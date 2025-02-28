"Безумные шейки". Врач рассказала, чем опасен вирус папилломы человека и как защититься
Носители ВПЧ рискуют заполучить рак
28 февраля 2025, 07:15, ИА Амител
По статистике, около 80% сексуально активного населения к 40–50 годам становятся носителями вируса папилломы человека. Часто организм сам справляется с инфекцией – человек может даже и не знать о том, что он переболел. Однако в некоторых случаях вирус становится серьезной угрозой для здоровья и жизни человека. Онкогинеколог Алтайского краевого онкологического диспансера Елена Украинцева рассказала amic.ru, что делать с папилломами и можно ли защититься от опасного микроба.
ВПЧ разнообразный и опасный
– Елена Александровна, на Земле живут миллиарды вирусов, но у ВПЧ есть даже свой особенный день – по профилактике и повышению осведомленности. Почему такое внимание?
– Вирус папилломы человека – собирательное название группы штаммов, которые поражают поверхность кожи и слизистые оболочки. Заражение ВПЧ происходит при половом контакте.
Сегодня известно более 200 подвидов ВПЧ. Большинство не способны причинить человеку никакого вреда. Но ряд штаммов вызывают неприятные и даже смертельно опасные заболевания.
Например, генотипы 6 и 11 провоцируют развитие остроконечных кондилом на половых органах и рядом. Это доброкачественные новообразования, они безопасны, но могут сопровождаться зудом, жжением, неприятным запахом, болью во время полового акта. В этом случае образования нужно удалять.
Несколько штаммов ВПЧ способны вызывать рак. Самые опасные – штаммы 16 и 18 типа. В 70% случаев именно они являются причиной развития рака шейки матки. А еще онкогенные вирусы ВПЧ вызывают рак вульвы и влагалища, у мужчин – рак полового члена, у тех и других – злокачественные процессы анального канала, ротовой полости и ротоглотки. Из всего этого наиболее распространен рак шейки матки. Ежегодно в Алтайском крае выявляется около 250 новых случаев.
– В каком возрасте чаще всего возникает рак шейки матки и как его выявить?
– Рак шейки матки может возникать в любом возрасте, но сейчас болезнь заметно помолодела. Причина очевидна: молодежь начинает сексуальную жизнь гораздо раньше, нормой стало наличие нескольких половых партнеров. Курение и сниженный иммунный статус (например, ВИЧ) увеличивают риски развития заболевания.
Злокачественный процесс развивается в самом нижнем отделе матки, которая называется шейка. Этот маленький орган играет большую роль в здоровье женщины. Он влияет на сексуальную жизнь, способность к зачатию, протекание беременности и нормальные роды.
Долгое время болезнь может себя не проявлять. Но если хотя бы раз в год ходить к гинекологу, то развития запущенных форм можно избежать. Простой мазок на онкоцитологию, который берет врач, позволяет выявить риск развития рака или поймать его на ранней стадии. Сегодня в Алтайском крае благодаря онкоскринингам более 60% всех случаев рака шейки матки выявляется на I и II стадии.
– Как лечат такой рак?
– Чаще всего – радикально, с помощью операции по удалению матки, яичников и ближайших лимфоузлов. Дополнительно могут использоваться методы лекарственной или лучевой терапии, либо их комбинации – химиолучевая терапия.
Если пациентка молодая и планирует рожать, при первой стадии ей можно вообще провести органосохраняющую операцию.
Но, к сожалению, бывает, что женщины годами не посещают гинеколога. Приходят, когда появились симптомы – а это, как правило, уже поздние стадии.
– И какие симптомы?
– Самый яркий – кровянистые выделения между месячными или в менопаузе. Но даже в таких случаях пациентки не всегда спешат к врачу. Спрашиваешь на приеме бабушку 75 лет – почему так долго не обращалась? Отвечает: думала, месячные пошли. Это в 75-то лет?
Иногда пациентки попадают к нам по скорой, когда уже не могут самостоятельно мочиться, потому что опухоль проросла в мочевой пузырь или мочеточники.
Бывают совершенно безумные шейки – когда идет распад тканей, при котором злокачественный процесс виден невооруженным глазом. Как правило, это уже неоперабельная стадия. Но даже тут пациентки пытаются лукавить: заболела недавно, месяц назад все было хорошо. Это неправда: даже самый агрессивный процесс не распространяется так быстро.
Один раз в год прийти к врачу
– А рак шейки матки – это агрессивная опухоль?
– При инфицировании ВПЧ может быть два пути. Первый – это длительное скрытое носительство инфекции с минимальными патологическими изменениями в течение трех-пяти лет. Во втором случае за это же самое время может развиться инвазивный рак.
Но 30% опухолей шейки матки не связаны с ВПЧ. К ним относятся, например, нейроэндокринные опухоли. С момента возникновения этой патологии до ее перехода в метастатический процесс может пройти буквально два-три месяца.
Так что я считаю рак шейки матки достаточно агрессивным. Примерно 16% пациенток с таким диагнозом погибают в течение года с момента его выявления. Все они имеют запущенный онкопроцесс.
– А если у человека на теле много папиллом, это значит, что у него повышенный риск заболеть раком?
– Нет. Папилломы на коже появляются, как правило, от безопасных штаммов ВПЧ. Если вы хотите защититься от рака, обращайте внимание, прежде всего, на те, что растут "ниже пояса".
