Пострадал ребенок. Главное о последствиях непогоды в Алтайском крае к этому часу

Сильные дождь и ветер создали проблемы в региональной столице и муниципалитетах

09 июня 2025, 15:45, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

8 и 9 июня на Алтайский край обрушился мощный ливень и сильный ветер. Разбушевавшаяся стихия повлекла за собой дорожные коллапсы и разрушения. Какой урон нанесла непогода жителям региона – в материале amic.ru.

Барнаул

В краевой столице проливные дожди привели к подтоплениям проезжей части, пешеходных зон, дворов многоквартирных домов и частных домовладений.

Так, вечером 8 июня затопило дворы на улицах Взлетной и Сиреневой.

Затопленные дворы на улицах Взлетной и Сиреневой / Фото: amic.ru

Из-за обильных осадков на пересечении Павловского тракта и улицы Попова встали трамваи.

Видео: Barnaul 22

На некоторых участках машины, словно подводные лодки, ехали наполовину погруженные в воду.

Видео: "Инцидент Барнаул"

Автомобили также "поплыли" по проспекту Социалистическому.

Видео: amic.ru

"Досталось" и пешеходам на улице Мало-Тобольской. Вода затопила летние кафе в здании Старого базара.

Видео: "В курсе 22"

Звездой соцсетей в тот день стал курьер, которому были не страшны потоки воды.

Видео: "В курсе 22"

Однако неудобства автомобилистов были связаны не только с обилием воды на проезжей части. Путь водителям перегородили рухнувшие деревья на Малом Павловском тракте. Также от стихии пострадали машины на улице Эмилии Алексеевой. А берег Оби на улице Промышленной и вовсе размыло.

Фото: "Инцидент Барнаул", Barnaul 22, "В курсе 22"

Кроме того, от дождевой воды пострадал пригород Барнаула: затопило огороды, мебель, технику и личные вещи.

Спасатели краевой столицы откачивали воду даже ночью. Как сообщили в мэрии, в нескольких районах города зафиксировали локальные нарушения электроснабжения, которые оперативно устраняли бригады энергетиков Пригородных РЭС. В данный момент работа систем восстановлена.

Фото: barnaul.org

Не удалось укрыться от непогоды и на следующий день: утром 9 июня город сковали семибалльные пробки, образовавшиеся из-за огромных луж на улице Власихинской. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: авария произошла на улице Попова в правом ряду и на проспекте Строителей – в левом.

Фото: 2ГИС

Цены на такси тем временем взлетели почти в два раза. Так, чтобы уехать из центра города в Индустриальный район, например, на улицу Взлетную, нужно было заплатить 513 рублей. В обычное же время стоимость не превышает 300 рублей. Но и поездка "из центра в центр" стала гораздо дороже: цена от проспекта Социалистического до улицы Гоголя достигла 313 рублей. В другие дни такая она обходится примерно в два раза дешевле.

Отметим, что в период с вечера 8 июня по утро 9 июня в Барнауле выпала месячная норма осадков.

"В Барнауле в период с 19:00 вечера до 07:00 утра выпало 36 мм осадков. Однако на данный момент уже превышена месячная норма (53 мм)", – рассказала amic.ru ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

Всего в Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера в четырех поселках и на трех улицах, в семи случаях – отключение электроэнергии. В городской администрации отметили, что с начала ливня в единую дежурно-диспетчерскую службу, службу 112 и диспетчерские районных администраций поступило более 500 звонков.

Фото: barnaul.org

Алейск

В ночь на 9 июня здесь обрушился угол многоквартирного дома по улице по улице Сердюка, 156. Причиной стал подмыв фундамента при проведении ремонтных работ. Погибших и пострадавших нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует. Причины случившегося устанавливают.

Городские власти переселяют жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения.

Обрушение дома в Алейске / Фото: 22.mchs.gov.ru

Кроме того, в дом по улице Восточной ударила молния. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Фото: "Инцидент Барнаул"

Здание вспыхнуло. Подробности происшествия не уточняют, информации о пострадавших нет.

Волчихинский район

В райцентре из-за сильных порывов ветра частично снесло крышу магазина.

В результате происшествия пострадала девочка, ее госпитализировали. Сейчас ребенок находится в больнице и получает необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Шипуновский район

В Шипуново повреждения получила насосная станция, которая обеспечивает водой жителей Поспелихинского, Шипуновского, Новичихинского и Алейского районов, а также Алейска. Специалисты оперативно восстановили ее работу. Водоснабжение населения не прекращалось. Об этом также проинформировал глава Алтайского края Виктор Томенко.

Краевые спасатели, сотрудники МЧС и коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии.