На Алтае два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль

По данному факту назначена проверка

23 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае в селе Табуны два мальчика, 13 и 15 лет, попали в ДТП и получили травмы, сообщает региональная полиция.

"22 апреля в 19:50 молодой человек 2011 года рождения, не имея прав управления транспортными средствами, на мотоцикле Racer RC 300-GY8X (без государственного регистрационного знака) не выдержал безопасную боковую дистанцию и столкнулся с автомобилем УАЗ пикап", – рассказали в ведомстве.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель и его пассажир, мальчик 2009 года рождения, получили телесные травмы. Им оказали медицинскую помощь в Славгородской ЦРБ.

Госавтоинспекция Алтайского края в очередной раз обращается к родителям с просьбой не допускать к управлению транспортными средствами несовершеннолетних, не имеющих водительского удостоверения, а также контролировать досуг своих детей.

Ранее в Бийске два мальчика, 15 и 14 лет, на мотоцикле врезались в автомобиль.