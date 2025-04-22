"Платись большая и маленькая". Кто получает самые высокие и низкие зарплаты на Алтае
Как оказалось, меньше всего в крае зарабатывают специалисты из сферы "Туризм, гостиницы, рестораны"
22 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае на первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта – начало апреля 2025 года оказались представители высшего и среднего менеджмента – в среднем им предлагают 110,2 тыс. рублей, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
Медиана предлагаемых в Алтайском крае зарплат по итогам марта составила 58,1 тыс. рублей, что на 8,1 тыс. рублей больше, чем год назад, и на 0,9 тыс. меньше, чем в феврале.
"На втором месте – специалисты из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга с зарплатой в 108,1 тыс. рублей, на третьем – аграрии, которым предлагают 88,8 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
Также в десятку попали представители следующих направлений:
- "Транспорт, логистика, перевозки" – медиана предлагаемых зарплат составила 88,7 тыс. рублей;
- "Автомобильный бизнес" – 80 тыс. рублей;
- "Добыча сырья" – 71,6 тыс. рублей;
- "Строительство, недвижимость" – 70,8 тыс. рублей;
- "Рабочий персонал" – 66,9 тыс. рублей;
- "Производство, сервисное обслуживание" – 66,6 тыс. рублей;
- "Закупки" – 65,2 тыс. рублей.
Ниже средних по рынку (менее 58,1 тыс. рублей) предлагают зарплаты специалистам из следующих областей:
- "Искусство, развлечения, массмедиа" – 50 тыс. рублей в среднем;
- "Розничная торговля" – 43,9 тыс. рублей;
- "Наука, образование" – 40,9 тыс. рублей;
- "Туризм, гостиницы, рестораны" – 40 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стало больше работы, где платят свыше 100 тысяч рублей в месяц.
15:47:59 22-04-2025
Очень горько,что наука и образование стоят на предпоследнем месте.
Боюсь,что в эту сферу идут не "звездочки" и талантливая и одаренная молодежь.
Что тут скажешь,выбор края
10:09:55 23-04-2025
Гость (15:47:59 22-04-2025) Очень горько,что наука и образование стоят на предпоследнем ... Боюсь,что ни только края ,а целой страны.
16:25:37 22-04-2025
Не ценится у нас ни наука, ни образование ...
17:47:14 22-04-2025
Зато айтишники, из федеральных контор, уже от денег чокнулись
17:54:44 22-04-2025
Розовые очечи снимите может? Предлагаемые зарплаты и реальные цифры разные абсолютно.
18:29:40 22-04-2025
Глэк (17:54:44 22-04-2025) Розовые очечи снимите может? Предлагаемые зарплаты и реальны... да, это размер официальных зарплат, не считая конвертов. суммы умножить минимум на два надо
18:41:36 22-04-2025
У меня зарплата 25000р. Откуда они берут такие цифры?
22:42:19 22-04-2025
Гость (18:41:36 22-04-2025) У меня зарплата 25000р. Откуда они берут такие цифры?... кем и где работаете? ещё ни разу никто не ответил
22:48:21 22-04-2025
Гость (22:42:19 22-04-2025) кем и где работаете? ещё ни разу никто не ответил... Зачем вам секретную информацию давать? Вдруг вы за 23000 согласитесь или даже за 20000?
05:07:41 23-04-2025
Гость (22:48:21 22-04-2025) Зачем вам секретную информацию давать? Вдруг вы за 23000 сог... Или вообще за чашку риса. Нет, я понимаю, что есть низкооплачиваемые профессии, к примеру, продавец лотерейных билетов. Но, в городе, взрослому человеку с головой и руками за 25 работать должно быть стыдно. Подрабатывать норм, а работать стыдно. Это значит, что человек за свою жизнь не приобрёл ну совсем никаких сколько-то полезных навыков.
