители ВПЧ рискуют заполучить рак

28 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

На приеме у врача / Иллюстрация сгенерирована с помощью DALL-E

По статистике, около 80% сексуально активного населения к 40–50 годам становятся носителями вируса папилломы человека. Часто организм сам справляется с инфекцией – человек может даже и не знать о том, что он переболел. Однако в некоторых случаях вирус становится серьезной угрозой для здоровья и жизни человека. Онкогинеколог Алтайского краевого онкологического диспансера Елена Украинцева рассказала amic.ru, что делать с папилломами и можно ли защититься от опасного микроба.

ВПЧ разнообразный и опасный

– Елена Александровна, на Земле живут миллиарды вирусов, но у ВПЧ есть даже свой особенный день – по профилактике и повышению осведомленности. Почему такое внимание?

– Вирус папилломы человека – собирательное название группы штаммов, которые поражают поверхность кожи и слизистые оболочки. Заражение ВПЧ происходит при половом контакте.

Сегодня известно более 200 подвидов ВПЧ. Большинство не способны причинить человеку никакого вреда. Но ряд штаммов вызывают неприятные и даже смертельно опасные заболевания.

Например, генотипы 6 и 11 провоцируют развитие остроконечных кондилом на половых органах и рядом. Это доброкачественные новообразования, они безопасны, но могут сопровождаться зудом, жжением, неприятным запахом, болью во время полового акта. В этом случае образования нужно удалять.

Несколько штаммов ВПЧ способны вызывать рак. Самые опасные – штаммы 16 и 18 типа. В 70% случаев именно они являются причиной развития рака шейки матки. А еще онкогенные вирусы ВПЧ вызывают рак вульвы и влагалища, у мужчин – рак полового члена, у тех и других – злокачественные процессы анального канала, ротовой полости и ротоглотки. Из всего этого наиболее распространен рак шейки матки. Ежегодно в Алтайском крае выявляется около 250 новых случаев.

– В каком возрасте чаще всего возникает рак шейки матки и как его выявить?

– Рак шейки матки может возникать в любом возрасте, но сейчас болезнь заметно помолодела. Причина очевидна: молодежь начинает сексуальную жизнь гораздо раньше, нормой стало наличие нескольких половых партнеров. Курение и сниженный иммунный статус (например, ВИЧ) увеличивают риски развития заболевания.

Злокачественный процесс развивается в самом нижнем отделе матки, которая называется шейка. Этот маленький орган играет большую роль в здоровье женщины. Он влияет на сексуальную жизнь, способность к зачатию, протекание беременности и нормальные роды.

Долгое время болезнь может себя не проявлять. Но если хотя бы раз в год ходить к гинекологу, то развития запущенных форм можно избежать. Простой мазок на онкоцитологию, который берет врач, позволяет выявить риск развития рака или поймать его на ранней стадии. Сегодня в Алтайском крае благодаря онкоскринингам более 60% всех случаев рака шейки матки выявляется на I и II стадии.

– Как лечат такой рак?

– Чаще всего – радикально, с помощью операции по удалению матки, яичников и ближайших лимфоузлов. Дополнительно могут использоваться методы лекарственной или лучевой терапии, либо их комбинации – химиолучевая терапия.

Если пациентка молодая и планирует рожать, при первой стадии ей можно вообще провести органосохраняющую операцию.

Но, к сожалению, бывает, что женщины годами не посещают гинеколога. Приходят, когда появились симптомы – а это, как правило, уже поздние стадии.

– И какие симптомы?

– Самый яркий – кровянистые выделения между месячными или в менопаузе. Но даже в таких случаях пациентки не всегда спешат к врачу. Спрашиваешь на приеме бабушку 75 лет – почему так долго не обращалась? Отвечает: думала, месячные пошли. Это в 75-то лет?

Иногда пациентки попадают к нам по скорой, когда уже не могут самостоятельно мочиться, потому что опухоль проросла в мочевой пузырь или мочеточники.

Бывают совершенно безумные шейки – когда идет распад тканей, при котором злокачественный процесс виден невооруженным глазом. Как правило, это уже неоперабельная стадия. Но даже тут пациентки пытаются лукавить: заболела недавно, месяц назад все было хорошо. Это неправда: даже самый агрессивный процесс не распространяется так быстро.

Один раз в год прийти к врачу

– А рак шейки матки – это агрессивная опухоль?

