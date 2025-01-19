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В ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск погибли три человека

50-летняя водитель выехала на встречную полосу и допустила столкновение

19 января 2025, 15:30, ИА Амител

ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

На трассе Барнаул – Новосибирск в ДТП погибли три человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

На автодороге Р-256 произошла авария с участием автомобилей Toyota Ipsum и Lifan.

50-летняя водитель Toyota, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lifan.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Toyota Ipsum, мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир Toyota получил различные травмы", – рассказали в ведомстве.

Причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

Барнаул ДТП Новосибирская область Происшествия

Комментарии 6

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Гость

15:44:23 19-01-2025

Баба тоже человек...

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Гость

17:11:43 19-01-2025

Похоже, тойота прулька. Этим все сказано...

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Гость

17:29:57 19-01-2025

Гость (17:11:43 19-01-2025) Похоже, тойота прулька. Этим все сказано...... Тупой вброс. За последнее время столько лрулек "обгадилось" на трассах.... Но это же другое, не так ли?

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Гость

07:51:01 20-01-2025

Гость (17:11:43 19-01-2025) Похоже, тойота прулька. Этим все сказано...... Этим сказано ровным счетом ничего.

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Гость

13:22:02 20-01-2025

Редакция АМИКа, пожалуйста, запросите информацию в ГИБДД о том, сколько аварий с выездом на встречку при обгоне на трассе совершили леворульные и праворульные машины за год. Думаю, это не секретная информация. Если только такая статистика ведется.

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Гость

18:01:08 20-01-2025

Какая разница, левая или правая... Всю жизнь на них ездили, и все нормально.

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