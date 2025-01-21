На Алтае 15-летняя девочка поругалась с родителями и выпрыгнула из движущейся иномарки
Полицейские проводят проверку
21 января 2025, 12:51, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
В Усть-Канском районе Республики Алтай 15-летняя девочка выпала из движущейся Toyota Cresta, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 20 января около двух часов ночи вблизи села Тюдрала.
"Во время поездки девочка поругалась с родителями, после чего выпрыгнула из движущегося автомобиля", – рассказали в ведомстве.
Полицейские составили протокол по статье о перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Проводится проверка.
12:53:37 21-01-2025
вблизи села Тюдрала
12:57:21 21-01-2025
Мозгов нет, вот и прыгнула. Сочувствую родителям, так и будет веревки вить
16:26:19 21-01-2025
Гость (12:57:21 21-01-2025) Мозгов нет, вот и прыгнула. Сочувствую родителям, так и буде... Ух ты какой шустрый! Прямо сходу определил кто виноват. Тебя надо в прокуроры, смертные приговоры выносить, за которые тут как оказалось многие топят.
13:01:41 21-01-2025
Полицейские составили протокол по статье о перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. -----
жаль нет статьи - за перевозку не привязанных, да и не связанных пассажиров!?
13:07:01 21-01-2025
Она была привязана,отвязалась и выпрыгнула.
Или они хотят сказать,что при начале движения замки ремня безопасности блокируются?
Ах да! Это же Горный Алтай!!!!
14:47:11 21-01-2025
Гость (13:07:01 21-01-2025) Она была привязана,отвязалась и выпрыгнула. Или они хотя... "Горняки! Люди с гор!" )))
13:07:49 21-01-2025
о перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности - она же сама отстегнулась, пусть ее штрафуют.
13:10:50 21-01-2025
вот насмотрелась молодежь боевиков с губастенькой итальянкой и делает что попало
13:19:11 21-01-2025
перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями --- хрень какая-то, может она отстегнулась, перед тем как выпрыгнуть
13:27:10 21-01-2025
это как бы не руководство к действию, но такие пубертатные выкрутасы штакетинкой вдоль телятинки хорошо лечатся.
дальше то лучше не будет.
14:02:27 21-01-2025
Гость (13:27:10 21-01-2025) это как бы не руководство к действию, но такие пубертатные в... Вот у таких как вы такие дети и вырастают, насилие порождает насилие, видимо там родители тоже такие, раз такой протест от ребенка.
14:06:26 21-01-2025
Гость (14:02:27 21-01-2025) Вот у таких как вы такие дети и вырастают, насилие порождает... на битву экстрасенсов едьте.
все шумоголовое нынче там
13:36:40 21-01-2025
У этой машины при движении двери блокируются.
13:46:23 21-01-2025
Гость (13:36:40 21-01-2025) У этой машины при движении двери блокируются.... Ответственности за незаблокированные двери нет, есть только за непристегнутый ремень
13:47:41 21-01-2025
Гость (13:36:40 21-01-2025) У этой машины при движении двери блокируются.... Если эта функция сломалась, движение автомобиля не запрещено
13:51:11 21-01-2025
Гость (13:36:40 21-01-2025) У этой машины при движении двери блокируются.... в новости не написано как она покинула салон
13:51:56 21-01-2025
Гость (13:36:40 21-01-2025) У этой машины при движении двери блокируются.... В чем проблема разблокировать?
01:11:58 22-01-2025
Гость (13:36:40 21-01-2025) У этой машины при движении двери блокируются.... так пимпочку отжимаешь принудительно и всё, в 15 то поди уже разобралась где там что в машине
14:12:48 21-01-2025
Удрала у села Тюдрала? так это же новый хит Аллегровой
16:17:14 21-01-2025
15 - уже взрослая, нужно штрафовать не водителя, а ребенка отправлять на общественные работы, часов 30-50 хватит.
01:13:33 22-01-2025
ну и хорошо, зачем обществу такие люди? что там из нее будет - новая мать, которая психанет и выкинет ребенка из окна?!
14:11:33 22-01-2025
Туда ей и дорога.