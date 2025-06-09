На Алтае 11-летняя девочка получила сотрясение мозга из-за упавшей с крыши доски
Деревянная доска сорвалась с крыши магазина из-за сильного ветра
09 июня 2025, 17:46, ИА Амител
В селе Волчиха на металлоприемной базе травмировалась 11-летняя девочка, сообщили в региональном СК.
"Днем 8 июня 2025 года в селе Волчиха на территории металлоприемной базы находящаяся в автомобиле 11-летняя девочка получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга от удара деревянной доски, которую сорвало с крыши здания магазина штормовым ветром", – говорится в сообщении.
Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Выясняются все обстоятельства происшествия.
Прокурор Алтайского края Антон Герман в связи с инцидентом также назначил проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан.
18:43:52 09-06-2025
что делает ребенок на территории металлоприемки?!
19:02:50 10-06-2025
Гость (18:43:52 09-06-2025) что делает ребенок на территории металлоприемки?! ... как что? металл сдает же!!