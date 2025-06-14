На Алтае 19-летний водитель "Тойоты" сбил 70-летнего пешехода

Пострадавшего госпитализировали

14 июня 2025, 21:35, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Улаган Республики Алтай 19-летний житель Горно-Алтайска сбил 70-летнего пешехода, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 13 июня около 00:55 у дома № 11 по ул. Санаа.

"19-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля Toyota Voxy совершил наезд на 70-летнего местного жителя. Пожилой сельчанин шел по проезжей части дороги в попутном направлении", – рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали.

В отношении водителя возбудили дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.