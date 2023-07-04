НОВОСТИОбщество

На Алтае - нашествие кусачих мошек. Откуда они взялись и когда оставят людей в покое?

В этом году мошки успешно вытесняют комаров, объяснила энтомолог Людмила Комарова

04 июля 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пожалуй, каждый житель Алтайского края, который хотя бы раз выходил на улицу этим летом, сполна все ощутил все "прелести" нашествия мошек. О нём, кстати, еще весной предупреждала доктор биологических наук Людмила Комарова, которая много лет изучает кровососущих насекомых. Профессор констатирует: мошек стало даже больше, чем комаров. При этом они доставляют гораздо больше дискомфорта людям и животным.

Специалист разводит руками: похоже, с мошками нам придется жить всё оставшееся лето. А в ближайшее время их может стать еще больше.

О том, откуда на Алтае взялась армия мошек, почему они вытеснили комаров и можно ли от них защититься, - в материале amic.ru.

За мошек спасибо погоде

Свой прогноз, который полностью сбылся, профессор Комарова составляла на основе погоды. По её словам, метеоусловия, которые сложились в Алтайском крае в 2023 году, - идеальные для размножения кровососущих.

"Это рай для размножения мошек: когда тепло и дождливо. Причем осадки все еще продолжаются, а температура воздуха высокая. Поэтому мест выплода для оплодотворенных самок очень много по всему краю. Тем более, мошки размножаются быстрее, чем комары. Поэтому их сейчас такое количество", - рассказала биолог.

По-научному эти мошки называются Simuliidae ("зимулиды"). Их, как и комаров, относят к кровососущему гнусу. Причем раньше они в основном обитали в тайге, подчеркнула Комарова. Но в этом году от них нет спасения и в населенных пунктах. Опять же, за это нужно сказать "спасибо" погоде.

Комары пошли на корм

Кстати, для комаров погода в этом году тоже неплохая, заметила эксперт. Но тут же добавила, что при этом сейчас их на Алтае "не очень много". Они проиграли борьбу мошкам, поскольку стали легкой пищей для птиц и лягушек.

"Появилось много живности, которая охотно поедает комаров. Например, насекомоядные птицы. Тот же лесной канюк раньше никогда не залетал в черту города. А сейчас это не редкость. Плюс, у нас огромное количество жаб-живлянок и озёрных лягушек: они тоже насекомоядные. Да и ящериц хватает, которые тоже едят комаров", - рассказала Комарова. Впрочем, и тут есть повод для осторожности. По словам профессора, комары в Алтайском крае становятся всё крупнее. Если раньше у нас обитали в основном "кулициды" (Culex pipiens), то сейчас встречаются Aedes и Anopheles. Они гораздо больше по размеру. А Anopheles ("малярийный комар") еще и способен переносить заболевания.

Так что, если на вас приземлился слишком крупный комар, нужно как можно скорее его убить, советует Комарова.

Фото: amic.ru

Чем могут обернуться укусы мошек?

Впрочем, риск заразиться от укуса комара в Алтайском крае всё равно не высок, считает эксперт. А что касается мошек, то они совсем не опасные. Но очень надоедливые и неприятные, отмечает Комарова.

"Мошки более агрессивные и приносят людям гораздо больше дискомфорта. Залетают и в нос, и в уши. И укус у них более болезненный. У них так устроен ротовой аппарат, что тип забора крови сверлящий, бурящий. Когда они прокусывают кожу, ранка больше, чем от комара. Потом она болит и саднит. Это очень неприятно, но никакой серьезной опасности при этом нет", - пояснила энтомолог.Главным способом защититься от гнуса Комарова считает выбор одежды. По словам профессора, нужно надевать свободные вещи. Тогда у кровососущих почти не будет возможности добраться до кожного покрова.

Кроме того, отлично помогают различные репелленты.

Дальше - хуже

Уже на этой неделе в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха при этом будет достигать 30 градусов тепла. Так что мошек, судя по всему, станет еще больше, замечает энтомолог.

"Они любят солнце и тепло. Если грозы действительно пройдут на этой неделе, то комаров станет еще меньше, а мошек еще больше", - сделала прогноз эксперт.По её словам, велика вероятность, что мошки никуда не уйдут до самой осени. Так что сейчас самое время подобрать стильный "свободный" образ и запастить репеллентами, если вы еще этого не сделали.

