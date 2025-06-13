На Алтае водитель легковушки столкнулся с лосенком и получил черепно-мозговую травму

За последний месяц в Алтайском крае произошло пять аварий с участием диких животных

13 июня 2025, 22:05, ИА Амител

Автомобиль столкнулся с лосем в Алтайском крае / Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль столкнулся с лосем на трассе в Алтайском крае. Водителя увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло 11 июня на границе Топчихинского и Алейского районов. Трое пассажиров легковушки не пострадали. Водителя госпитализировали в больницу Алейска.

В Telegram-канале подчеркнули, что авария с участием дикого животного на этом участке уже не первая.

"За последний месяц зафиксировано как минимум пять случаев столкновения автомобилей с дикими крупными копытными животными", – отметили участники сообщества.

Как пишет "Толк", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла на 106-м километре трассы Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. За рулем автомобиля Mitsubishi Lancer находился 49-летний мужчина, который двигался со стороны Барнаула в направлении Алейска. Он не справился с управлением и сбил лося, перебегавшего проезжую часть.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.