На Алтае 12-летний мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с "Лексусом"

Полицейские проводят проверку

30 мая 2025, 13:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай 12-летний мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с автомобилем, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 29 мая около 14:30 в селе Камлак.

"12-летний местный житель за рулем мотоцикла Roliz Cross при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Lexus RX, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", – рассказали в ведомстве.

Мальчика с тяжелыми сочетанными травмами госпитализировали.

Полицейские выяснили, что мотоцикл ребенку подарили родители. По факту аварии проводят проверку.