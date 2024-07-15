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Рэперу Вите АК-47 грозит проверка налоговой

Он не нанял бухгалтера и неправильно вел налоговый учет

15 июля 2024, 08:14, ИА Амител

Витя АК-47 / Фототелеграм-канал Mash
Витя АК-47 / Фототелеграм-канал Mash

Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась деятельностью индивидуального предпринимателя Вити АК-47, известного также как рэпер Гостюхин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации, рэперу грозит налоговая проверка. В 2023 году Гостюхин зарегистрировал ИП, через которое планировал заниматься музыкой и другой деятельностью. Однако он не нанял бухгалтера, что привело к неправильному выбору системы налогообложения. После этого ФНС обратила внимание на бизнес АК-47.

8 июля музыкант закрыл свое ИП. Однако, как сообщает Mash, Гостюхин намерен снова открыть его и работать по упрощенной системе налогообложения. На этот раз он нанял бухгалтера и уже выстраивает административную работу. 

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Комментарии 8

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Гость

08:41:22 15-07-2024

Выдать Гостюхину АК и отправить на фронт

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Гость

09:29:41 15-07-2024

Гость (08:41:22 15-07-2024) Выдать Гостюхину АК и отправить на фронт... Но выдать уже модернизированный АКМ 134.Штурмовиком будет.

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Гость

09:22:28 15-07-2024

Угроза нависла над рэпером.

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Мусик

10:09:45 15-07-2024

Гость (09:22:28 15-07-2024) Угроза нависла над рэпером.... а что там за история было когда рэперы в америке неграм ботинки цыловали?

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Гость

10:34:01 15-07-2024

Мусик (10:09:45 15-07-2024) а что там за история было когда рэперы в америке неграм боти... В америке в рэперах много самих негров ходют.Чё бы они перед друг другом колени сгибали?Но,по правде говоря один(но отнюдь не рэпер)был придушен белым.Тут всё и началось.Даже витрины били и магазины грабили.Потом успокоились.Нет у них на данный момент ни Мартина Лютера Кинга,ни Анджелы Дэвис

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Мусик

11:20:33 15-07-2024

Гость (10:34:01 15-07-2024) В америке в рэперах много самих негров ходют.Чё бы они перед... читал на днях про васпов тамошних - бают нормуль все, затихарились.
скоро там будет интересно.
беркемского "мародера" им надо почитать

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Дени

13:49:36 15-07-2024

Не нанял бухгалтера значит нарушил? 🤣🤣

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Мусик

13:52:51 15-07-2024

Дени (13:49:36 15-07-2024) Не нанял бухгалтера значит нарушил? 🤣🤣... не нанял - нарушил.
нанял - нарушит.

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