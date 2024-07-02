На Алтае 12-летний автомобилист сбил 14-летнюю девочку и сбежал с места аварии

Пострадавшую госпитализировали

02 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Каракокша Республики Алтай 12-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и сбил идущую по обочине 14-летнюю односельчанку. После этого мальчик скрылся, а девочку госпитализировали.

Как сообщили в МВД региона, ДТП случилось 28 июня около 11 вечера.

Полицейские разыскали мальчика и выяснили, что он гостил у приятеля, родители которого устроили застолье с односельчанами. В разгар вечера ребенок без спроса взял ключи от машины одного из гостей и решил покататься.

По факту ДТП возбудили административное расследование по ч. 2 ст. 12.24 ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью") и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП").