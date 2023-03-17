Полезно не только для мозга и мышц, но и для психики

17 марта 2023, 06:31, ИА Амител

Кадр из видео: "Россия 1"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе популярного грузинского соуса сациви, передаёт РИА ФАН.

По словам доктора, куриное филе в составе этой закуски богато легкоусваиваемым белком, который благоприятно влияет на тонус мышц. Кроме того, в сациви добавляют грецкие орехи – они снижают уровень вредного холестерина и хорошо сказываются на работе мозга.

Ну а самая главная польза сациви – "это то ощущение счастья, когда ты его ешь", пояснил Мясников.

Ранее Александр Мясников рассказал об опасном свойстве белокочанной капусты.