На Алтае водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Подозреваемого разыскивают

24 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Место происшествия / Фото: 04.мвд.рф

В Онгудайском районе Республики Алтай водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили в МВД региона.

Ранним утром 23 октября на дороге возле села Туекта местные жители обнаружили мужчину без признаков жизни.

Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 51-летнего местного жителя сбил неустановленный водитель на неустановленном авто в период с 04:00 до 05:20 на 616-м километре Чуйского тракта.

Стражи порядка проводят проверку и разыскивают водителя и машину, на которой он совершил ДТП.

Возможных очевидцев и тех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону (38822) 2-87-77 либо в дежурную часть ОМВД России по Онгудайскому району 8 (38845) 22041.