В этом году мошки успешно вытесняют комаров, объяснила энтомолог Людмила Комарова

04 июля 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Пожалуй, каждый житель Алтайского края, который хотя бы раз выходил на улицу этим летом, сполна все ощутил все "прелести" нашествия мошек. О нём, кстати, еще весной предупреждала доктор биологических наук Людмила Комарова, которая много лет изучает кровососущих насекомых. Профессор констатирует: мошек стало даже больше, чем комаров. При этом они доставляют гораздо больше дискомфорта людям и животным.

Специалист разводит руками: похоже, с мошками нам придется жить всё оставшееся лето. А в ближайшее время их может стать еще больше.

О том, откуда на Алтае взялась армия мошек, почему они вытеснили комаров и можно ли от них защититься, - в материале amic.ru.

За мошек спасибо погоде

Свой прогноз, который полностью сбылся, профессор Комарова составляла на основе погоды. По её словам, метеоусловия, которые сложились в Алтайском крае в 2023 году, - идеальные для размножения кровососущих.

"Это рай для размножения мошек: когда тепло и дождливо. Причем осадки все еще продолжаются, а температура воздуха высокая. Поэтому мест выплода для оплодотворенных самок очень много по всему краю. Тем более, мошки размножаются быстрее, чем комары. Поэтому их сейчас такое количество", - рассказала биолог.

По-научному эти мошки называются Simuliidae ("зимулиды"). Их, как и комаров, относят к кровососущему гнусу. Причем раньше они в основном обитали в тайге, подчеркнула Комарова. Но в этом году от них нет спасения и в населенных пунктах. Опять же, за это нужно сказать "спасибо" погоде.

Комары пошли на корм

Кстати, для комаров погода в этом году тоже неплохая, заметила эксперт. Но тут же добавила, что при этом сейчас их на Алтае "не очень много". Они проиграли борьбу мошкам, поскольку стали легкой пищей для птиц и лягушек.

"Появилось много живности, которая охотно поедает комаров. Например, насекомоядные птицы. Тот же лесной канюк раньше никогда не залетал в черту города. А сейчас это не редкость. Плюс, у нас огромное количество жаб-живлянок и озёрных лягушек: они тоже насекомоядные. Да и ящериц хватает, которые тоже едят комаров", - рассказала Комарова. Впрочем, и тут есть повод для осторожности. По словам профессора, комары в Алтайском крае становятся всё крупнее. Если раньше у нас обитали в основном "кулициды" (Culex pipiens), то сейчас встречаются Aedes и Anopheles. Они гораздо больше по размеру. А Anopheles ("малярийный комар") еще и способен переносить заболевания.

Так что, если на вас приземлился слишком крупный комар, нужно как можно скорее его убить, советует Комарова.

Фото: amic.ru

Чем могут обернуться укусы мошек?

Впрочем, риск заразиться от укуса комара в Алтайском крае всё равно не высок, считает эксперт. А что касается мошек, то они совсем не опасные. Но очень надоедливые и неприятные, отмечает Комарова.

"Мошки более агрессивные и приносят людям гораздо больше дискомфорта. Залетают и в нос, и в уши. И укус у них более болезненный. У них так устроен ротовой аппарат, что тип забора крови сверлящий, бурящий. Когда они прокусывают кожу, ранка больше, чем от комара. Потом она болит и саднит. Это очень неприятно, но никакой серьезной опасности при этом нет", - пояснила энтомолог.Главным способом защититься от гнуса Комарова считает выбор одежды. По словам профессора, нужно надевать свободные вещи. Тогда у кровососущих почти не будет возможности добраться до кожного покрова.

Кроме того, отлично помогают различные репелленты.

Дальше - хуже

Уже на этой неделе в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха при этом будет достигать 30 градусов тепла. Так что мошек, судя по всему, станет еще больше, замечает энтомолог.

"Они любят солнце и тепло. Если грозы действительно пройдут на этой неделе, то комаров станет еще меньше, а мошек еще больше", - сделала прогноз эксперт.По её словам, велика вероятность, что мошки никуда не уйдут до самой осени. Так что сейчас самое время подобрать стильный "свободный" образ и запастить репеллентами, если вы еще этого не сделали.