– При инфицировании ВПЧ может быть два пути. Первый – это длительное скрытое носительство инфекции с минимальными патологическими изменениями в течение трех-пяти лет. Во втором случае за это же самое время может развиться инвазивный рак.

Но 30% опухолей шейки матки не связаны с ВПЧ. К ним относятся, например, нейроэндокринные опухоли. С момента возникновения этой патологии до ее перехода в метастатический процесс может пройти буквально два-три месяца.

Так что я считаю рак шейки матки достаточно агрессивным. Примерно 16% пациенток с таким диагнозом погибают в течение года с момента его выявления. Все они имеют запущенный онкопроцесс.

– А если у человека на теле много папиллом, это значит, что у него повышенный риск заболеть раком?

– Нет. Папилломы на коже появляются, как правило, от безопасных штаммов ВПЧ. Если вы хотите защититься от рака, обращайте внимание, прежде всего, на те, что растут "ниже пояса".

– А как можно ли защититься от ВПЧ?

– Вирус папилломы человека передается половым путем, и поэтому инфицирование ВПЧ – это контролируемая история. Достаточно во время полового акта с партнером, в чьем ВПЧ-статусе вы не уверены, пользоваться барьерными контрацептивами (презервативами. – Прим. ред.).

Об эффективности вакцинации

– Слышала, что есть вакцины для профилактики ВПЧ, но якобы они вызывают бесплодие. Это так?

– Вакцины для профилактики ВПЧ существуют почти 20 лет. Они прошли колоссальные клинические испытания. В России одобрены к применению с 2006 года. И за это время я не встречала ни одной научной статьи, где бы приводились данные за связь вакцинации от ВПЧ с бесплодием. А вот от ВПЧ-ассоциированных злокачественных опухолей они действительно защищают. Так, специалисты Томского НИИ онкологии более десяти лет активно проводили бесплатное вакцинирование от ВПЧ в рамках наблюдений за действием препаратов, а после отслеживали привитых девушек в отдаленном периоде. Ни у одной из них не было ни рака, ни даже предрака. О результатах наблюдений коллеги неоднократно докладывали на научно-практических конференциях.

– Где можно сделать такую прививку и в каком возрасте?

– В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины. Прививку сделать можно пока только платно, в частных клиниках. Прививают как девочек, так и мальчиков.

Оптимальный возраст для вакцинации от 9 до 14 лет, то есть до потенциального контакта с ВПЧ. Однако возможна и вторичная профилактика, когда инфицирование тем или иным штаммом ВПЧ уже состоялось – в этом случае вакцина поможет защититься от других генотипов вируса.

Вакцина формирует устойчивый иммунитет, который сохраняется на всю жизнь. Лично я – за вакцинацию от ВПЧ. Учитывая, что в России каждые 90 минут умирает одна женщина от рака шейки матки, оно того стоит.

– А гормональные спирали могут быть профилактикой от рака матки? Одни врачи говорят, что нужно обязательно ставить, другие советуют не тратить деньги, так как это ерунда полная. Что думают онкологи?

– Внутриматочная спираль от рака шейки матки вряд ли защитит. В данном контексте мы можем еще говорить о профилактике рака тела матки – это отдельный вид онкозаболеваний. При атипической гиперплазии спираль, высвобождая гормон, подавляет патологическое разрастание эндометрия и предраковые изменения в его клетках.

– Какие обследования и как часто должна проходить женщина, чтобы не погибнуть от рака шейки матки? Вы говорили: мазок.

– Да, мазок, который женщина сдает на ежегодном приеме у гинеколога, – простой, безопасный и очень надежный метод. Бывает, что визуально шейка выглядит вполне здоровой, но цитологическое исследование выявляет наличие раковых клеток. Тогда проводится кольпоскопия: врач берет ткань с измененного эпителия. Дальше проводится гистологический анализ и выставляется диагноз. Кольпоскопию сейчас можно сделать бесплатно в любой женской консультации.

Обязательно раз в год нужно проходить УЗИ малого таза – оно также помогает в диагностике рака шейки матки, например, при наличии новообразования в цервикальном канале, которое не видно ни глазом, ни кольпоскопом.

Повторю: если женщина хотя бы раз в год посещает гинеколога и проходит стандартный набор обследований, шанс вовремя обнаружить и вылечить болезнь очень высокий. Пятилетняя выживаемость при раке шейки матки первой стадии составляет 88%, при четвертой – лишь 8%. Повод задуматься.