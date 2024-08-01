На Алтае 13-летняя девочка врезалась на мотоцикле в забор
Школьницу госпитализировали
01 августа 2024, 13:44, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай 13-летняя девочка врезалась в забор на мотоцикле, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 31 июля около 13:00 в селе Чендек.
"13-летняя местная жительница за рулем мотоцикла Racer RC-110 не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на заборное ограждение", – рассказали в полиции.
Пострадавшую госпитализировали в районную больницу.
Родителей девочки привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и передачу мотоцикла ребенку.
Полицейские проводят проверку.
15:02:55 01-08-2024
Это не мотоцикл... Это велосипед с моторчиком...