Алтай коммунальная авария природа

Комментарии 22

Avatar Picture
В тему

08:29:01 04-07-2023

Что-то госпожа Комарова не замечает жуткое количество комаров в этом году. А особенно тронуло сообщение о том, что большой хищный канюк ловит комаров. Это открытие.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:01 04-07-2023

В тему (08:29:01 04-07-2023) Что-то госпожа Комарова не замечает жуткое количество комаро... Алтайский край большой. В нашей части, например, дождей то не было и днём 20 - а ночью 10 градусов, о каких благоприятных условиях тут пишут и где они были даже не предполагаю) Да и мошки в конце второй недели июня заметно так сбавили (по сравнению с тем, что было в конце мая). Так что тут следовало хотя бы даты указать.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серега

08:22:08 05-07-2023

Гость (13:49:01 04-07-2023) Алтайский край большой. В нашей части, например, дождей то н... Можно спросить это гле сбавили, а мае вообще их не ощущал сейчас же это просто капец облако вокруг летает.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:10 04-07-2023

и что вас расстроило в её знаниях ? она в комарах и мошках спец. и фамилия соответствует. а вот в коньках надо наверстать. упущение.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:12:17 07-07-2023

Гость (08:52:10 04-07-2023) и что вас расстроило в её знаниях ? она в комарах и мошках с... Коньки зимой. Это другая тема)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:03 04-07-2023

Вывод: надо разводить жаб и лягушек.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

09:46:14 04-07-2023

В этом году угадала

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:04 04-07-2023

Нам нужна армия стрекоз, жаб, ящериц и лягушек.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:24 04-07-2023

Вот и результат вымирания воробья. Скоро будем закупать в Китае воробьев, своих то всех уморили.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:33 05-07-2023

Гость (10:04:24 04-07-2023) Вот и результат вымирания воробья. Скоро будем закупать в Ки... совершенно верно!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:51 04-07-2023

Вешаю антикомариную лампу на ночь, синенькая, с вентилятором, который сдувает всех кого эта лампа привлекает в специальный отсек. так вот за ночь полный бункер, даже вентилятор заклинило. Прям здоровый ком мошек. Ну и комарики там среди них тоже попадаются.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:54 04-07-2023

Гость (10:12:51 04-07-2023) Вешаю антикомариную лампу на ночь, синенькая, с вентилятором... Где приобрести такую лампу?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Народ

10:55:07 04-07-2023

Домашний воробей помощник в хозяйстве незаменимый. Питаясь в летний период всевозможными насекомыми (жуками, кузнечиками, гусеницами, мошками), птицы поедают вредителей садов и полей. Может сделаете для города.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:21 04-07-2023

Вот нахрена нужны эти специалисты по комарам и мошкам, если они только констатируют, то, что всем и так известно. Нет, чтобы заняться разведением стрекоз. Почему они этим не занимаются? Стрекозы отлично очищают местность от комаров и мошек. И людей не боятся. Отлавливают комаров и мошек на открытых местах. Когда появляются Стрекозы, комары и мошки прячутся от них в кустах и траве. И людям становится легче. Пусть эта комаров ответит на вопрос : почему они за много лет получения зарплат и премий от государства, так и не организовали искусственное разведение стрекоз?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:40 05-07-2023

Гость (11:18:21 04-07-2023) Вот нахрена нужны эти специалисты по комарам и мошкам, если ... Так обучитесь этому и занимайтесь) человек обучился на то, что ему нравится, если вам хочется разводить стрекоз, Флаг в руки, тоже будете премии получать и зарплату)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:54 04-07-2023

потому что ПРРР!!!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:22 04-07-2023

На Бурлинском озере есть сейчас комары?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серёга

08:41:11 05-07-2023

Нужно разводить больше стрекоз, а то всё и всех химией своей отравили, а эти падлы комары и Мошка одаптируются к этой химии и им похрену.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ася

09:03:13 05-07-2023

Понятно что сыро и тепло, обычная летняя погода. Но раньше, лет 15 мошки в Алтайском крае столько не было, ее ареал был тундра, болота. Почему сейчас она мигрировала до нас и что можно сделать по ее уничтожению, это хотелось бы узнать от профессоров

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:18 05-07-2023

Надо траву во-время скашивать. Ничего не сказано, что многие города РФ целенаправленно борются с комарами и мошкой. А что сделано у нас? Может имеет смысл перераспределить бюджет в строну сдерживания кровососущих - это прямая забота краевых и городских властей.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:08 06-07-2023

Гость (15:16:18 05-07-2023) Надо траву во-время скашивать. Ничего не сказано, что многи... У нас все скошено и потравлено, но толку вообще 0!!!! Им пофиг, выходишь из дома и они как облаком окружают, детям невозможно гулять, да и нам тоже на огород не выйти. Ужас

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Yuriy

23:21:47 06-07-2023

Гость (08:42:08 06-07-2023) Гость (15:16:18 05-07-2023) Надо траву во-время скашив... Воробьям жрать нечего будет, если травы не будет. Значит воробьёв будет меньше, а мошек и комаров больше.

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров