На Алтае 17-летний мотоциклист врезался в "крузак" на встречке

Юношу госпитализировали

17 мая 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В селе Усть-Кокса Республики Алтай в результате ДТП пострадал 17-летний мотоциклист, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 16 мая около 14:40. Подросток передвигался на мотоцикле Racer и при совершении обгона выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 56-летнего жителя Новосибирска.

Юношу госпитализировали, в больнице у него взяли кровь на алкоголь. Уточняется, что подросток ехал без шлема, а также у него нет водительских прав.

Административные протоколы составили по статьям о выезде на встречную полосу и вождении без права управления транспортным средством.

Напомним, 15 мая в Горно-Алтайске 13-летний мотоциклист пострадал после наезда на припаркованный автомобиль Toyota Camry.