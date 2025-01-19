В ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск погибли три человека
50-летняя водитель выехала на встречную полосу и допустила столкновение
19 января 2025, 15:30, ИА Амител
На трассе Барнаул – Новосибирск в ДТП погибли три человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
На автодороге Р-256 произошла авария с участием автомобилей Toyota Ipsum и Lifan.
50-летняя водитель Toyota, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lifan.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Toyota Ipsum, мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир Toyota получил различные травмы", – рассказали в ведомстве.
Причины аварии устанавливаются, проводится проверка.
15:44:23 19-01-2025
Баба тоже человек...
17:11:43 19-01-2025
Похоже, тойота прулька. Этим все сказано...
17:29:57 19-01-2025
Гость (17:11:43 19-01-2025) Похоже, тойота прулька. Этим все сказано...... Тупой вброс. За последнее время столько лрулек "обгадилось" на трассах.... Но это же другое, не так ли?
07:51:01 20-01-2025
Гость (17:11:43 19-01-2025) Похоже, тойота прулька. Этим все сказано...... Этим сказано ровным счетом ничего.
13:22:02 20-01-2025
Редакция АМИКа, пожалуйста, запросите информацию в ГИБДД о том, сколько аварий с выездом на встречку при обгоне на трассе совершили леворульные и праворульные машины за год. Думаю, это не секретная информация. Если только такая статистика ведется.
18:01:08 20-01-2025
Какая разница, левая или правая... Всю жизнь на них ездили, и все нормально.