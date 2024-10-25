На Алтае 15-летний подросток пострадал при столкновении мотоцикла с кучей гравия

Юношу госпитализировали

25 октября 2024, 13:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай 15-летний подросток получил тяжелые травмы при падении с мотоцикла, сообщили в МВД региона.

Происшествие случилось 22 октября около 19:00 на улице Центральной в селе Ильинка.

15-летний юноша за рулем мотоцикла Racer Virago наехал на лежащую на дороге кучу гравия, который завезли для проведения дорожных работ.

"В момент наезда на препятствие с мотоцикла упал 15-летний пассажир. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован", – рассказали в полиции.

Стражи порядка проводят проверку. В отношении родителей несовершеннолетнего байкера уже составили административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Также установили, что в зоне проведения дорожных работ не было знаков "Дорожные работы", "Объезд препятствия слева" и "Препятствие". По данному факту также составили акт.