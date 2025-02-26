У православных масленичная неделя известна еще как Сырная седмица

26 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Масленичные чучела / Фото: amic.ru

Масленица – время пышных гуляний, радостных встреч и вкусных блинов. Впрочем, далеко не все в это время дозволено. Во-первых, сам праздник накладывает ряд ограничений. А во-вторых, у православных этот период совпадает с Сырной седмицей, во время которой существует ряд запретов.

О том, что нельзя делать во время масленичной недели, – в материале amic.ru

1 Что нельзя делать во время Масленицы? Общих запретов на Масленицу не так много. Многие из них связаны с приметами и суевериями этого праздника. Так, во время масленичной недели нельзя: Ругаться и сквернословить. Масленица – время для искренней душевной радости. Конфликты в этот период могут навлечь на вас неудачи на весь предстоящий год.

Резать ножом масленичные блины. Считается, что те, кто нарушит это правило, будут переживать тяжелые невзгоды.

Пребывать в одиночестве и много грустить. На Руси в это время забывали обо всех жизненных сложностях и просто веселились.

2 Можно ли убираться дома на Масленицу? Можно и даже нужно. Но делать это следует на Узкую Масленицу, в первые три дня недели. Уже с четверга наступает Широкая Масленица, к началу которой все домашние работы уже должны быть завершены. Так что если вы соблюдаете традиции, для домашних хлопот остался последний день. Церковь, кстати, тоже разрешает и даже поощряет уборку во время Сырной седмицы. Уже со следующего понедельника начнется Великий пост. Вы будете меньше отвлекаться на сторонние дела, если к этому моменту в вашем жилище будет чисто.

3 Можно ли мыть голову во время масленичной недели? Да. Никаких запретов, связанных с мытьем головы, на Масленицу нет. А в православии считается, что если дело не требует отлагательств, нужно его обязательно сделать, несмотря ни на какие церковные ограничения.

4 Можно ли ходить на работу во время Масленицы? Да. Конечно, на Руси во время Широкой Масленицы было принято бросать все дела и предаваться веселью. Но мы живем немного в другое время, поэтому ваше начальство вряд ли поймет вашу преданность традициям. Церковь также не запрещает работать во время Сырной седмицы.

5 Можно ли есть мясо во время масленичной недели? Если вы веруете, то нет. Сырная седмица – последняя неделя перед Великим постом. Но уже в это время мясо и мясные продукты есть запрещается. При этом разрешено употребление молочных продуктов, так что блины есть можно. Рыба при этом разрешена. Если же вы не придерживаетесь жестких церковных устоев, то и ограничений для вас нет.

6 Можно ли принимать гостей на Масленицу? Да. Это главная масленичная традиция – принимать гостей и самому отправляться к близким. При этом важно, чтобы в доме был накрыт пышный стол с традиционными масленичными блинами. В жилище обязательно должна быть идеальная чистота.

7 Можно ли пить алкоголь на Масленицу? Традиционные масленичные блины запрещено употреблять с алкоголем. Церковь, само собой, тоже не поощряет употребление спиртных напитков.

8 Можно ли венчаться на Масленицу? В православии таинство Венчания на Масленицу не совершают. Заключение браков тоже не поощряется – это желательно делать уже на Антипасху (Красная горка). При этом в нехристианской традиции считается, что свадьба на Масленицу – это даже хороший знак. Мол, такой брак обязательно будет счастливым.