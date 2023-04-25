Мыши атаковали подъезд многоэтажки в Барнауле

По словам жильцов, дворника у управляющей компании нет уже несколько лет

25 апреля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители дома на проспекте Ленина, 73, пожаловались на проблему с грызунами. Пост разместили в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, подъезд атаковали мыши. Грызуны бегают по лестничным клеткам и стенам, на которых облупилась краска.

Автор сообщения заявила, что управляющая компания, несмотря на обращения, не принимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию, а дворника нет уже несколько лет. Всё это время грязь и мусор растаскиваются перед подъездами.