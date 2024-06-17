На 30 тысяч рублей оштрафовали сибирячку, позволившую сыну покататься на мопеде

Поступок женщины оценят в ПДН

17 июня 2024, 13:30, ИА Амител

Подросток на мопеде / Фото: Госавтоинспекция Кузбасса

Жительница Ленинск-Кузнецкого округа Кузбасса позволила 14-летнему сыну прокатиться на мопеде и получила за это штраф.

Инспекторы остановили подростка, отстранили его от управления, вызвали мать и провели с ней профилактическую беседу.

За передачу управления транспорта в ее отношении выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, а также составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Поступок женщины также рассмотрит комиссия ПДН, отметили в телеграм-канале Госавтоинспекции Кемеровской области.