На 30 тысяч рублей оштрафовали сибирячку, позволившую сыну покататься на мопеде
Поступок женщины оценят в ПДН
17 июня 2024, 13:30, ИА Амител
Подросток на мопеде / Фото: Госавтоинспекция Кузбасса
Жительница Ленинск-Кузнецкого округа Кузбасса позволила 14-летнему сыну прокатиться на мопеде и получила за это штраф.
Инспекторы остановили подростка, отстранили его от управления, вызвали мать и провели с ней профилактическую беседу.
За передачу управления транспорта в ее отношении выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, а также составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Поступок женщины также рассмотрит комиссия ПДН, отметили в телеграм-канале Госавтоинспекции Кемеровской области.
13:46:48 17-06-2024
Какая родительская беспечность!!!!!!!!!!!!!!!!
15:34:11 17-06-2024
Гость (13:46:48 17-06-2024) Какая родительская беспечность!!!!!!!!!!!!!!!!...
Да, лучше бы он стал бьютиблогером!!!!
13:50:25 17-06-2024
Итак понятно, что мопед изначально покупался для сына.
14:31:12 17-06-2024
А наши ПДНщицы все в декрет ушли?
В выходные , на заброшенном, муниципальном пляже толпы подростков, без родителей. Ждут когда кто утонит?
14:50:42 17-06-2024
Гость (14:31:12 17-06-2024) А наши ПДНщицы все в декрет ушли?В выходные , на заброше... И как мы раньше купаться ходили без взрослых?
15:43:49 17-06-2024
Гость (14:50:42 17-06-2024) И как мы раньше купаться ходили без взрослых?... Ну вот у нашей соседки по подъезду "раньше" сын сходил без взрослых. Потом хоронили. Вам в голову не приходит, что те, для кого это плохо закончилось, здесь уже не напишут?
08:17:22 18-06-2024
Гость (14:31:12 17-06-2024) А наши ПДНщицы все в декрет ушли?В выходные , на заброше... Что такое утонИт? Минерал? Хе-хе
14:55:42 17-06-2024
В любой деревне малолетки день, и ночь гоняют на мопедах, мотоциклах, убитых Жигулях, водительских прав естественно ни у кого нет, гаишники совсем перестали появляться , всем до лампочки пока кто-нибудь шею себе не свернёт, вот тогда начинают расследование как же такое могло произойти. Ну а в первую очередь конечно виноваты тупоголовые родители которые покупают своему ребёнку мотоцикл, или машину не думая о последствиях.
15:19:18 17-06-2024
14 лет, вполне созревший для мопеда, на велосипедах с моторчиком и в более раннем возрасте катались.
16:00:12 17-06-2024
Гость (15:19:18 17-06-2024) 14 лет, вполне созревший для мопеда, на велосипедах с моторч... Не надо сравнивать Советский велосипед с моторчиком с Китайским мотоциклом который идёт сотку спокойно
09:02:42 18-06-2024
Сергей (16:00:12 17-06-2024) Не надо сравнивать Советский велосипед с моторчиком с Китайс... Не в моторчики дело, а в мозгах.
18:45:31 17-06-2024
Девок из пацанов пытаются сделать, а потом удивляются, почему светло-синих так много!