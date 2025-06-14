На Алтае 19-летний водитель "Тойоты" сбил 70-летнего пешехода
Пострадавшего госпитализировали
14 июня 2025, 21:35, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Улаган Республики Алтай 19-летний житель Горно-Алтайска сбил 70-летнего пешехода, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП случилось 13 июня около 00:55 у дома № 11 по ул. Санаа.
"19-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля Toyota Voxy совершил наезд на 70-летнего местного жителя. Пожилой сельчанин шел по проезжей части дороги в попутном направлении", – рассказали в полиции.
Пострадавшего госпитализировали.
В отношении водителя возбудили дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
23:56:16 14-06-2025
70 лет, в час ночи шагал по дороге, дружил наверное. А 19-летний, извините "фонарь", еще и руль справа, где же увидеть. В Горном в это время так темно, что 'хоть глаз коли".
07:55:30 15-06-2025
Водитель-то ничего не нарушил, похоже. А вот пешеход двигался в попутном направлении, а не навстречу транспорту.