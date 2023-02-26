Терапевт из Барнаула рассказал, при каких симптомах стоит прекращать худеть
Георгий Сапего перечислил продукты для улучшения своего состояния
26 февраля 2023, 06:35, ИА Амител
Худеть нужно постепенно, а в определённых случаях и вовсе следует прекращать это делать, рассказал барнаульский врач-терапевт Георгий Сапего в разговоре с радио Sputnik.
По его словам, при резком или чрезмерном похудении может появиться утомляемость и снижение работоспособности. Также из-за ослабления иммунитета могут начаться повторные простуды и "всякие инфекции", будет сложнее переносить холод, может снижаться пульс.
Если появились такие симптомы, то пора прекращать сбрасывать вес и увеличивать калорийность.
"Резко похудевшего человека нельзя назвать здоровым. Чтобы улучшить своё состояние, ему следует употреблять много цельнозерновых продуктов, лёгкого белка вроде творога, сои или мяса индейки, больше растительных масел, орехов", – порекомендовал Сапего.
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