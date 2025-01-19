В ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск погибли три человека

50-летняя водитель выехала на встречную полосу и допустила столкновение

19 января 2025, 15:30, ИА Амител

ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

На трассе Барнаул – Новосибирск в ДТП погибли три человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

На автодороге Р-256 произошла авария с участием автомобилей Toyota Ipsum и Lifan.

50-летняя водитель Toyota, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lifan.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Toyota Ipsum, мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир Toyota получил различные травмы", – рассказали в ведомстве.

Причины аварии устанавливаются, проводится проверка.