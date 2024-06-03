В Сибири 14-летний водитель устроил смертельное ДТП
Погибли двое
03 июня 2024, 11:50, ИА Амител
Автомобиль после аварии / Фото: vk.com/mvd24
Два человека погибли в селе Байкит Красноярского края при опрокидывании "Волги", сообщили в МВД региона.
ДТП случилось вечером 1 июня. 14-летний подросток не справился с управлением и угодил в кювет.
"Водитель и 13-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП, также пострадали двое пассажиров 13-14 лет", – рассказали в полиции.
Всего в машине находилось пятеро мальчиков-подростков. Правоохранители проводят проверку.
12:12:33 03-06-2024
папа наверное хотел как лучше