Первые комары уже начали появляться в Алтайском крае

28 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Холодная и слишком непредсказуемая весна оказала большую услугу жителям Алтайского края: комаров этим летом благодаря перепадам положительных и отрицательных температур будет меньше. Об этом amic.ru рассказала профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова. Однако расслабляться не стоит: регион ждёт другая напасть. Подробнее об этом – на amic.ru.

Почему комаров в Алтайском крае будет меньше обычного?

В Алтайском крае несколько дней подряд стояла достаточно тёплая погода и жители уже заметили первых комаров. Их самки в этот период успели отложить яйца в мелкие водоёмы. Однако развиться эти личинки, скорее всего, уже не успеют, так как в ночь на 1 мая в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов.

"Если температура воды понизится, такие личинки развиваться не будут. Они практически не смогут передвигаться и в итоге станут кормом для мелких рыб и лягушек", – говорит Людмила Комарова.

Кроме того, в регионе в ближайшие дни, по прогнозу, ожидается ветер до 22 м/с, а это тоже отрицательные условия для самцов-комаров, которые уже готовы к продолжению рода. Дело в том, что самцы, готовые к оплодотворению, начинают роиться, а при сильных порывах большинство из них могут погибнуть, объясняет учёный.

"Если во время роения будут сильные ветры, их просто сдует, так как у комаров очень слабые крылья. В итоге самкам не с кем будет спариваться. Они не смогут отложить яйца. Поэтому есть основания полагать, что этим летом привычных нам комаров будет меньше. Кстати, в 2022 году комаров на Алтае тоже почти не было: их напугали сильные ветры", – говорит эксперт.

Нашествие каких насекомых грозит Алтаю?

По мнению учёного, есть все предпосылки, что Алтайский край ждёт нашествие зимулиды – известных всем нам как мошка. Учёный отметила, что они тоже относятся к гнусу, являются кровососами, но кусают значительно больнее комаров. И этим летом есть все предпосылки, что они широко распространятся в населённых пунктах.

"Их ротовой аппарат напоминает бур, которым делают лунки на зимней рыбалке, поэтому и укус у них более болезненный. Раньше они водились преимущественно в лесу, но в прошлом году они уже встречались возле рек. Высока вероятность, что этим летом мы их в большом количестве увидим в городах и наших жилищах", – говорит Людмила Комарова.

Эксперт отметила, что эти насекомые не боятся ветра и солнца, то есть спасения от них не будет даже в жару. Одна надежда остаётся на репелленты, так что уже можно начинать ими запасаться.

Какие есть эффективные средства от комаров и мошек?

От комаров могут помочь репелленты, фумигаторы, антимоскитная лампа, различные ловушки, травы и эфирные масла.

Также кровососущие боятся бальзама "Звёздочка": их отпугивает запах. Подробнее о наиболее эффективных средствах – в подборке amic.ru.

Экстракт ванили помогает спастись и от комаров, и от мошек. Разведённый с водой ванилин можно наносить на тело без вреда. Можно добавлять в крем и только потом намазывать на себя. Хорошо отпугивают этих насекомых эфирные масла чайного дерева, эвкалипта, кедровое масло, цитрусовые, настой полыни, запах валерианы, табачный дым, гвоздики, базилика, аниса.