Эксперты проанализировали данные по 173 профессиям

30 апреля 2025, 17:48, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае сильнее всего за год увеличились зарплаты операционных директоров, а доходы руководителей филиалов хоть и меньше, но при этом показали четырехкратный рост, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав данные по 173 профессиям.

"Медиана предлагаемых в Алтайском крае зарплат по итогам первого квартала 2025 года составила 58,6 тыс. рублей, что на 9,6 тыс. рублей больше, чем год назад. Но для целого ряда специалистов зарплатные предложения выросли значительно сильнее", – говорится в исследовании.

Лидерами по уровню прироста стали операционные директора: зарплаты, которые работодатели указывают в вакансиях для них, выросли сразу на 115 тыс. рублей – до 250 тыс. рублей в среднем.

На 58 тыс. рублей больше, чем год назад, работодатели готовы платить страховым агентам (в среднем 100 тыс. рублей), руководителям отдела маркетинга и рекламы (135 тыс. рублей), медицинским представителям (120 тыс. рублей) и косметологам (90 тыс. рублей).