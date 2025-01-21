На Алтае 15-летняя девочка поругалась с родителями и выпрыгнула из движущейся иномарки

Полицейские проводят проверку

21 января 2025, 12:51, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай 15-летняя девочка выпала из движущейся Toyota Cresta, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 20 января около двух часов ночи вблизи села Тюдрала.

"Во время поездки девочка поругалась с родителями, после чего выпрыгнула из движущегося автомобиля", – рассказали в ведомстве.

Полицейские составили протокол по статье о перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Проводится проверка.