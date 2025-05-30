На Алтае 12-летний мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с "Лексусом"
Полицейские проводят проверку
30 мая 2025, 13:40, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Шебалинском районе Республики Алтай 12-летний мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с автомобилем, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 29 мая около 14:30 в селе Камлак.
"12-летний местный житель за рулем мотоцикла Roliz Cross при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Lexus RX, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", – рассказали в ведомстве.
Мальчика с тяжелыми сочетанными травмами госпитализировали.
Полицейские выяснили, что мотоцикл ребенку подарили родители. По факту аварии проводят проверку.
17:53:35 30-05-2025
ну ничо, ещё родят или уже есть запасной.
а может вообще этот ненужный был, вот и решили на 12 лет мотик подарить. всяко бывает.
00:21:35 01-06-2025
Элен без ребят (17:53:35 30-05-2025) ну ничо, ещё родят или уже есть запасной. а может вообще... В моем детстве мопеды в 9-10 лет были у многих, в 12-13 легкие мотоциклы мински-восходы, движение конечно не такое было и здравого смысла побольше.
11:43:43 04-06-2025
гость (00:21:35 01-06-2025) В моем детстве мопеды в 9-10 лет были у многих, в 12-13 легк... со времён вашего детства мир сильно изменился. вы не заметили?