На Алтае мотоциклист сбил двух мальчиков на велосипеде. Детей госпитализировали

У байкера не оказалось водительских прав

03 мая 2025, 09:08, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Два мальчика – 8 и 9 лет – пострадали при столкновении велосипеда и мотоцикла в Чойском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 2 мая около 17:30 в селе Каракокша.

"Парень 2002 года рождения за рулем мотоцикла совершил наезд на велосипед под управлением несовершеннолетнего. Мальчики 8 и 9 лет, ехавшие на одном велосипеде, выехали с обочины на проезжую часть. В результате ДТП оба ребенка с полученными травмами госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Водитель мотоцикла был трезвый, но у него нет водительских прав. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.