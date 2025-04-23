На Алтае 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП
Подросток не справился с управлением
23 апреля 2025, 13:47, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Онгудай Республики Алтай 15-летний подросток пострадал при опрокидывании мотоцикла, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 22 апреля около 18:45 у дома № 9 по улице Московской.
"15-летний водитель, сев за руль мотоцикла Virago-KN-110, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате происшествия подросток с полученными травмами обратился в медицинское учреждение, не госпитализирован", – рассказали в ведомстве.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Алтайском крае 22 апреля в селе Табуны два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль и получили травмы.
14:07:10 23-04-2025
Слабенько. Надо было быстрее ехать
14:15:00 23-04-2025
Малолетний нарушитель без прав всё сделал идеально - сам в мясо, но никого за собой не утащил.
Наградить штрафом, поставить на учёт в милицию, родаков оштрафовать.
Пусть так будет всегда с нарушителями.