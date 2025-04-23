На Алтае 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Подросток не справился с управлением

23 апреля 2025, 13:47, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Онгудай Республики Алтай 15-летний подросток пострадал при опрокидывании мотоцикла, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 22 апреля около 18:45 у дома № 9 по улице Московской.

"15-летний водитель, сев за руль мотоцикла Virago-KN-110, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате происшествия подросток с полученными травмами обратился в медицинское учреждение, не госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Алтайском крае 22 апреля в селе Табуны два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль и получили травмы.