13:53:49 23-04-2025
Гость (22:42:19 22-04-2025) кем и где работаете? ещё ни разу никто не ответил... она как то отвечала, что работает педагогом доп. образования, а конкретно логопедом. 2 часа с пятью детьми, и то не каждый день. Получает 28т. На предложение найти нормальную работу на 40 часов в неделю ответила, что желания нет
06:25:04 24-04-2025
Гость (13:53:49 23-04-2025) она как то отвечала, что работает педагогом доп. образования... индивидуальное занятие логопеда с ребенком 800 рублей за полчаса. Но ведь это работать надо и результат давать.
16:48:39 23-04-2025
Гость (22:42:19 22-04-2025) кем и где работаете? ещё ни разу никто не ответил... Вся бюджетная сфера сёл меньше 30т получает
07:58:39 23-04-2025
Гость (18:41:36 22-04-2025) У меня зарплата 25000р. Откуда они берут такие цифры?... такую зарплату знаю только у продавцов мороженого, газет и вахтеров, но там работают только пенсионеры. если речь об официальной ЗП, то сколько ещё в конверте? а если это вся ваша зарплата за полный рабочий день, то зачем вы там работаете- непонятно и писать о таком должно быть стыдно. работы в городе полно, даже не требующей особых навыков. за 35 тыс. точно можно найти подходящую работу за полчаса.
10:16:40 23-04-2025
Элен без ребят (07:58:39 23-04-2025) такую зарплату знаю только у продавцов мороженого, газет и в... Ага,точно можно найти,если на печке дома сидеть и смотреть через розовые очки.Ситуации у людей разные бывают,может нельзя уйти именно отсюда куда то по каким либо обстоятельствам.Или человек уже пожилой ,утративший здоровье и силы ,а ему ,извините ,пахать ещё надо до 65 лет до пенсии.Куда поскачешь?
10:40:42 23-04-2025
Афиноген (10:16:40 23-04-2025) Ага,точно можно найти,если на печке дома сидеть и смотреть ч... Что значит " нельзя уйти именно отсюда" ? Вас насильно держат?
11:07:19 23-04-2025
Не меня насильно держат.А это значит,например,что ты работаешь здесь давно,а искать лучшее уже здоровье и возраст не позволяют.Это как пример,повторяю.И причин может быть много.Допустим,работа рядом с домом и надо приглядывать за детьми или больным или престарелым.И человеку приходится мириться с такой зарплатой.
12:09:27 23-04-2025
Афиноген (11:07:19 23-04-2025) Не меня насильно держат.А это значит,например,что ты работа... 1.Для того чтобы искать работу - здоровья много не надо. Разместил резюме на сайте и жди , пока на собеседование позовут.
2. А как приглядывать за детьми с работы даже если она рядом с домом? сбегать домой по 5 раз в день?
Вы сами придумали себе отговорку и от собственной лени терпите унизительную з/п. Это ж так удобно, ныть: "здоровье слабое, дети маленькие поэтому приходиться работать за копейки. Зато рядом с домом"
12:53:28 23-04-2025
Гость (12:09:27 23-04-2025) 1.Для того чтобы искать работу - здоровья много не надо. Раз... Может он дома с детьми сидит и раз в час в киоск бегает газетку продать. Но так это подработка называется. И странно, что всю жизнь у него человек работал за копейки, а сейчас работы нет. А был ли смысл за копейки жизнь тратить?
14:02:45 23-04-2025
Глэк (17:54:44 22-04-2025) Розовые очечи снимите может? Предлагаемые зарплаты и реальны... Эт правильно, предлагают в разы больше, чем оплачивают реальные цифры
06:25:13 24-04-2025
Самые низкие зарплаты в бюджете. В Роскадастре вообще не повышают уже три года зарплаты. Зарплата низкая 24-26 тысяч рублей, причем функционал очень большой. Индексацию заработной платы не проводят
07:00:35 24-04-2025
Гость (06:25:13 24-04-2025) Самые низкие зарплаты в бюджете. В Роскадастре вообще не пов... увольняйтесь. что вас держит?