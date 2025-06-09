На Алтае 11-летняя девочка получила сотрясение мозга из-за упавшей с крыши доски

Деревянная доска сорвалась с крыши магазина из-за сильного ветра

09 июня 2025, 17:46, ИА Амител

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В селе Волчиха на металлоприемной базе травмировалась 11-летняя девочка, сообщили в региональном СК.

"Днем 8 июня 2025 года в селе Волчиха на территории металлоприемной базы находящаяся в автомобиле 11-летняя девочка получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга от удара деревянной доски, которую сорвало с крыши здания магазина штормовым ветром", – говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Прокурор Алтайского края Антон Герман в связи с инцидентом также назначил проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан.