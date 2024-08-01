На Алтае 13-летний школьник упал с набравшего скорость мотоцикла

Ребенку оказывали медпомощь в больнице

01 августа 2024, 10:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Подросток упал с мотоцикла в селе Чемал Республики Алтай. ДТП случилось 30 июля около 11:20, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"13-летний местный житель за рулем мотоцикла Motoland превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в полиции.

Мальчику оказывали медпомощь в больнице. Не госпитализирован. Ребенка и его законного представителя привлекли к административной ответственности.