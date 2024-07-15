Рэперу Вите АК-47 грозит проверка налоговой
Он не нанял бухгалтера и неправильно вел налоговый учет
15 июля 2024, 08:14, ИА Амител
Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась деятельностью индивидуального предпринимателя Вити АК-47, известного также как рэпер Гостюхин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно информации, рэперу грозит налоговая проверка. В 2023 году Гостюхин зарегистрировал ИП, через которое планировал заниматься музыкой и другой деятельностью. Однако он не нанял бухгалтера, что привело к неправильному выбору системы налогообложения. После этого ФНС обратила внимание на бизнес АК-47.
8 июля музыкант закрыл свое ИП. Однако, как сообщает Mash, Гостюхин намерен снова открыть его и работать по упрощенной системе налогообложения. На этот раз он нанял бухгалтера и уже выстраивает административную работу.
08:41:22 15-07-2024
Выдать Гостюхину АК и отправить на фронт
09:29:41 15-07-2024
Гость (08:41:22 15-07-2024) Выдать Гостюхину АК и отправить на фронт... Но выдать уже модернизированный АКМ 134.Штурмовиком будет.
09:22:28 15-07-2024
Угроза нависла над рэпером.
10:09:45 15-07-2024
Гость (09:22:28 15-07-2024) Угроза нависла над рэпером.... а что там за история было когда рэперы в америке неграм ботинки цыловали?
10:34:01 15-07-2024
Мусик (10:09:45 15-07-2024) а что там за история было когда рэперы в америке неграм боти... В америке в рэперах много самих негров ходют.Чё бы они перед друг другом колени сгибали?Но,по правде говоря один(но отнюдь не рэпер)был придушен белым.Тут всё и началось.Даже витрины били и магазины грабили.Потом успокоились.Нет у них на данный момент ни Мартина Лютера Кинга,ни Анджелы Дэвис
11:20:33 15-07-2024
Гость (10:34:01 15-07-2024) В америке в рэперах много самих негров ходют.Чё бы они перед... читал на днях про васпов тамошних - бают нормуль все, затихарились.
скоро там будет интересно.
беркемского "мародера" им надо почитать
13:49:36 15-07-2024
Не нанял бухгалтера значит нарушил? 🤣🤣
13:52:51 15-07-2024
Дени (13:49:36 15-07-2024) Не нанял бухгалтера значит нарушил? 🤣🤣... не нанял - нарушил.
нанял - нарушит.