Как оказалось, меньше всего в крае зарабатывают специалисты из сферы "Туризм, гостиницы, рестораны"

22 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта – начало апреля 2025 года оказались представители высшего и среднего менеджмента – в среднем им предлагают 110,2 тыс. рублей, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Медиана предлагаемых в Алтайском крае зарплат по итогам марта составила 58,1 тыс. рублей, что на 8,1 тыс. рублей больше, чем год назад, и на 0,9 тыс. меньше, чем в феврале.

"На втором месте – специалисты из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга с зарплатой в 108,1 тыс. рублей, на третьем – аграрии, которым предлагают 88,8 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Также в десятку попали представители следующих направлений:

"Транспорт, логистика, перевозки" – медиана предлагаемых зарплат составила 88,7 тыс. рублей;

"Автомобильный бизнес" – 80 тыс. рублей;

"Добыча сырья" – 71,6 тыс. рублей;

"Строительство, недвижимость" – 70,8 тыс. рублей;

"Рабочий персонал" – 66,9 тыс. рублей;

"Производство, сервисное обслуживание" – 66,6 тыс. рублей;

"Закупки" – 65,2 тыс. рублей.

Ниже средних по рынку (менее 58,1 тыс. рублей) предлагают зарплаты специалистам из следующих областей:

"Искусство, развлечения, массмедиа" – 50 тыс. рублей в среднем;

"Розничная торговля" – 43,9 тыс. рублей;

"Наука, образование" – 40,9 тыс. рублей;

"Туризм, гостиницы, рестораны" – 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стало больше работы, где платят свыше 100 тысяч рублей в месяц.