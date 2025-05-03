НОВОСТИПроисшествия

На Алтае мотоциклист сбил двух мальчиков на велосипеде. Детей госпитализировали

У байкера не оказалось водительских прав

03 мая 2025, 09:08, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Два мальчика – 8 и 9 лет – пострадали при столкновении велосипеда и мотоцикла в Чойском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 2 мая около 17:30 в селе Каракокша. 

"Парень 2002 года рождения за рулем мотоцикла совершил наезд на велосипед под управлением несовершеннолетнего. Мальчики 8 и 9 лет, ехавшие на одном велосипеде, выехали с обочины на проезжую часть. В результате ДТП оба ребенка с полученными травмами госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Водитель мотоцикла был трезвый, но у него нет водительских прав. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:35:00 03-05-2025

И так демография хромает. Никакого инстинкта сохранения.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:03 03-05-2025

Запретить велосипеды, байки, мотоциклы! Все запретить!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:47 03-05-2025

Почему- же, они сохранились в игре и поехали, куда глаза глядят.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров