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На Алтае 12-летний автомобилист сбил 14-летнюю девочку и сбежал с места аварии

Пострадавшую госпитализировали

02 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Каракокша Республики Алтай 12-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и сбил идущую по обочине 14-летнюю односельчанку. После этого мальчик скрылся, а девочку госпитализировали.

Как сообщили в МВД региона, ДТП случилось 28 июня около 11 вечера.

Полицейские разыскали мальчика и выяснили, что он гостил у приятеля, родители которого устроили застолье с односельчанами. В разгар вечера ребенок без спроса взял ключи от машины одного из гостей и решил покататься.

По факту ДТП возбудили административное расследование по ч. 2 ст. 12.24 ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью") и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП").

ДТП Происшествия дети Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

09:16:39 02-07-2024

Скоро 9-летки будут сбивать пешеходов.

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Миша

15:58:40 02-07-2024

Гость (09:16:39 02-07-2024) Скоро 9-летки будут сбивать пешеходов.... скоро таких деток будут калечить, ломая им позвоночники чтобы всю свою вонючую жизнь провели на коляске.

тоже самое касается самокатчиков

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