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На Алтае 13-летний школьник упал с набравшего скорость мотоцикла

Ребенку оказывали медпомощь в больнице

01 августа 2024, 10:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Подросток упал с мотоцикла в селе Чемал Республики Алтай. ДТП случилось 30 июля около 11:20, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"13-летний местный житель за рулем мотоцикла Motoland превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в полиции.

Мальчику оказывали медпомощь в больнице. Не госпитализирован. Ребенка и его законного представителя привлекли к административной ответственности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

11:33:49 01-08-2024

Что за бред я прочитал? Тринадцатилетнего привлекли к административной ответственности? Скоро будут писать трехлетнего привлекли к ответственности.

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Гость

12:14:50 01-08-2024

не его, а представителя.

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не его, а представителя.

13:46:42 01-08-2024

Ребенка и его законного представителя привлекли к административной ответственности.
Читать разучились?

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Гость

16:45:30 01-08-2024

не его, а представителя. (13:46:42 01-08-2024) Ребенка и его законного представителя привлекли к администра...
Получается, что ребенка тоже привлекли.

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