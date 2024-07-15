Рэперу Вите АК-47 грозит проверка налоговой

Он не нанял бухгалтера и неправильно вел налоговый учет

15 июля 2024, 08:14, ИА Амител

Витя АК-47 / Фототелеграм-канал Mash

Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась деятельностью индивидуального предпринимателя Вити АК-47, известного также как рэпер Гостюхин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации, рэперу грозит налоговая проверка. В 2023 году Гостюхин зарегистрировал ИП, через которое планировал заниматься музыкой и другой деятельностью. Однако он не нанял бухгалтера, что привело к неправильному выбору системы налогообложения. После этого ФНС обратила внимание на бизнес АК-47.

8 июля музыкант закрыл свое ИП. Однако, как сообщает Mash, Гостюхин намерен снова открыть его и работать по упрощенной системе налогообложения. На этот раз он нанял бухгалтера и уже выстраивает административную работу.