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На Алтае два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль

По данному факту назначена проверка

23 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае в селе Табуны два мальчика, 13 и 15 лет, попали в ДТП и получили травмы, сообщает региональная полиция.

"22 апреля в 19:50 молодой человек 2011 года рождения, не имея прав управления транспортными средствами, на мотоцикле Racer RC 300-GY8X (без государственного регистрационного знака) не выдержал безопасную боковую дистанцию и столкнулся с автомобилем УАЗ пикап", – рассказали в ведомстве.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель и его пассажир, мальчик 2009 года рождения, получили телесные травмы. Им оказали медицинскую помощь в Славгородской ЦРБ.

Госавтоинспекция Алтайского края в очередной раз обращается к родителям с просьбой не допускать к управлению транспортными средствами несовершеннолетних, не имеющих водительского удостоверения, а также контролировать досуг своих детей.

Ранее в Бийске два мальчика, 15 и 14 лет, на мотоцикле врезались в автомобиль.

ДТП Алтайский край дети

Комментарии 8

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Гость

11:32:27 23-04-2025

Нормально. Главное что не убились. На синяках учатся, это же пацаны.

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23324

11:33:22 23-04-2025

Вопиющий случай. Дети растут без контроля со стороны родителей. Мотцык чей? Дитятке подарили? Это тоже преступление.
Приговор - виновны!!!!
- Родаки оплачивают ущерб уазику с десятикратном размере
- Родакам штраф 1 000 000 рублей
- Родаков лишить родительских прав
- Детишек - в детский дом. А лучше в колонию для малолеток.

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......

11:46:43 23-04-2025

Ты че так озверел то? Пацанам хочется покататься... Че пиво сигареты лучше что ли?

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3436

16:48:16 23-04-2025

...... (11:46:43 23-04-2025) Ты че так озверел то? Пацанам хочется покататься... Че пиво ... Ты усматриваешь только два варианта? Или на моцыке разбиться, или по синьке откинуться? Ну тогда пусть хоть скурятся, хоть сторчатся, но на дороге им делать нечего.

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Гость

17:34:56 23-04-2025

...... (11:46:43 23-04-2025) Ты че так озверел то? Пацанам хочется покататься... Че пиво ... тоесть вы оправдываете нарушение закона РФ и членовредительство? странный

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Гость

11:48:23 23-04-2025

23324 (11:33:22 23-04-2025) Вопиющий случай. Дети растут без контроля со стороны родител... Уж больно ты грозен.

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......

11:44:15 23-04-2025

Родителям штраф выкатят нехилый... 🤥

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Гость

17:35:19 23-04-2025

...... (11:44:15 23-04-2025) Родителям штраф выкатят нехилый... 🤥 ... надеюсь

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