Вторая волна паводка может набрать силу в Алтайском крае меньше чем через неделю

14 мая 2024, 12:46, ИА Амител

Вторая волна паводка 2023. / Фото: из архива МЧС России по Алтайскому краю

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула может превысить критическую отметку на 30 сантиметров во время второй волны паводка в Алтайском крае. Достижение максимальных значений ожидается с конца второй декады мая до начала июня. Причина – активное таяние снегов в горах Алтая. Такой прогноз-консультацию дают специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Барнауле ожидается подъем воды в Оби до 490-590 см при критической отметке 560. На фоне установления положительных температур в горах Алтая уже началось активное снеготаяние. Вследствие этого и уровень воды в реках начал повышаться. Сегодня самый большой прирост у нас в районе Бийска: за сутки с верховьев набежало плюс 50 сантиметров", – рассказала amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

При этом эксперт подчеркивает, что пока ситуация неопасная. Сейчас уровень воды в реке Бии достиг 248 см при отметке подтопления 500 см. Кроме того, ночью на 14 мая на самой высокогорной метеостанции Кара-Тюрек температуры снова стали отрицательными и процесс снеготаяния замедлился. В верховьях наблюдается спад уровня.