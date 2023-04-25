Мыши атаковали подъезд многоэтажки в Барнауле
По словам жильцов, дворника у управляющей компании нет уже несколько лет
25 апреля 2023, 08:05, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители дома на проспекте Ленина, 73, пожаловались на проблему с грызунами. Пост разместили в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, подъезд атаковали мыши. Грызуны бегают по лестничным клеткам и стенам, на которых облупилась краска.
Автор сообщения заявила, что управляющая компания, несмотря на обращения, не принимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию, а дворника нет уже несколько лет. Всё это время грязь и мусор растаскиваются перед подъездами.
08:48:29 25-04-2023
травите кошек и дальше там не только мыши побегут
08:48:44 25-04-2023
Ужас,это фото подьезда!!??? Просто кошмар
09:11:57 25-04-2023
М- Ра и кофейне, которые расположены в этом доме вопросы не задавали ?
09:18:34 25-04-2023
с УК в центре ситуация прям критичная! никто не хочет брать на обслуживание старый фонд- всем новострой, в котором несколько лет можно ничего не делать подавай. а если кто берет, то абсолютно ничего не делают, кроме воровства! у нас тоже дворника давным- давно нет, хотя мы деньги регулярно платим. то же самое, кстати, с ремонтными бригадами. никто не хочет ремонтировать квартиры в сталинках, потому что там работать надо. я полгода искала тех, кто согласится.
09:26:07 25-04-2023
Элен без ребят (09:18:34 25-04-2023) с УК в центре ситуация прям критичная! никто не хочет брать ... Да старый облик города теряется очень жаль ! Я считаю вместо дня города и прочих подобных мероприятий нужно сделать капитальный ремонт всем этим шикарным зданиям на пр. Ленина , Строителей . Это наша история , наш маленький Питер .
09:25:09 25-04-2023
Дом под шпилем - управляющая компания стабильно собирает деньги и ничего не делает. Особенно долго длиться эпопея с ремонтом крыши, которого до сих пор нет. Я думаю пора заявление в прокуратуру писать, чтоб проверили куда деньги деваются.
09:39:28 25-04-2023
Гость (09:25:09 25-04-2023) Дом под шпилем - управляющая компания стабильно собирает ден... Вашу крышу в 2013 году Селф "капитально" ремонтировал, теперь так же капитально реконструирует художественный музей.....
09:32:01 25-04-2023
маленький Питер... бгггг
09:34:46 25-04-2023
Давно понятно, что весь исторический центр "лучшие люди" готовят под снос и застройку стекловатными человейниками. Другой вопрос, что будет с городом, когда с человейников массово посыпется стекловата? Впрочем понятно, что "лучших людей" здесь уже не будет.
12:20:40 25-04-2023
центр?
12:37:53 25-04-2023
Это наша история , наш маленький Питер .Считаете 4 здания на проспекте Ленина и 2 на проспекте Строителей это наш Барнаульский Питерс бург? То же самое , что и набережная в Барнауле от края до края каких то 300 метров это скорее смотровая площадка. В Петербурге сверните с Невского проспекта в сторону и вы такое увидите уездный город Б. вам покажется ну прям супер.