На Алтае - нашествие кусачих мошек. Откуда они взялись и когда оставят людей в покое?
В этом году мошки успешно вытесняют комаров, объяснила энтомолог Людмила Комарова
04 июля 2023, 07:32, ИА Амител
Пожалуй, каждый житель Алтайского края, который хотя бы раз выходил на улицу этим летом, сполна все ощутил все "прелести" нашествия мошек. О нём, кстати, еще весной предупреждала доктор биологических наук Людмила Комарова, которая много лет изучает кровососущих насекомых. Профессор констатирует: мошек стало даже больше, чем комаров. При этом они доставляют гораздо больше дискомфорта людям и животным.
Специалист разводит руками: похоже, с мошками нам придется жить всё оставшееся лето. А в ближайшее время их может стать еще больше.
О том, откуда на Алтае взялась армия мошек, почему они вытеснили комаров и можно ли от них защититься, - в материале amic.ru.
За мошек спасибо погоде
Свой прогноз, который полностью сбылся, профессор Комарова составляла на основе погоды. По её словам, метеоусловия, которые сложились в Алтайском крае в 2023 году, - идеальные для размножения кровососущих.
"Это рай для размножения мошек: когда тепло и дождливо. Причем осадки все еще продолжаются, а температура воздуха высокая. Поэтому мест выплода для оплодотворенных самок очень много по всему краю. Тем более, мошки размножаются быстрее, чем комары. Поэтому их сейчас такое количество", - рассказала биолог.
По-научному эти мошки называются Simuliidae ("зимулиды"). Их, как и комаров, относят к кровососущему гнусу. Причем раньше они в основном обитали в тайге, подчеркнула Комарова. Но в этом году от них нет спасения и в населенных пунктах. Опять же, за это нужно сказать "спасибо" погоде.
Комары пошли на корм
Кстати, для комаров погода в этом году тоже неплохая, заметила эксперт. Но тут же добавила, что при этом сейчас их на Алтае "не очень много". Они проиграли борьбу мошкам, поскольку стали легкой пищей для птиц и лягушек.
"Появилось много живности, которая охотно поедает комаров. Например, насекомоядные птицы. Тот же лесной канюк раньше никогда не залетал в черту города. А сейчас это не редкость. Плюс, у нас огромное количество жаб-живлянок и озёрных лягушек: они тоже насекомоядные. Да и ящериц хватает, которые тоже едят комаров", - рассказала Комарова. Впрочем, и тут есть повод для осторожности. По словам профессора, комары в Алтайском крае становятся всё крупнее. Если раньше у нас обитали в основном "кулициды" (Culex pipiens), то сейчас встречаются Aedes и Anopheles. Они гораздо больше по размеру. А Anopheles ("малярийный комар") еще и способен переносить заболевания.
Так что, если на вас приземлился слишком крупный комар, нужно как можно скорее его убить, советует Комарова.
Чем могут обернуться укусы мошек?
Впрочем, риск заразиться от укуса комара в Алтайском крае всё равно не высок, считает эксперт. А что касается мошек, то они совсем не опасные. Но очень надоедливые и неприятные, отмечает Комарова.
"Мошки более агрессивные и приносят людям гораздо больше дискомфорта. Залетают и в нос, и в уши. И укус у них более болезненный. У них так устроен ротовой аппарат, что тип забора крови сверлящий, бурящий. Когда они прокусывают кожу, ранка больше, чем от комара. Потом она болит и саднит. Это очень неприятно, но никакой серьезной опасности при этом нет", - пояснила энтомолог.Главным способом защититься от гнуса Комарова считает выбор одежды. По словам профессора, нужно надевать свободные вещи. Тогда у кровососущих почти не будет возможности добраться до кожного покрова.
Кроме того, отлично помогают различные репелленты.
Дальше - хуже
Уже на этой неделе в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха при этом будет достигать 30 градусов тепла. Так что мошек, судя по всему, станет еще больше, замечает энтомолог.
"Они любят солнце и тепло. Если грозы действительно пройдут на этой неделе, то комаров станет еще меньше, а мошек еще больше", - сделала прогноз эксперт.По её словам, велика вероятность, что мошки никуда не уйдут до самой осени. Так что сейчас самое время подобрать стильный "свободный" образ и запастить репеллентами, если вы еще этого не сделали.
08:29:01 04-07-2023
Что-то госпожа Комарова не замечает жуткое количество комаров в этом году. А особенно тронуло сообщение о том, что большой хищный канюк ловит комаров. Это открытие.