– А как можно ли защититься от ВПЧ?
– Вирус папилломы человека передается половым путем, и поэтому инфицирование ВПЧ – это контролируемая история. Достаточно во время полового акта с партнером, в чьем ВПЧ-статусе вы не уверены, пользоваться барьерными контрацептивами (презервативами. – Прим. ред.).
Об эффективности вакцинации
– Слышала, что есть вакцины для профилактики ВПЧ, но якобы они вызывают бесплодие. Это так?
– Вакцины для профилактики ВПЧ существуют почти 20 лет. Они прошли колоссальные клинические испытания. В России одобрены к применению с 2006 года. И за это время я не встречала ни одной научной статьи, где бы приводились данные за связь вакцинации от ВПЧ с бесплодием. А вот от ВПЧ-ассоциированных злокачественных опухолей они действительно защищают. Так, специалисты Томского НИИ онкологии более десяти лет активно проводили бесплатное вакцинирование от ВПЧ в рамках наблюдений за действием препаратов, а после отслеживали привитых девушек в отдаленном периоде. Ни у одной из них не было ни рака, ни даже предрака. О результатах наблюдений коллеги неоднократно докладывали на научно-практических конференциях.
– Где можно сделать такую прививку и в каком возрасте?
– В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины. Прививку сделать можно пока только платно, в частных клиниках. Прививают как девочек, так и мальчиков.
Оптимальный возраст для вакцинации от 9 до 14 лет, то есть до потенциального контакта с ВПЧ. Однако возможна и вторичная профилактика, когда инфицирование тем или иным штаммом ВПЧ уже состоялось – в этом случае вакцина поможет защититься от других генотипов вируса.
Вакцина формирует устойчивый иммунитет, который сохраняется на всю жизнь. Лично я – за вакцинацию от ВПЧ. Учитывая, что в России каждые 90 минут умирает одна женщина от рака шейки матки, оно того стоит.
– А гормональные спирали могут быть профилактикой от рака матки? Одни врачи говорят, что нужно обязательно ставить, другие советуют не тратить деньги, так как это ерунда полная. Что думают онкологи?
– Внутриматочная спираль от рака шейки матки вряд ли защитит. В данном контексте мы можем еще говорить о профилактике рака тела матки – это отдельный вид онкозаболеваний. При атипической гиперплазии спираль, высвобождая гормон, подавляет патологическое разрастание эндометрия и предраковые изменения в его клетках.
– Какие обследования и как часто должна проходить женщина, чтобы не погибнуть от рака шейки матки? Вы говорили: мазок.
– Да, мазок, который женщина сдает на ежегодном приеме у гинеколога, – простой, безопасный и очень надежный метод. Бывает, что визуально шейка выглядит вполне здоровой, но цитологическое исследование выявляет наличие раковых клеток. Тогда проводится кольпоскопия: врач берет ткань с измененного эпителия. Дальше проводится гистологический анализ и выставляется диагноз. Кольпоскопию сейчас можно сделать бесплатно в любой женской консультации.
Обязательно раз в год нужно проходить УЗИ малого таза – оно также помогает в диагностике рака шейки матки, например, при наличии новообразования в цервикальном канале, которое не видно ни глазом, ни кольпоскопом.
Повторю: если женщина хотя бы раз в год посещает гинеколога и проходит стандартный набор обследований, шанс вовремя обнаружить и вылечить болезнь очень высокий. Пятилетняя выживаемость при раке шейки матки первой стадии составляет 88%, при четвертой – лишь 8%. Повод задуматься.
07:29:14 28-02-2025
Реклама вакцины?
08:27:14 28-02-2025
.... (07:29:14 28-02-2025) Реклама вакцины? ...
И что?
08:36:54 28-02-2025
На верхней картинке либо доктор карлик, либо деваха баскетболистка.
09:00:47 28-02-2025
Гость (08:36:54 28-02-2025) На верхней картинке либо доктор карлик, либо деваха баскетбо... Всё вместе
09:31:14 28-02-2025
Гость (09:00:47 28-02-2025) Всё вместе... папиллома - у всех.
излечиться не получится, но придавить её легко.
но канешна еслиф иммунитета нет то ничто не поможет.
09:37:58 28-02-2025
Musik (09:31:14 28-02-2025) папиллома - у всех.излечиться не получится, но придавить... давить ничего нельзя самому
10:15:24 28-02-2025
Гость (09:37:58 28-02-2025) давить ничего нельзя самому... ясен пень. отваливаются сами.
11:37:25 28-02-2025
Musik (09:31:14 28-02-2025) папиллома - у всех.излечиться не получится, но придавить... смотря где находится. если на слизистой или рядом, то удалять не дожидаясь неприятностей.
13:33:10 28-02-2025
Гость (08:36:54 28-02-2025) На верхней картинке либо доктор карлик, либо деваха баскетбо... ИИ не настолько понимает . как рисовать)))
09:36:16 28-02-2025
Народ, у кого ДР 29 февраля, как отмечаете?
10:07:50 28-02-2025
Гость (09:36:16 28-02-2025) Народ, у кого ДР 29 февраля, как отмечаете?...
Как-как, раз в четыре года! Поэтому мне сейчас всего 17-ть лет
12:38:06 28-02-2025
Какой вывод? Правильно, не заниматься кексом