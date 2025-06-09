Пострадал ребенок. Главное о последствиях непогоды в Алтайском крае к этому часу
Сильные дождь и ветер создали проблемы в региональной столице и муниципалитетах
09 июня 2025, 15:45, ИА Амител
8 и 9 июня на Алтайский край обрушился мощный ливень и сильный ветер. Разбушевавшаяся стихия повлекла за собой дорожные коллапсы и разрушения. Какой урон нанесла непогода жителям региона – в материале amic.ru.
В краевой столице проливные дожди привели к подтоплениям проезжей части, пешеходных зон, дворов многоквартирных домов и частных домовладений.
Так, вечером 8 июня затопило дворы на улицах Взлетной и Сиреневой.
Из-за обильных осадков на пересечении Павловского тракта и улицы Попова встали трамваи.
На некоторых участках машины, словно подводные лодки, ехали наполовину погруженные в воду.
Автомобили также "поплыли" по проспекту Социалистическому.
"Досталось" и пешеходам на улице Мало-Тобольской. Вода затопила летние кафе в здании Старого базара.
Звездой соцсетей в тот день стал курьер, которому были не страшны потоки воды.
Однако неудобства автомобилистов были связаны не только с обилием воды на проезжей части. Путь водителям перегородили рухнувшие деревья на Малом Павловском тракте. Также от стихии пострадали машины на улице Эмилии Алексеевой. А берег Оби на улице Промышленной и вовсе размыло.
Кроме того, от дождевой воды пострадал пригород Барнаула: затопило огороды, мебель, технику и личные вещи.
Спасатели краевой столицы откачивали воду даже ночью. Как сообщили в мэрии, в нескольких районах города зафиксировали локальные нарушения электроснабжения, которые оперативно устраняли бригады энергетиков Пригородных РЭС. В данный момент работа систем восстановлена.
Не удалось укрыться от непогоды и на следующий день: утром 9 июня город сковали семибалльные пробки, образовавшиеся из-за огромных луж на улице Власихинской. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: авария произошла на улице Попова в правом ряду и на проспекте Строителей – в левом.
Цены на такси тем временем взлетели почти в два раза. Так, чтобы уехать из центра города в Индустриальный район, например, на улицу Взлетную, нужно было заплатить 513 рублей. В обычное же время стоимость не превышает 300 рублей. Но и поездка "из центра в центр" стала гораздо дороже: цена от проспекта Социалистического до улицы Гоголя достигла 313 рублей. В другие дни такая она обходится примерно в два раза дешевле.
Отметим, что в период с вечера 8 июня по утро 9 июня в Барнауле выпала месячная норма осадков.
"В Барнауле в период с 19:00 вечера до 07:00 утра выпало 36 мм осадков. Однако на данный момент уже превышена месячная норма (53 мм)", – рассказала amic.ru ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.
Всего в Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера в четырех поселках и на трех улицах, в семи случаях – отключение электроэнергии. В городской администрации отметили, что с начала ливня в единую дежурно-диспетчерскую службу, службу 112 и диспетчерские районных администраций поступило более 500 звонков.
В ночь на 9 июня здесь обрушился угол многоквартирного дома по улице по улице Сердюка, 156. Причиной стал подмыв фундамента при проведении ремонтных работ. Погибших и пострадавших нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует. Причины случившегося устанавливают.
Городские власти переселяют жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения.
Кроме того, в дом по улице Восточной ударила молния. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Здание вспыхнуло. Подробности происшествия не уточняют, информации о пострадавших нет.
В райцентре из-за сильных порывов ветра частично снесло крышу магазина.
В результате происшествия пострадала девочка, ее госпитализировали. Сейчас ребенок находится в больнице и получает необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
В Шипуново повреждения получила насосная станция, которая обеспечивает водой жителей Поспелихинского, Шипуновского, Новичихинского и Алейского районов, а также Алейска. Специалисты оперативно восстановили ее работу. Водоснабжение населения не прекращалось. Об этом также проинформировал глава Алтайского края Виктор Томенко.
Краевые спасатели, сотрудники МЧС и коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии.
16:08:24 09-06-2025
Всего лишь прошёл обычный дождь😎😄
16:52:03 09-06-2025
Какие мы всё-таки песчинки. Смоет нас и ничего против не предоставишь, кроме как забраться чуть выше на сломанное во дворе дерево.
18:42:13 09-06-2025
Гость (16:52:03 09-06-2025) Какие мы всё-таки песчинки. Смоет нас и ничего против не пре... все работают службы кое-как наотмазку, тяп-ляп. Ни контроля ни восести. вот и результат. даже не вполсилы, а на 1/10 не досойны зарплаты, которой мы их обеспечиваем с наших налогов