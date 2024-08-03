На Алтае 14-летний мотоциклист врезался в иномарку

Подростку оказали медпомощь в больнице

03 августа 2024, 14:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Чемал Республики Алтай 14-летний мотоциклист устроил ДТП, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

1 августа около 14:10 подросток на байке Roliz не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди легковушкой Kia Rio.

Мальчику оказывали медпомощь в больнице, но обошлось без госпитализации.

Как выяснили полицейские, он сел за руль мотоцикла без разрешения родителей. Его законного представителя привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.