13:49:01 04-07-2023
В тему (08:29:01 04-07-2023) Что-то госпожа Комарова не замечает жуткое количество комаро... Алтайский край большой. В нашей части, например, дождей то не было и днём 20 - а ночью 10 градусов, о каких благоприятных условиях тут пишут и где они были даже не предполагаю) Да и мошки в конце второй недели июня заметно так сбавили (по сравнению с тем, что было в конце мая). Так что тут следовало хотя бы даты указать.
08:22:08 05-07-2023
Гость (13:49:01 04-07-2023) Алтайский край большой. В нашей части, например, дождей то н... Можно спросить это гле сбавили, а мае вообще их не ощущал сейчас же это просто капец облако вокруг летает.
08:52:10 04-07-2023
и что вас расстроило в её знаниях ? она в комарах и мошках спец. и фамилия соответствует. а вот в коньках надо наверстать. упущение.
01:12:17 07-07-2023
Гость (08:52:10 04-07-2023) и что вас расстроило в её знаниях ? она в комарах и мошках с... Коньки зимой. Это другая тема)
08:59:03 04-07-2023
Вывод: надо разводить жаб и лягушек.
09:46:14 04-07-2023
В этом году угадала
10:01:04 04-07-2023
Нам нужна армия стрекоз, жаб, ящериц и лягушек.
10:04:24 04-07-2023
Вот и результат вымирания воробья. Скоро будем закупать в Китае воробьев, своих то всех уморили.
09:26:33 05-07-2023
Гость (10:04:24 04-07-2023) Вот и результат вымирания воробья. Скоро будем закупать в Ки... совершенно верно!
10:12:51 04-07-2023
Вешаю антикомариную лампу на ночь, синенькая, с вентилятором, который сдувает всех кого эта лампа привлекает в специальный отсек. так вот за ночь полный бункер, даже вентилятор заклинило. Прям здоровый ком мошек. Ну и комарики там среди них тоже попадаются.
17:49:54 04-07-2023
Гость (10:12:51 04-07-2023) Вешаю антикомариную лампу на ночь, синенькая, с вентилятором... Где приобрести такую лампу?
10:55:07 04-07-2023
Домашний воробей помощник в хозяйстве незаменимый. Питаясь в летний период всевозможными насекомыми (жуками, кузнечиками, гусеницами, мошками), птицы поедают вредителей садов и полей. Может сделаете для города.
11:18:21 04-07-2023
Вот нахрена нужны эти специалисты по комарам и мошкам, если они только констатируют, то, что всем и так известно. Нет, чтобы заняться разведением стрекоз. Почему они этим не занимаются? Стрекозы отлично очищают местность от комаров и мошек. И людей не боятся. Отлавливают комаров и мошек на открытых местах. Когда появляются Стрекозы, комары и мошки прячутся от них в кустах и траве. И людям становится легче. Пусть эта комаров ответит на вопрос : почему они за много лет получения зарплат и премий от государства, так и не организовали искусственное разведение стрекоз?
15:51:40 05-07-2023
Гость (11:18:21 04-07-2023) Вот нахрена нужны эти специалисты по комарам и мошкам, если ... Так обучитесь этому и занимайтесь) человек обучился на то, что ему нравится, если вам хочется разводить стрекоз, Флаг в руки, тоже будете премии получать и зарплату)
17:28:54 04-07-2023
потому что ПРРР!!!
18:54:22 04-07-2023
На Бурлинском озере есть сейчас комары?
08:41:11 05-07-2023
Нужно разводить больше стрекоз, а то всё и всех химией своей отравили, а эти падлы комары и Мошка одаптируются к этой химии и им похрену.
09:03:13 05-07-2023
Понятно что сыро и тепло, обычная летняя погода. Но раньше, лет 15 мошки в Алтайском крае столько не было, ее ареал был тундра, болота. Почему сейчас она мигрировала до нас и что можно сделать по ее уничтожению, это хотелось бы узнать от профессоров
15:16:18 05-07-2023
Надо траву во-время скашивать. Ничего не сказано, что многие города РФ целенаправленно борются с комарами и мошкой. А что сделано у нас? Может имеет смысл перераспределить бюджет в строну сдерживания кровососущих - это прямая забота краевых и городских властей.
08:42:08 06-07-2023
Гость (15:16:18 05-07-2023) Надо траву во-время скашивать. Ничего не сказано, что многи... У нас все скошено и потравлено, но толку вообще 0!!!! Им пофиг, выходишь из дома и они как облаком окружают, детям невозможно гулять, да и нам тоже на огород не выйти. Ужас
23:21:47 06-07-2023
Гость (08:42:08 06-07-2023) Гость (15:16:18 05-07-2023) Надо траву во-время скашив... Воробьям жрать нечего будет, если травы не будет. Значит воробьёв будет меньше, а мошек и комаров больше.