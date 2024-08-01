На Алтае 13-летний школьник упал с набравшего скорость мотоцикла
Ребенку оказывали медпомощь в больнице
01 августа 2024, 10:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Подросток упал с мотоцикла в селе Чемал Республики Алтай. ДТП случилось 30 июля около 11:20, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
"13-летний местный житель за рулем мотоцикла Motoland превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в полиции.
Мальчику оказывали медпомощь в больнице. Не госпитализирован. Ребенка и его законного представителя привлекли к административной ответственности.
11:33:49 01-08-2024
Что за бред я прочитал? Тринадцатилетнего привлекли к административной ответственности? Скоро будут писать трехлетнего привлекли к ответственности.
12:14:50 01-08-2024
не его, а представителя.
13:46:42 01-08-2024
Ребенка и его законного представителя привлекли к административной ответственности.
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16:45:30 01-08-2024
не его, а представителя. (13:46:42 01-08-2024) Ребенка и его законного представителя привлекли к администра...
Получается, что ребенка тоже привлекли.