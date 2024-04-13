"Расслабляться нельзя". Глава МЧС заявил о риске второй волны паводка на Алтае

По его словам, обстановка в регионе стабилизируется, но ситуацию необходимо держать на контроле

13 апреля 2024, 19:20, ИА Амител

Александр Куренков / Кадр: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко провели совещание, на котором обсудили паводковую ситуацию. Об этом сообщили в телеграм-канале чрезвычайного ведомства.

По словам Куренкова, обстановка с паводком в крае стабилизировалась, но необходимо продолжить работу, держать ситуацию на особом контроле и обратить внимание на все сезонные риски, включая пожарную опасность.

"Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется, но с учетом климатических и территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка, поэтому расслабляться нельзя", – отметил Александр Куренков.

Особое внимание Куренков обратил на оказание помощи людям, чьи дома пострадали от паводка. "Человеческая жизнь – это самое главное. Основная задача – это своевременно эвакуировать людей с подтопленных территорий и оказывать всю необходимую помощь, она должна быть адресной. Информируйте население о складывающейся обстановке и прогнозах ее развития, в том числе через средства массовой информации. Люди должны знать, что о них позаботятся", – сказал глава МЧС.

На совещании министр также заслушал прогнозы и доклады по ситуации. Губернатор Виктор Томенко отметил слаженную работу ведомств и сообщил, что пункты временного размещения и адресная работа с населением продолжаются, в регионе организована финансовая помощь. Также ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки, так как не все реки освободились ото льда.

Как подчеркнули в МЧС, в регионе еще возможен подъем уровня воды из-за ледовых заторов. По последним данным, от воды освободились 1972 приусадебных участка и 735 жилых домов в 86 населенных пунктах. Более 160 человек, в том числе 30 детей, вернулись домой из пунктов временного размещения.