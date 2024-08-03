На Алтае 14-летний мотоциклист врезался в иномарку
Подростку оказали медпомощь в больнице
03 августа 2024, 14:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Чемал Республики Алтай 14-летний мотоциклист устроил ДТП, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
1 августа около 14:10 подросток на байке Roliz не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди легковушкой Kia Rio.
Мальчику оказывали медпомощь в больнице, но обошлось без госпитализации.
Как выяснили полицейские, он сел за руль мотоцикла без разрешения родителей. Его законного представителя привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
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