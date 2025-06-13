На Алтае водитель легковушки столкнулся с лосенком и получил черепно-мозговую травму
За последний месяц в Алтайском крае произошло пять аварий с участием диких животных
13 июня 2025, 22:05, ИА Амител
Легковой автомобиль столкнулся с лосем на трассе в Алтайском крае. Водителя увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло 11 июня на границе Топчихинского и Алейского районов. Трое пассажиров легковушки не пострадали. Водителя госпитализировали в больницу Алейска.
В Telegram-канале подчеркнули, что авария с участием дикого животного на этом участке уже не первая.
"За последний месяц зафиксировано как минимум пять случаев столкновения автомобилей с дикими крупными копытными животными", – отметили участники сообщества.
Как пишет "Толк", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла на 106-м километре трассы Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. За рулем автомобиля Mitsubishi Lancer находился 49-летний мужчина, который двигался со стороны Барнаула в направлении Алейска. Он не справился с управлением и сбил лося, перебегавшего проезжую часть.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
07:00:13 14-06-2025
Самое неприятное,что водиле могут ещё и штраф выписать. Хотя он в лес не заезжал и сохатого не стрелял. А ехал по АВТОМОБИЛЬНОМУ тракту. Так в чём он виновато?
11:50:41 14-06-2025
А лосёнок, что с ним? Водители вобще следят за дорогой? Едут по лесу, не знают, что животное может выскочить на дорогу?
13:10:41 14-06-2025
Это ж с какой скоростью летел автомобиль? Явно далеко за сотку. При умеренных скоростях такие повреждения от куска мяса невозможны.
17:51:32 14-06-2025
Гость (13:10:41 14-06-2025) Это ж с какой скоростью летел автомобиль? Явно далеко за сот... Есть такая книга на ней Физика написано, посмотрите на досуге. Масса годовалого лосенка больше 200 кг обычно. Современные авто это фольга и пластик. Дальше сами..
23:50:35 15-06-2025
Гость (13:10:41 14-06-2025) Это ж с какой скоростью летел автомобиль? Явно далеко за сот... Умеренные это сколько? скорость измеряют в расстоянии на единицу времени. У вас умеренные, сверхумеренные, неумеренные. Ну а так уверен на дозвуковой шел, на сверхзвук не переходил.
17:44:34 14-06-2025
Гость (11:50:41 14-06-2025) А лосёнок, что с ним? Водители вобще следят за дорогой? Едут... Ага-ага по лесу едут, на границе Топчихинского и Алейского района тайга дремучая.
23:45:48 15-06-2025
гость (17:44:34 14-06-2025) Ага-ага по лесу едут, на границе Топчихинского и Алейского ... Вам Минусаторам лес не понравился дремучий??
17:22:46 15-06-2025
вы можете нормально себя вести-то на дороге (СКОРОСТЬ, ЗНАКИ!!!)? а то и природу убивают и сами инвалиды умом - калечатся