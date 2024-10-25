На Алтае 15-летний подросток пострадал при столкновении мотоцикла с кучей гравия
Юношу госпитализировали
25 октября 2024, 13:20, ИА Амител
В Шебалинском районе Республики Алтай 15-летний подросток получил тяжелые травмы при падении с мотоцикла, сообщили в МВД региона.
Происшествие случилось 22 октября около 19:00 на улице Центральной в селе Ильинка.
15-летний юноша за рулем мотоцикла Racer Virago наехал на лежащую на дороге кучу гравия, который завезли для проведения дорожных работ.
"В момент наезда на препятствие с мотоцикла упал 15-летний пассажир. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован", – рассказали в полиции.
Стражи порядка проводят проверку. В отношении родителей несовершеннолетнего байкера уже составили административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Также установили, что в зоне проведения дорожных работ не было знаков "Дорожные работы", "Объезд препятствия слева" и "Препятствие". По данному факту также составили акт.
13:35:47 25-10-2024
Ох уж эти кучи гравия. Нет от них никакого покоя юным гонщикам без прав.