На Алтае выросла гигантская четырёхэтажная сосулька

Её заметили во дворе дома по улице Юбилейной

24 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: "Блогерша Рубцовск"

В Рубцовске заметили гигантскую сосульку, которая свисает на четыре этажа.

Как сообщает паблик "Блогерша Рубцовск", фото было сделано во дворе дома по улице Юбилейной. Точный адрес не называют.

"Из окна выросла сосулька эта?" – поинтересовался комментатор.

Ранее рассказали, как возместить ущерб, если на автомобиль с крыши дома упал снег или сосульки.